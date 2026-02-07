歡迎回來

腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛
運動
其他痛症
拉筋紓痛

腰痛改善運動｜2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　腰痛是普遍都市人常遇到的困擾，長時間坐姿、缺乏運動或姿勢不良，都可能導致腰部肌肉緊繃，甚至出現疼痛情況。除了保持正確坐姿與適度休息，適當的運動與伸展亦能有效改善。今集Derek Sir介紹了2個動態練習 及 3個靜態伸展，幫助紓緩腰痛，既能活化脊椎與肌肉，又能放鬆緊繃部位，對改善腰痛有明顯幫助。

 

Tags:#拉筋#健身#健康#伸展運動#運動#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#腰痛#久坐#姿勢不良#脊椎
