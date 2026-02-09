歡迎回來

中藥風險｜35歲男服偏方急性中毒，送院搶救8天不治
健康Tips

中藥風險｜35歲男服偏方急性中毒，送院搶救8天不治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　中藥／偏方／中毒｜上海一名35歲男子夏先生因長期受高血糖困擾，故於直播間購入了中藥偏方自行炮製服用，結果導致急性中毒，不省人事。雖然家屬緊急將其送往醫院搶救，但夏先生最終仍因中毒太深，搶救8日後不治。

 

35歲男自製中藥偏方致急性中毒不治

 

　　綜合內地媒體報道，夏先生在6年前發現血糖偏高，但後續控制情況並不理想。他長期抱持「中藥能輔助降血糖」的觀念，時常根據自身症狀在網上隨意購藥，家中甚至囤積了大量從網上購入的不明來源的各類藥物。

 

　　這次事發前，夏先生在直播間購買了一大包名為「四川江油附片」的藥材，並在未經醫師指示情況下，自行用熱水簡單沖泡後便飲用，隨即昏迷不醒，被家屬送到醫院時，更一度心臟驟停。醫護人員當下採取急救措施恢復其生命跡象，惟在重症病房經過8日全力救治，最終仍不治身亡。

 

中藥煎煮不足1時間恐致心跳驟停

 

　　收治病例的上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝指出，夏先生自行用附子煮水所使用的劑量已經超過正常的安全劑量，且未依規定熬煮超過兩小時以分解毒素，煮沸的時間不足，因而導致他急性中毒，隨後出現嚴重的呼吸心跳驟停。

 

中藥偏方｜35歲男自製中藥偏方少做1步驟致急性中毒　昏迷搶救8天後不治

35歲男自製中藥偏方致急性中毒不治。（影片截圖）

 

       醫生續指，夏先生服用的「附片」其實是中醫裏藥性極為強烈的「附子」。這類藥材含有劇毒成分「烏頭鹼（Aconitine）」，對心臟有強烈損害，口服少量即可中毒，過量服用或是煎煮時間不足即可導致中毒，引發嚴重的心律失常、心跳停止甚至死亡。

 

　　醫生提醒，各類健康問題，都應前往正規醫院就診，根據病情制定治療方案，嚴格按照醫囑服用藥物。切勿輕信網上的不實宣傳，不要擅自網上購藥、隨意服用，更不要盲目嘗試偏方、秘方，以免因無知的僥倖心理，付出生命的代價。

 

中藥偏方｜35歲男自製中藥偏方少做1步驟致急性中毒　昏迷搶救8天後不治

35歲男自製中藥偏方致急性中毒不治。（影片截圖）

 

 

食中藥7大飲食禁忌
 

　　不少人都有飲中藥調理身體的習慣，但有時卻仍覺得效果不如理想。有中醫師就指出，問題可能與日常飲食有關，並列出服用中藥時的7大飲食禁忌，提醒市民注意。

 

　　台灣中醫師葉祐安曾在個人Facebook專頁發文，指出部分人士按時飲中藥、努力調養，卻總覺得效果有限，其實問題可能就出在他們日常的飲食選擇上。對此他就表示，中藥講求「整體調理、陰陽平衡」，需配合正確飲食與生活方式，才能讓中藥發揮最大效果。他又列出服用中藥時的7大飲食禁忌，供大家參考。

 

 

 

中藥偏方｜35歲男自製中藥偏方少做1步驟致急性中毒　昏迷搶救8天後不治

夏先生在直播間購買了一大包名為「四川江油附片」的藥材，並在未經醫師指示情況下，自行用熱水簡單沖泡後便飲用。（影片截圖）

 

 

1. 咖啡及茶類

 

　　這類飲品應與中藥間隔1至2小時服用，避免其中的鞣酸（Tannic acid，又稱單寧酸）與中藥裏的鐵、鈣等金屬離子形成難吸收的沉澱物，影響吸收率。此外，咖啡與茶所含的咖啡因及茶鹼有機會刺激神經系統，干擾補氣或安神中藥（如人參、酸棗仁）的藥效發揮，其利尿作用也可能使藥效過早排出體外，導致作用時間縮短。

 

2. 果汁

 

　　服用中藥時應避免搭配果汁，尤其是柑橘類，因為其高果酸與維他命C會改變胃腸的酸鹼環境，可能導致中藥成分分解或不穩定；柚子與西柚更含有會干擾肝酵素CYP3A4的成分，進而影響藥物代謝與血中濃度。此外，寒性水果如西瓜及火龍果等也可能會加重腹瀉、經痛與脾胃虛寒等症狀，應酌量食用甚至暫時避免。

 

3. 冰品與凍飲

 

　　冰品與凍飲會降低腸胃蠕動及消化液分泌，繼而影響藥物吸收，其中寒性體質或腸胃功能較弱者尤其容易引起腹瀉或腹痛；同時，中藥多具有溫補作用，與凍飲的性質相互違背，會降低整體療效。

 

4. 酒精飲品

 

　　服用中藥期間應全面禁酒，因為酒精可能會與中藥成分產生交互作用，引發頭暈、心悸或過敏反應，並且會增加肝臟代謝負擔，有機會造成藥物毒性累積。

 

5. 辛辣及刺激食物

 

　　辣椒、葱、薑、蒜頭等辛辣刺激食物會助火升熱，容易抵消清熱解毒或滋陰潤燥類中藥的療效，並可能引發口乾、痘疹等不適症狀。此外，辛辣食物也會刺激腸胃，從而影響中藥的穩定吸收。

 

6. 油炸與肥膩食物

 

　　含有高油脂的食物會延緩胃排空、干擾腸道吸收，從而影響中藥藥效的發揮。這類食物也容易造成脹氣、便秘等消化問題，干擾中藥對脾胃的調理作用。建議改用蒸、煮、燉等溫和的烹調方式，以減少食物對藥效的干擾。

 

7. 蔬菜選擇

 

　　建議多食用性質溫和的蔬菜，如紅蘿蔔、南瓜、冬菇等，並避免食用苦瓜、通菜、竹筍、海帶、絲瓜等性質寒涼或滑利的蔬菜，因為這些食物可能會損傷脾胃、促進腸蠕動，或形成腸道屏障，減少中藥成分在腸道的吸收。

 

　　其中白蘿蔔更需特別留意，因其屬寒性食物且具行氣破氣的作用，會明顯抵消補氣中藥（如人參、黃茋）的效用。此外，白蘿蔔亦含有促進肝代謝的成分與抗氧化酵素，可能會加速藥物代謝、降低吸收率與穩定性，影響藥效持續時間與整體療效。

 

　　葉祐安最後總結，服用中藥並不只是服藥，其實更是一種全方位的體質調養；飲食與生活習慣配合，能夠讓中藥發揮最大的效用，從而幫助身體穩定恢復。他又提醒，市民若有特殊的飲食習慣或正在服用特定藥方，建議事先諮詢專業中醫師，讓療效與安全並重，達到最佳的療癒目標。

 

Tags:#健康問題#食用安全#網絡熱話#治療#中藥#中醫藥
Add a comment ...
