口腔健康與全身疾病｜牙周病增心臟病、高血壓風險！研究揭與心臟、腦部及腸胃健康有關

不少朋友都有錯覺，口腔的問題只屬於口腔的問題。近年大量的研究告訴我們，口腔原來是健康第一道烽火台，在這裏潛藏的細菌足以引爆全身「連鎖反應」，直接影響心臟、大腦、腸胃的健康。

2021年，美國心臟協會期刊《Hypertension》刊登了一個研究［Aguilera, E.M. et a;. (2021). Association between periodontitis and blood pressure highlighted in systemically healthy individuals: results from a nested case-control study. Hypertension, 7 (5).https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16790]，它指出，牙周病患者罹患心血管疾病和高血壓的風險，比沒有牙周病的人高出兩倍。



在2019年 Science Advances 刊登了一個研究 [Dominy, S. S. (2019). Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances, 5 (1), eaau3333.]，該研究發現，慢性牙周炎的關鍵致病菌（牙齦卟啉單胞菌—Porphyromonas gingivalis），在腦退化阿茲海默症患者的大腦中也發現了這種細菌。此外，在阿茲海默症患者的大腦中還發現了來自該細菌的毒性蛋白酶——牙齦蛋白酶 (gingipain—由牙齦卟啉單胞菌分泌的強效蛋白酶，是牙周病的核心致病因子） 。換句話説，口腔裏的牙齦卟啉單胞菌所分泌的蛋白酶，能穿越血腦屏障，影響我們的腦部健康。這項研究的發現啟示，牙周病的病菌和腦退化阿茲海默症，有相互關係，值得注意。

同樣在2019年，Journal of Oral Microbiology 發表了一份報告 [Olsen, I. & Yamazaki, K (2019). Can oral bacteria affect the microbiome of the gut？Journal of Oral Microbiology, 11 (1)：1586422.]，指出口腔細菌可以轉移至腸道，會改變腸道菌群代謝途徑，削弱腸黏膜屏障，並可能導致免疫防禦功能紊亂，這尤其對已有腸胃病患者如同「火上澆油」。

口腔的健康，原來不止於口腔，還對人體其他器官和系統有莫大影響。換句話說，注重健康的人，首先就要有意識，原來口腔是我們整體健康的第一道防守。下期繼續探討如何保養口腔衞生。