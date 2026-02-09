歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
口腔健康與全身疾病｜牙周病增心臟病、高血壓風險！研究揭與心臟、腦部及腸胃健康有關
健康Tips
心臟病
血壓

口腔健康與全身疾病｜牙周病增心臟病、高血壓風險！研究揭與心臟、腦部及腸胃健康有關

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　不少朋友都有錯覺，口腔的問題只屬於口腔的問題。近年大量的研究告訴我們，口腔原來是健康第一道烽火台，在這裏潛藏的細菌足以引爆全身「連鎖反應」，直接影響心臟、大腦、腸胃的健康。

 

　　2021年，美國心臟協會期刊《Hypertension》刊登了一個研究［Aguilera, E.M. et a;. (2021). Association between periodontitis and blood pressure highlighted in systemically healthy individuals: results from a nested case-control study. Hypertension, 7 (5).https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16790]，它指出，牙周病患者罹患心血管疾病和高血壓的風險，比沒有牙周病的人高出兩倍。


       在2019年 Science Advances 刊登了一個研究 [Dominy, S. S. (2019). Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances, 5 (1), eaau3333.]，該研究發現，慢性牙周炎的關鍵致病菌（牙齦卟啉單胞菌—Porphyromonas gingivalis），在腦退化阿茲海默症患者的大腦中也發現了這種細菌。此外，在阿茲海默症患者的大腦中還發現了來自該細菌的毒性蛋白酶——牙齦蛋白酶 (gingipain—由牙齦卟啉單胞菌分泌的強效蛋白酶，是牙周病的核心致病因子） 。換句話説，口腔裏的牙齦卟啉單胞菌所分泌的蛋白酶，能穿越血腦屏障，影響我們的腦部健康。這項研究的發現啟示，牙周病的病菌和腦退化阿茲海默症，有相互關係，值得注意。

 

　　同樣在2019年，Journal of Oral Microbiology 發表了一份報告 [Olsen, I. & Yamazaki, K (2019). Can oral bacteria affect the microbiome of the gut？Journal of Oral Microbiology, 11 (1)：1586422.]，指出口腔細菌可以轉移至腸道，會改變腸道菌群代謝途徑，削弱腸黏膜屏障，並可能導致免疫防禦功能紊亂，這尤其對已有腸胃病患者如同「火上澆油」。

 

　　口腔的健康，原來不止於口腔，還對人體其他器官和系統有莫大影響。換句話說，注重健康的人，首先就要有意識，原來口腔是我們整體健康的第一道防守。下期繼續探討如何保養口腔衞生。

 

Tags:#口腔健康#牙周病#心臟病#高血壓#腦部健康#腸胃健康#腦退化#阿茲海默症#腸道菌群#牙科
Add a comment ...Add a comment ...
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
更多嘉‧點健康文章
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處