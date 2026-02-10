遊日注意｜日本流感個案激增逾11萬患者，9成屬乙流，醫生提醒3狀況即入院

農曆新年將至，不少人已規劃赴日旅行，日本東京都政府於2月5日宣布，因流感感染人數再次超越警戒水平，罕見地於同一流感季度內第二度發出流感警報。據統計，這是東京自1999年建立現行監測機制以來，首次出現同一季度兩度發布警報的情況。

日本東京都政府於2月5日發警報，根據1月26日至2月1日的統計周內，東京都內指定醫療機構的流感感染人數大幅上升，超出了預設的警戒標準。根據警報機制，當指定醫療機構平均通報病例數超過30宗，且受影響區域人口超過東京總人口的三成時，便會發布全區警報。統計結果顯示，在31個指定區域中，有9間機構的通報數超標，這些區域人口已涵蓋東京37.16%的居民。當局早於去年11月曾發出本季首個流感警報，並在今年1月解除，未料疫情僅緩解約一個月便強勢反彈。

病毒株交替 乙型流感成主流



據了解，首波疫情主要由甲型流感病毒引發，但現階段疫情的主導病毒已轉變為乙型流感。東京都政府表示，近期個案中約九成屬於乙型流感。日本厚生勞動省的專家分析也認為，從去年年底開始，乙型流感病毒感染比例增加，是導致流感流行在趨緩後再度加劇的重要原因之一。專家估計，近期低溫天氣持續時間較長，市民更多時間留在室內，加上空間通風不足及人體免疫力可能下降，共同導致了病毒在社區及校園環境中迅速傳播。

教育界受嚴重衝擊 停課學校數量激增

根據東京都的數據，自去年9月1日至今年2月1日，都內的學校及福利機構共錄得6,522宗集體感染事件。其中，有高達4,224間幼稚園及中小學需要停課。對比起去年同期的2,883間，顯示這次流感的病情更為嚴峻。

全國疫情同步升溫 多地進入警報狀態

此外，全國平均病例數較前一周幾乎翻倍，並已連續4周上升。目前，包括大分縣、鹿兒島縣、宮城縣等在內，全國已有22個都道府縣超過了警報門檻。同一流感季內兩度達到全國警報標準，被認為是近10年來首見的狀況。

官方呼籲加強防護 出現3症狀小心

面對再度升溫的疫情，東京都衛生當局強烈呼籲市民維持良好衛生習慣，包括勤洗手、在必要場合佩戴口罩。當局建議，若民眾出現發燒或喉嚨痛等症狀，應盡快就醫並在家中休息，以避免疫情在緊接而來的農曆新年期間進一步擴散。

川崎醫科大學教授中野貴司受NHK訪問時指出，日本去年11月曾出現過一次流感高峰，當時是以甲型病毒為主。但進入新年後，檢出乙型病毒的情況增加。症狀部分，乙型流感出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛的頻率相對較高。另外亦呼籲民眾持續加強基本防疫，除了戴口罩和洗手，亦應避免前往人潮擁擠的場所，以降低家庭與社區的感染風險。

3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，流感症狀一般來得比較急速，「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感，而非一般感冒」。

林醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

流感7大嚴重併發症

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾於Facebook發文提醒公眾，指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症：

肺炎

急性呼吸窘迫症候群

心肌炎

心包膜炎

腦炎

吉巴氏症候群

橫紋肌減解症

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

注意5類營養素補充

劉博仁表示一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助康復及預防病情惡化：

維他命C

• 功能：提升免疫力、抗氧化、減少感冒期間的症狀嚴重度。

• 食物來源：柑橘類水果（柳橙、葡萄柚）、奇異果、紅椒、綠葉蔬菜。

• 補充劑量：一般保健：1000 mg/天；感冒時：可增至 2000 mg/天（分次服用）

維他命 D3

• 功能：調節免疫系統，減少病毒感染的風險。

• 來源：曬太陽（每天 15-30 分鐘）、深海魚、蛋黃、維生素 D3 補充劑。

• 補充劑量：一般保健：1000-2000 IU/天；感冒時：可短期增至 5000 IU/天，加速免疫反應。

鋅

• 功能：抑制病毒複製、減少感冒持續時間。

• 來源：南瓜子、紅肉、堅果、海鮮（牡蠣含量最高）。

• 補充劑量：感冒時建議 10-15 mg/天，最多不超過 40 mg/天。

益生菌

• 功能：支持腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。

• 來源：優格、泡菜、味噌、益生菌補充劑。

Omega-3 脂肪酸

• 功能：減少發炎，提升免疫反應。

• 來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽。

預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生