貪靚惹禍｜美甲暗藏5大健康危機，恐增皮膚癌風險，醫生揭安全次數上限

女士們貪靚，除了美容、購物外，美甲已成為另一筆固定開支。有調查發現女士們美甲的頻率高達1-2個月一次，然而過往已經有多項研究發現美甲會影響健康，不但影響指甲生長，嚴重甚至埋下皮膚癌的計時炸彈。有醫生近日再次做出呼籲，指出美甲帶來5大健康隱患，當中建議女士們勿過度貪新鮮頻繁換甲。

美甲暗藏5大隱患

綜合媒體報道，有醫生指出，不少女士們愛gel甲，適逢大時大節更要好好打扮一番。有醫生指出，經常美甲暗藏5大隱患，當中包括：

1. 含化學成分腐蝕甲板

美甲過程中使用的甲油膠常含有甲醛、丙酮等化學溶劑，當這些物質直接接觸指甲時會腐蝕甲板（指甲的主要結構），導致指甲逐漸變薄、分層，變得脆弱易斷。這些化學成分也可能損害指甲周圍的甲襞（皮膚），引起乾燥、脫皮，甚至接觸性皮膚炎，讓指甲的天然保護屏障受損。

2. 過度打磨使甲床永久變薄

美甲前，美甲師一般為了讓甲油膠附着更牢固，通常會使用銼刀或電動打磨工具拋磨指甲表面。這個過程如同「刮除牆皮」，會一層層削去指甲最外層的角質層。長期反覆打磨甲板會導致保護層永久性變薄，指甲會失去原有的光澤與韌性，變得脆弱、容易斷裂，甚至可能對外界的冷熱刺激更為敏感。

3. 工具不乾淨恐致HPV與真菌感染

美甲過程中共用的工具，如銼刀、死皮剪、推棒，若未經嚴格的高溫或化學消毒，就會成為疾病傳播的媒介。最常見的是感染甲癬（俗稱灰甲），屬於一種由真菌引起的感染，一旦感染難以斷尾。此外，若工具帶有HPV病毒，很大機會傳染導致手指或指甲周圍出現病毒疣。這類感染治療過程漫長，且容易復發。

4. 美甲燈加速皮膚老化

為了使凝膠指甲迅速硬化固定，美甲過程中常使用紫外線（UV）美甲燈。然而，美甲燈發出的UVA波段紫外線，穿透力強，能深入皮膚真皮層。長期且頻繁地照射，等同將雙手曝曬於烈日之下，紫外線會加速手部皮膚光老化，導致美甲周圍皮膚變黑、粗糙、出現皺紋。在極端情況下，甚至可能造成局部皮膚曬傷。

5. 甲片與厚膠導致指甲變形

為了追求美觀而黏貼過長的人工甲片，或塗上過厚的凝膠，都會對自然指甲產生持續性的壓迫。這種壓力會迫使指甲甲板與底下的甲床逐漸分離，形成「甲床剝離」。指甲會因此變得凹凸不平、失去彈性、變硬變脆等問題。嚴重情況甚至會導致甲板下出現黑色縱紋（甲板黑線），單憑肉眼觀察與黑色素瘤類同。雖然此狀況雖多為良性，但仍需由皮膚科醫生鑑別診斷。

護甲5大建議

綜合中山大學附屬第六醫院皮膚科主任陳志和醫生及其他媒體，曾提出以下建議：

控制美甲頻率：建議兩次美甲之間至少間隔4至6周。每年最好能預留2至3個月的「指甲休息期」，讓指甲完全自然生長、自我修復。指甲從根部生長到完全替換約需3至6個月。換算1年不超過3次為佳。

選擇正規美甲店：選擇工具消毒嚴格的正規美甲店，或考慮使用個人專屬工具。

留意產品成分：在產品選擇上，應避免含有甲醛、丙酮、甲苯等刺激性成分的指甲油，優先選用標示明確、成分較溫和的甲油膠。

避免過度打磨指甲：避免「暴力打磨」甲面，並要求美甲師盡量保留、勿過度修剪或推除甲小皮。卸甲時也應避免強行摳除，應使用專業卸甲液並控制時間。

加強防護：進行美甲時，可塗抹高UV系數的防曬，或考慮佩戴專業的防紫外線手套（僅露出指甲），以阻隔美甲燈的UVA傷害。

研究：照燈20分鐘細胞死亡達30%

根據國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）2023年一項研究，指出美甲時用於凝固凝膠的紫外線燈，可能對皮膚造成致癌風險。研究結果指出，每照射20分鐘紫外光燈，恐導致20-30%皮膚細胞死亡。換言之，每照60分鐘，可高達70%皮膚細胞死亡。存活細胞亦出現線粒體損傷、DNA突變等與皮膚癌相同的病變模式。皮膚病學教授Julia Curtis曾指出美甲療程中的紫外光燈屬於致癌物。此外，經常美甲會導致指甲變薄，削弱指甲的保護性，而指甲油含有鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），可以嚴重影響女性生育功能。

美甲師致癌風險更高

致癌風險與美甲習慣未必有關，一般美甲人士不會持續20至60分鐘照射紫外光燈，只要控制美甲頻率，消費者毋須擔心致癌風險。綜合皮膚科醫生和專家見解，及根據《NY Healthy Nail Salons Coalition》於2024年發布的報告顯示，發現有另一類高危人士患癌風險比起美甲者高，就是美甲師。

研究發現，部分美甲師在懷孕期間發生流產或併發症的比例明顯高於一般族群，當中有近18%的受訪者表示在孕期出現健康問題，7%的受訪者更反映其新生兒一出生就有異常情況。這是因為他們長期頻繁暴露於致癌的工作環境當中。美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）研究顯示，凡長期接觸美甲化學物質者，其子女自閉症風險增加50%。除了紫外光燈，長期吸入卸甲的粉塵可能引發慢性支氣管炎、過敏性鼻炎的風險。

4招降低風險

延長美甲間隔：指甲代謝需4-6個月，建議每次美甲至少間隔2-3個月，減少物理性傷害與化學暴露頻率。

改用安全替代品：選擇普通指甲油或預製美甲貼片，完全避開UV燈照射步驟。

照燈前加強防護：指甲周邊塗抹含鋅、鈦的物理性防曬霜，並佩戴專用露指手套阻隔紫外線。有研究指出，近距離UV照射可能導致指甲周邊色素沉澱，甚至增加皮膚癌風險。

美甲後護理：完成後立即洗手並加強保濕；定期檢查指甲與周圍皮膚有無異常變色或粗糙

6個正確美甲貼士

據《起點新聞》報道，廣東藥科大學附設第三醫院皮膚科門診主治醫生巫尾英，曾建議6個正確美甲貼士：

1.確保美甲師先洗手

工具消毒之後再操作

叮囑美甲師不要過度打磨甲體

2.不要清理甲上皮

3.做紫外線照射前塗抹防曬

建議防曬系數大於SPF30

4.不要連續美甲

給指甲修復和自然生長的時間

5.見異狀即求醫

懷疑指甲有感染或病變

立即停止美甲並及時就醫

資料來源：廣東藥科大學附設第三醫院皮膚科門診主治醫生巫尾英