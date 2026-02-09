名人健康｜73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂

現年73歲的著名兒科醫生李家仁，曾憑《小明上廣州》系列兒歌紅遍全港，是不少80、90後成長小朋友的童年回憶。不過近年李醫生甚少露面，他於去年1月在好友黃一山的影片中現身時，因其身形明顯消瘦，與過去「肥嘟嘟」的身形大相徑庭，惹來外界對其健康關注。事隔一年，黃一山於2月2日在社交平台上載與李醫生共進團年飯的影片，見到他最新狀況。

片中可見李家仁身穿紅白格仔襯衫及黑色外套，精神看來不俗，面頰與身形比去年稍見豐腴，但與以往「肥嘟嘟」的標誌形象仍有差距。

李家仁醫生說話間多次停頓 惹健康隱憂

李家仁亦在片中透露近況，提到去年提及的新歌《小明返香港》已經推出，但未有拍攝MV，而是以電腦效果製作完成。他說：「當然冇拍MV，用電腦做咗啲效果，就有《小明返香港》。」他表示希望透過作品鼓勵更多人回港，「開開心心，一齊搵嘢做」，共同為大灣區出力。不過，他與黃一山對話時氣息略顯不足，說話間多次停頓，語氣中氣似不及以往，令人關注其身體狀況。

李家仁醫生近日再在黃一山的小紅書影片中現身。（小紅書）

李家仁醫生推出小明兒歌系列



李家仁醫生一向關心社會，2021年曾推出《小明抗疫歌》鼓勵市民踴躍接種疫苗，曾擔任九龍樂善堂主席及副主席，現為聖約翰救傷會副總監，並於2005年7月1日獲香港特別行政區政府頒授太平紳士，2015年7月1日再獲時任特首梁振英頒授銅紫荊星章，貢獻備受肯定

李家仁醫生曾憑《小明上廣州》系列兒歌紅遍全港。

《小明上廣州》為大眾熟知，經常在兒童節目內出現，受到小朋友喜愛。其家族曾在灣仔經營東方書局，他以書局「太子爺」身份當上醫生，因此早已是灣仔區名人。家族經營逾半世紀的地舖於2021年出售，令他獲得豐厚收益，但他堅持以個人資金製作音樂，不計回報，只為興趣。