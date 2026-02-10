血癌症狀｜20多歲年輕人鼻翼生瘡結痂 + 1症狀，驚揭確診血癌

不少人以為生暗瘡只是小問題，但背後可能是健康警號！有皮膚科醫生分享一宗個案，一名20多歲年輕人鼻翼旁長出一顆「暗瘡」，自行塗藥3天後不但沒有消退，患處更惡化成結痂的死皮，甚至伴隨「1症狀」，經檢查後驚揭患血癌。

血癌｜初期似普通暗瘡 惡化結痂伴隨發燒

台灣皮膚科醫生卓暉恩在其社交平台Threads發文分享，一名20多歲年輕患者因鼻翼旁出現一顆突起物而求診，當時他以為是普通暗瘡，並表示：「服用診所開的藥3天了，但好像愈來愈嚴重」。由於情況未見好轉，甚至出現輕微發燒的症狀，因此再度求醫。

卓暉恩檢查時發現，該「暗瘡」已變成一塊結痂的死皮，且患者伴有輕微發燒的症狀。雖然患者在3、4個月前的抽血數值正常，為審慎起見，他仍安排抽血及皮膚切片化驗。最終結果證實，患者竟罹患血癌。

出現異常皮膚病徵須警惕

對此，卓暉恩提醒，許多疾病的第一個訊號可能呈現在皮膚上，而且表現千變萬化，血癌在皮膚上的徵象亦有多種可能性。

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

1.容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

2.發燒

3.貧血、消瘦、無胃口

4.肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大

5.頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6.經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

資料來源：醫院管理局

12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12大防癌食物

1. 西蘭花

2. 紅蘿蔔

3. 豆類

4. 莓果

5. 堅果

6. 橄欖油

7. 薑黃

8. 柑橘類水果

9. 亞麻籽

10. 番茄

11. 大蒜

12. 魚

資料來源：營養師程涵宇