腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛

腰痛是普遍都市人常遇到的困擾，長時間坐姿、缺乏運動或姿勢不良，都可能導致腰部肌肉緊繃，甚至出現疼痛情況。除了保持正確坐姿與適度休息，適當的運動與伸展亦能有效改善。今集Derek Sir介紹了2個動態練習 及 3個靜態伸展，幫助紓緩腰痛，既能活化脊椎與肌肉，又能放鬆緊繃部位，對改善腰痛有明顯幫助。