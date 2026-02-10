歡迎回來

捐血救人｜癌症好友啟發沙田威院仁醫堅持捐血，離世後盼器官捐贈延續大愛
健康Tips

捐血救人｜癌症好友啟發沙田威院仁醫堅持捐血，離世後盼器官捐贈延續大愛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　勿以善小而不為！這句說話是周啟明醫生一直強調。身為沙田威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系的部門主管，周啟明醫生每日除了忙於在前線醫治病患，過去3年他亦有捐血的習慣，定時定候便會踩着單車到最近的沙田捐血站捐血。「醫者仁心」的他亦期盼死後可以將器官捐出，希望幫助更多有需要的病患。這份無私的大愛，令人敬佩。

 

　　沙田威爾斯親王醫院傳訊部日前於社交平台拍片分享了院內內科及藥物治療學系的部門主管周啟明醫生的窩心善舉。原來由沙田威爾斯親王醫院往沙田捐血站其實踩單車車程只需15分鐘，因此周啟明醫生過去3年，總喜歡利用午休或下班後的空檔，踩單車到達捐血站去捐血：「下班時間，吃飯時間，踩15分鐘就去捐血， 轉頭就到了，多方便，爽呀！」

 

　　周啟明醫生表示捐血需要的時間真的不是很多，用一餐飯時間已經以捐到一包血，相對食飯，他似乎更看重幫人：

 

　　我們吃一餐飯已經可以捐到一包血， 一包血可以幫到三個人， 但幫到人的意義更重大，其實真的不吃一餐飯很小事。

醫者仁心丨沙田威院仁醫默默捐逾20包血救人　竟是對胃癌好友的承諾冀離世後捐贈器官延續大愛

(影片截圖)

醫者仁心丨沙田威院仁醫默默捐逾20包血救人　竟是對胃癌好友的承諾冀離世後捐贈器官延續大愛

(影片截圖)

默默捐逾20包血救人
 

　　至於他捐血習慣的源起? 周啟明指其實是源於3年前受胃癌好友的啟發，當時他一位好友因患上嚴重的出血性胃癌，需要大量輸血：

 

　　我記得我輸給她的血液是超過10包的，我說不用怕，我輸了那麼多包血給你，都是想幫你可以繼續維持你的生命， 可以令你有時間陪伴你的兒子和先生。我說我會還給紅十字會的，大家都是B型血，我捐回10包血就還回我輸給你的10包血，結果過了3年，我已經捐了二十多包血， 我都覺得我對得起病人，對得起紅十字會， 我們沒有浪費過任何一包血。

 

醫者仁心丨沙田威院仁醫默默捐逾20包血救人　竟是對胃癌好友的承諾冀離世後捐贈器官延續大愛

(影片截圖)

冀離世後捐贈器官延續大愛
 

　　作為內科醫生，周啟明見盡了生死，因此更希望可以物盡其用，他坦言希望離世後可捐贈器官：

 

　　到將來總有一天我會離開這個世界，我可能會捐贈器官....到我離開世界之後，其實我的器官也不會幫到我的身體， 我是很樂意去捐贈我的器官， 例如我的腎臟、肝臟，如果可以幫到其他人，這是一個更好的禮物。

 

醫者仁心丨沙田威院仁醫默默捐逾20包血救人　竟是對胃癌好友的承諾冀離世後捐贈器官延續大愛

(影片截圖)

 

深信「勿以善小而不為
 

　　周啟明深信行善並不需要驚天動地，小善舉亦會累積成大善德，所以他一直強調「物以善小而不為」：

 

　　其實我們每一天都是做一些很小的事情，我今天出去捐了血，我可以幫到別人，這件事好像很小， 但其實如果每一個人都有一些很小的事，幫人走一步，幫人按電梯，幫人推一張床，都會令到這個世界開心很多，美滿很多。

 

醫者仁心丨沙田威院仁醫默默捐逾20包血救人　竟是對胃癌好友的承諾冀離世後捐贈器官延續大愛

(影片截圖)

 

 

 

 

 

名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣
