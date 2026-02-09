打掃危機｜全屋大掃除惹禍，6歲女疑吸入致命惡菌，大腦驚見20多個窿

新年將至，家家戶戶都會開始執屋打掃，去舊迎新。近日內地一家人帶着6歲女童回舊屋打掃，為新年做好準備。豈料事後女童開始發高燒，求醫驚見大腦穿20多個洞，成因與打掃時誤吸入1種致命惡菌所致。醫生提醒，這種菌一旦吸入人體，有機會致命。

高燒17日求醫 驚見大腦被真菌咬穿20多個窿

綜合內媒報道，近日河南鄭州一名6歲女童在農曆新年前，隨家人返回長期無人居住的舊屋大掃除。女童在參與老家大掃除後，開始出現不明原因的持續高燒17日遂求醫。經過醫生診斷，透過腦部掃描驚見女童腦組織中出現了多達20幾個「坑洞」，證實是真菌所致，如同被啃咬過的芝士。

醫生診斷，元兇是打掃發霉舊屋時揚起的粉塵中，內裏有「煙麴黴」真菌，推測女童在打掃時，因環境中陳年霉塵被揚起，大量吸入含有真菌孢子的粉塵。

打掃時吸入真菌 感染侵襲性肺曲霉病



鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫生霍玉峰指，真菌孢子隨後隨血液循環突破「血腦屏障」，侵入大腦並快速繁殖，侵蝕腦組織。若未有及時治療，後果不堪設想，腦部可能壞死，女童可能會成為植物人。

「煙麴黴」是一種在自然界中極為常見的環境真菌，尤其偏愛潮濕、陰暗、不通風的環境。在長期無人居住、疏於打理的老舊房屋中。這種真菌的孢子極其微小，可以長時間懸浮在空氣中。在打掃時，若未做好防護，極易通過呼吸道吸入。

霍玉峰醫生續指，對於免疫系統尚未發育完全的兒童，或免疫力低下的老年人、慢性病患者，吸入的孢子可能不只停留於肺部，更可能侵入血液，隨血液循環擴散至全身，引發致命的「侵襲性肺曲霉病」，攻擊腦、肺、腎等多個重要器官，死亡率極高。

霉菌入肺後果嚴重



霉菌入肺患上侵襲性肺曲霉病，後果可以很嚴重。廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生孫聰曾表示曲霉菌的孢子在空氣和土壤較為常見，如發霉穀物、堆肥、植被、施工場所灰塵等，人吸入曲霉孢子而感染發病。肺曲霉菌感染的首要因素是免疫力低下，如器官移植、血液病、惡性腫瘤化療病人、長期使用抗生素、糖皮質激素、免疫抑製劑、血糖升高、存在慢性肺部疾病等。

侵襲性曲霉病臨床症狀

1. 持續性發燒

2. 咳嗽

3. 胸痛

4. 全身不適

5. 體重減輕

6. 嚴重時可出現呼吸困難

資料來源：上海市肺科醫院

家居防霉小錦囊

家居防霉很重要，呼吸系統科專科醫生鄺國柱曾接受訪問時表示，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。故此，鄺國柱醫生分享了幾項家居防霉小錦囊：

1. 適當使用抽濕機

使用抽濕機再加一把風扇，就會使室內的環境更加乾爽。現在的抽濕機很多都有淨化功能，如使用帶有清除霉菌、動物的過敏原、塵蟎等功能的抽濕機效果可能會更好。

2. 晾衫

如果家裏沒有露台但是又需要晾衣服，就要注意晾衣服的時候不要在睡房裏，有兩個原因：

一：睡房有被子、衣物，會更容易潮濕；

二：我們在睡房睡覺至少6、7個小時，如果有過敏原、霉菌，就等於與敵同眠了。

因此晾衣服的時候要選擇在客廳而不是睡房裏。建議晾完衣服可以先外出待一會，加上抽濕機的幫助，就會乾燥一點。

3.斷捨離

如果家裏有很多雜物就會產生很多塵埃，而塵埃如果吸入水分，會產生霉菌，因此要學會「斷捨離」，使家裏更加簡潔，家裏環境就可以更好。

4. 使用漂白水清潔家居

清理霉菌的時候要戴上口罩，若使用清潔劑或者漂白水其濃度要調好，否則可能會引起氣管疾病的發作。

如果遇到霉菌可以使用漂白水去清理，但本身若患有氣管問題的朋友一定要更加小心，否則太過烈的漂白水可能首先就刺激到自己的氣管。