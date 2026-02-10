節慶素食譜：花開富貴西蘭花炒木耳本菇芋絲，團年飯遇上情人節

這周末就是情人節，同時亦是年廿七。今年沒有年三十，只有年廿九，也即是說年廿七，越發靠近過年，很多家庭都會安排在這個周末，好好來吃個團年飯的嗎？假如爸媽想到周六，一家人坐下來吃個飯，假如外婆外公，爺爺奶奶想吃個飯好來見一見面，會把情人節的安排壓後嗎？

對熱戀中的情侶來說，要跟家人在一起，沒辦法來個兩人世界，好像有點為難。如果情人跟家人蠻熟的，這個倒可以想一想，能不能請他或她來家吃個飯。當然對方的家人也可以有這樣的要求，前後順序又確實是頭痛的事。如果不想變成家人歡樂情人夜，那就可能要想出個折衷辦法來。

不過呢，想一想，通常情人節當天的菜單價錢都很貴，有些甚至貴得不合理（錢花了都不好吃），不在節日當天慶祝，不在當天花一大筆錢，回到家裏吃媽媽煮的家常菜，好像這方案更具性價比（大概我太現實了，哈哈）。好啦，不管大家要怎麼過，一個人好，兩小口子好，還是一家人也好，請記住，要努力的讓自己幸福快樂喔～

花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）（2人份）

時間： 25分鐘

材料：

西蘭花（青花菜） 半個／鮮木耳 5片／本菇 半包／豆卜 6個／芋頭 100克／紅蘿蔔 半個／薑 1塊／青葱 1束（把）

調味：

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）2湯匙／醋 半湯匙／麻油 2湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／蔬菜刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

步驟：

1. 清洗青葱，切成段。

2. 沖洗薑塊，切成片。

3. 刨去紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成片（如圖）。

4. 摘出西蘭花（青花菜）的菜株，清洗乾淨。

5. 逐株將本菇摘出來（如圖）。

6. 將鮮木耳切半。

7. 將豆卜切半（如圖）。

8. 刨走芋頭的皮，沖洗後，切成絲。

9. 以中火煮沸3湯匙的食油，放入步驟4，加一點鹽巴，調成中小火，香煎成金黃色（如圖）。

10. 放步驟1和2於平底易潔鑊（不沾鍋）中，炒一炒，倒進1湯匙的食油，放入步驟3，炒1分鐘。

11. 放入步驟4-7，和調和了半茶杯清水的調味料（麻油除外），炒拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋，煮5分鐘。

12. 當醬汁稍為收乾，便可以關火，倒入麻油，炒拌均勻，上碟，在上隨意放上步驟9。

筆記：

1. 西蘭花（青花菜）為能「抗癌」的十字花科類，有可以抗氧化的維他命（維生素）A、B、C、E等可以抗氧化，同時能增強免疫力。

2. 芋頭有豐富水溶性膳食纖維，能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖 。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。