歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂
健康Tips

名人健康｜73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年73歲的著名兒科醫生李家仁，曾憑《小明上廣州》系列兒歌紅遍全港，是不少80、90後成長小朋友的童年回憶。不過近年李醫生甚少露面，他於去年1月在好友黃一山的影片中現身時，因其身形明顯消瘦，與過去「肥嘟嘟」的身形大相徑庭，惹來外界對其健康關注。事隔一年，黃一山於2月2日在社交平台上載與李醫生共進團年飯的影片，見到他最新狀況。

 

　　片中可見李家仁身穿紅白格仔襯衫及黑色外套，精神看來不俗，面頰與身形比去年稍見豐腴，但與以往「肥嘟嘟」的標誌形象仍有差距。

 

李家仁醫生說話間多次停頓 惹健康隱憂

 

　　李家仁亦在片中透露近況，提到去年提及的新歌《小明返香港》已經推出，但未有拍攝MV，而是以電腦效果製作完成。他說：「當然冇拍MV，用電腦做咗啲效果，就有《小明返香港》。」他表示希望透過作品鼓勵更多人回港，「開開心心，一齊搵嘢做」，共同為大灣區出力。不過，他與黃一山對話時氣息略顯不足，說話間多次停頓，語氣中氣似不及以往，令人關注其身體狀況。

 

李家仁醫生｜73歲李家仁醫生「斷崖式暴瘦」近況曝光　與過去形象判若兩人　一特徵惹健康隱憂

李家仁醫生近日再在黃一山的小紅書影片中現身。（小紅書）

 

李家仁醫生推出小明兒歌系列
 

　　李家仁醫生一向關心社會，2021年曾推出《小明抗疫歌》鼓勵市民踴躍接種疫苗，曾擔任九龍樂善堂主席及副主席，現為聖約翰救傷會副總監，並於2005年7月1日獲香港特別行政區政府頒授太平紳士，2015年7月1日再獲時任特首梁振英頒授銅紫荊星章，貢獻備受肯定  

 

李家仁醫生｜73歲李家仁醫生「斷崖式暴瘦」近況曝光　與過去形象判若兩人　一特徵惹健康隱憂

李家仁醫生曾憑《小明上廣州》系列兒歌紅遍全港。    

 

　　《小明上廣州》為大眾熟知，經常在兒童節目內出現，受到小朋友喜愛。其家族曾在灣仔經營東方書局，他以書局「太子爺」身份當上醫生，因此早已是灣仔區名人。家族經營逾半世紀的地舖於2021年出售，令他獲得豐厚收益，但他堅持以個人資金製作音樂，不計回報，只為興趣。

 

Tags:#健康#網絡熱話#歌手#音樂#醫生#暴瘦#黃一山#氣不足#李家仁
Add a comment ...Add a comment ...
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%
更多健康解「迷」文章
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處