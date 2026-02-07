腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛

運動其他痛症拉筋紓痛腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 07/02/2026 腰痛是普遍都市人常遇到的困擾，長時間坐姿、缺乏運動或姿勢不良，都可能導致腰部肌肉緊繃，甚至出現疼痛情況。除了保持正確坐姿與適度休息，適當的運動與伸展亦能有效改善。今集Derek Sir介紹了2個動態練習 及 3個靜態伸展，幫助紓緩腰痛，既能活化脊椎與肌肉，又能放鬆緊繃部位，對改善腰痛有明顯幫助。 Tags:#拉筋#健身#健康#伸展運動#運動#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#腰痛#久坐#姿勢不良#脊椎 Add a comment ...
