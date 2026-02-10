鼻竇炎奪命｜中學生患鼻竇炎發燒5日送院，1個月後不治，醫生揭關鍵症狀

小病小痛都要正視，台灣一名少年患鼻竇炎，但一直沒有明確症狀，只有發燒和全身乏力。直到嚴重頭痛入院，才驚見鼻竇裏面的膿液已經上腦，最終搶救1個月返魂乏術。有醫生提醒，青少年或兒童出現1症狀連續3日，就必須求醫治療。

反覆發燒沒精打采 退燒後仍頭痛

據台媒報道，一名中學生曾患過敏性鼻炎，沒有咳嗽、流黃膿鼻涕等典型的呼吸道或鼻竇炎症狀，因持續發燒5日，後來更出現全身痠痛、頭暈、噁心及嘔吐而求醫。求醫時，他的精神狀態極差，他被家人以輪椅推入急症室時已經極為虛弱，甚至無法坐穩，雖然能回答問題，但注意力無法集中，一直處於嗜睡狀態。他入院後開始出現單側症狀，包括右側頭痛、右眼窩疼痛及眼皮腫脹。後來就算退燒後仍有頭痛。

少年病情急轉直下，主診醫生指少年「退燒後精神仍無法恢復」，與一般兒童發燒截然不同。醫生緊急安排少年頭部電腦斷層檢查，結果發現少年的右側鼻竇嚴重發炎，鼻腔內充滿膿液。更嚴重的是，膿液已經感染大腦，形成「硬腦膜下蓄膿」。膿腫體積巨大，導致腦部中線結構被擠壓偏移，顯示顱內壓力已極度升高。少年被安排入ICU繼續治療，並準備開腦手術清除鼻竇和腦內的膿液，可惜少年病情急劇惡化，出現突發持續性癲癇，最終因感染與腦部損傷已過於嚴重，1個月後病逝。

事前無膿涕鼻塞 導致輕視病情

兒科專家林應然醫生提醒，當兒童或青少年發燒超過3天，伴隨長時間精神不濟，即使沒有典型鼻部症狀，也應視為重要警號，應盡快求醫。他續指，典型的鼻竇炎會有黃膿鼻涕、臉部脹痛等症狀，而少年這個案例屬罕見，容易被輕忽。林應然醫生提醒，家長觀察孩子發燒時，最應關注的並非體溫，而是「精神狀態是否恢復正常」。

若兒童或青少年出現以下情況，應立刻到急症室求醫：

● 發燒超過3日仍未改善

● 使用退燒藥後，體溫雖降，但精神持續萎靡、嗜睡、反應遲鈍或異常煩躁

● 出現劇烈頭痛（尤其是單側）、嘔吐、頸部僵硬、視力模糊或意識改變等神經系統症狀

林應然醫生強調，鼻竇與大腦僅有一骨之隔，感染可能直接蔓延或透過血液傳播，引發腦膜炎、腦膿瘍等嚴重併發症，千萬不可因沒有流鼻涕而掉以輕心。

醫生拆解3大高危人士：免疫力差要留意

本港耳鼻喉科專科醫生黃德彰曾接受訪問時表示，鼻竇炎通常由傷風感冒、細菌感染引起，由霉菌引發鼻竇炎則較為罕見。雖然霉菌容易滋生於潮濕環境中，但其屬較弱的細菌，人體的防禦機制多能制止感染，不過以下免疫力較差人士便要留意：

● 年紀大

● 患糖尿病人士

● 經常服用抗生素或會消減體內益生菌，導致較易感染細菌

3種治療方法

黃醫生又指，一般會以通鼻塞噴劑、鹽水洗鼻去治療鼻竇炎，情況嚴重者可服用抗霉菌藥、或在鼻腔內塗上抗霉菌藥膏；若屬侵入性鼻竇炎，甚至需以內窺鏡手術把霉菌球清乾淨。

【一般情況】

通鼻塞噴劑、鹽水洗鼻

【嚴重情況】

抗霉菌藥／鼻腔內塗上抗霉菌藥膏料

【侵入性鼻竇炎】

內窺鏡手術清乾淨霉菌球

資料來源：耳鼻喉科專科醫生 黃德彭