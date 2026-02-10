失智也能寫字？腦退化長者手寫「暖心簽文」作新年賀禮，揭開重拾書寫小秘訣

眼前紅彤彤的簽筒，承載着由認知障礙老友記親筆寫上的「簽文」，「靚足十世」、「要咩有咩」、「大家歸瘦」等貼地賀詞，溫暖又有心思。且慢，照顧者平日最愁失智家人忘了如何寫字，甚至去銀行簽名也成問題，這些「簽文」當真出自腦退化長者手筆？筆者購下簽筒一探究竟，原來背後是一個關於信任的故事。

這個限量版「快樂抽簽筒」來自網上商店「智好生活士多」。它由一群認知障礙老友記協助經營，屬於認知訓練的一部分。協助統籌士多營運的基督教家庭服務中心（CFSC）轄下的智活記憶及認知訓練中心經理吳銘偉（阿銘）透露，簽筒其實源於失智長者們的構思。

士多一直有售賣由腦退化長者協助製作和包裝，一罐30個茶包的有機南非國寶茶。臨近歲晚，阿銘與老友記商討節慶新搞作時，有人提起求籤，大家興致勃勃，把國寶茶罐變身開運抽簽筒的概念，應運而生。製作時，老友記們把30個茶包，分裝於十個「上上簽」紅色簽封，猶如一枝枝「靈籤」，再逐一寫上祝福語，放進抽簽筒。

「快樂抽簽筒」 內有30包有機南非國寶茶，分別放在十個「上上簽」簽封內。茶葉於日本製造。簽封上的祝福語句，出自認知障礙老友記的手筆，送上暖暖心意。「快樂抽簽筒」是農曆新年限定產品，售價158元，於「智好生活士多」網店有售，亦可WhatsApp訂購，網站連結及訂購號碼刊於文末。

快樂抽簽筒 長者寫字有方法

然而，怎樣令「執筆忘字」的長者重拾書寫能力？阿銘分享了箇中秘訣：

「我們先把文字按照屬意的大小打印出來，讓老友記對着書寫。」那即是臨摹，讓我想起兒時學習寫字的情景。長者們初用科學毛筆，既感新鮮又躍躍欲試。他們先在普通紙張上反覆練習，待建立了信心，才正式「揮毫」。

最令阿銘難忘的，是一位患有柏金遜症的失智長者。他慣用的右手因病持續顫抖，無礙參與熱誠，為此毅然改用左手執筆。經反覆苦練，終如願寫出整齊字體。

讀者至此或許疑惑：患上認知障礙症的長者，真的仍能表達所思所想，甚至有能力完成這麼多事情？

誠然，失智長者的能力因病情而異，但阿銘與團隊深信，腦退化並不代表「甚麼都做不到」。

筆者購買的抽簽筒，內含十枝「祝福簽文」，由失智長者親筆書寫。細看字體與筆劃的寫法，可見老友記們努力的痕跡。「年年有魚」旁邊更畫了一尾小魚，展現老友記的活潑與幽默。

老友記們即席揮毫時，十分專注。(圖：智活記憶及認知訓練中心)

寓手作於認知訓練 網店傳達老友記心意

「他們能做到的，比我們想像的多。」阿銘解釋，「智好生活士多」的理念，正是將認知訓練融入構思、製作、包裝、宣傳及銷售等工序，按長者不同的能力分工。所得收益全數回饋長者，讓他們選購心儀物品或參與活動。

除了國寶茶，士多還售賣由腦退化長者製作的押花小夜燈及浮游花擴香瓶。阿銘笑言：「他們覺得像在『開工』，能夠做回從前的事，成個精神晒！」士多也會參與不同的市集，讓老友記「擺檔」，與年輕人擦出火花。

這份對失智長者的信任，與基督教家庭服務中心所秉持的「自立支援」信念，不無關係。

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩解釋：「自立支援是一種照顧模式，旨在支援長者做他們想做的事。即使處於認知障礙晚期，老友記總有期望實踐的心願。」

智好生活士多也會帶老友記「擺檔」，售賣他們製作的押花小夜燈等產品。(圖：智活記憶及認知訓練中心)

自立支援 發揮長者潛能

概括而言，「自立支援」概念於1980年代源自日本，主張「不包尿布、不臥床、不約束」。在此模式下，即使長者失能，也要讓他們充分進行日常生活活動（ADL）。在接受照顧的同時，盡可能發揮其最大能力，過喜歡的生活，從而提升生活質素，重拾自我價值。

聽起來很有意義，可會知易行難？筆者認為，關鍵除了時間、心思與耐性，也在於照顧者需要接受角色轉變，從「代勞者」轉為「支援者」。思維上，要由過去信奉的「我做甚麼才對長者好」，轉變為關注「長者想做甚麼」。

這需要讓老友記發揮尚存的能力。例如CFSC定期舉辦「家頭細務運動會」，讓長者以競技方式比拼摺衫、掃地、扭毛巾等家務。

智活記憶及認知訓練中心經理吳銘偉(圖中白衣者)，深信即使老友記患上認知障礙，仍然有他們的能力。(圖：智活記憶及認知訓練中心)

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩，分享「自立支援」的經驗，協助他們實踐想做的事情。

家務運動會 長者大變身

唐彩瑩分享，為了爭奪獎牌，老友記們紛紛主動練習。曾有一位習慣纏着女兒的腦退化婆婆，為了備戰而在家自動自覺摺衫，情緒變得安靜。女兒因此騰出了煮飯的空間與時間，大大減少了彼此的壓力與衝突。

究竟在「自立支援」下，如何與長者溝通、尋找和成就他們的心願，並拆解因認知障礙衍生的不同行為問題，本欄日後將會詳細探討。說回文首的簽筒，老友記們由執筆忘字到成功達標後，意猶未盡，更嚷着不如擺檔寫揮春，信心返晒嚟。

「希望能夠讓他們知道自己有能力、有自信，活出想要的樣子。」阿銘道出了老友記的願望，這也是對他們的祝福。

由基督教家庭服務中心轄下長者照顧服務單位聯合舉辦的「家頭細務運動會」，透過把日常家務作為比併項目，提升長者們的認知和身體協調能力。摺衫是甚受歡迎的項目。(圖：智活記憶及認知訓練中心)

「家頭細務運動會」有獎牌作獎勵，既是認可老友記的能力，也讓他們有難忘回憶和話題。(圖：智活記憶及認知訓練中心)

智好生活士多

網址：https://mdstore.cfsc.org.hk/

WhatsApp 訂購：5436 6502

智活記憶及認知訓練中心

網址：http://www.mlc.cfsc.org.hk/