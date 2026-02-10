歡迎回來

節慶素食譜：花開富貴西蘭花炒木耳本菇芋絲，團年飯遇上情人節

　　這周末就是情人節，同時亦是年廿七。今年沒有年三十，只有年廿九，也即是說年廿七，越發靠近過年，很多家庭都會安排在這個周末，好好來吃個團年飯的嗎？假如爸媽想到周六，一家人坐下來吃個飯，假如外婆外公，爺爺奶奶想吃個飯好來見一見面，會把情人節的安排壓後嗎？

 

　　對熱戀中的情侶來說，要跟家人在一起，沒辦法來個兩人世界，好像有點為難。如果情人跟家人蠻熟的，這個倒可以想一想，能不能請他或她來家吃個飯。當然對方的家人也可以有這樣的要求，前後順序又確實是頭痛的事。如果不想變成家人歡樂情人夜，那就可能要想出個折衷辦法來。

 

　　不過呢，想一想，通常情人節當天的菜單價錢都很貴，有些甚至貴得不合理（錢花了都不好吃），不在節日當天慶祝，不在當天花一大筆錢，回到家裏吃媽媽煮的家常菜，好像這方案更具性價比（大概我太現實了，哈哈）。好啦，不管大家要怎麼過，一個人好，兩小口子好，還是一家人也好，請記住，要努力的讓自己幸福快樂喔～

 

花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）（2人份）

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

時間： 25分鐘

 

材料：

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

西蘭花（青花菜） 半個／鮮木耳 5片／本菇 半包／豆卜 6個／芋頭 100克／紅蘿蔔 半個／薑 1塊／青葱 1束（把）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 2茶匙／豉油（醬油）2湯匙／醋 半湯匙／麻油 2湯匙／白胡椒粉 半茶匙 

 

工具：

 

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／蔬菜刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟／碟（盤子）

 

步驟：

 

　　1.    清洗青葱，切成段。

 

　　2.    沖洗薑塊，切成片。

 

　　3.    刨去紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成片（如圖）。

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

　　4.    摘出西蘭花（青花菜）的菜株，清洗乾淨。

 

　　5.    逐株將本菇摘出來（如圖）。

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

　　6.    將鮮木耳切半。

 

　　7.    將豆卜切半（如圖）。

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

　　8.    刨走芋頭的皮，沖洗後，切成絲。

 

　　9.    以中火煮沸3湯匙的食油，放入步驟4，加一點鹽巴，調成中小火，香煎成金黃色（如圖）。

 

今期節慶素食譜：花開富貴（西蘭花炒木耳本菇芋絲）當團年飯遇上情人節

 

　　10.    放步驟1和2於平底易潔鑊（不沾鍋）中，炒一炒，倒進1湯匙的食油，放入步驟3，炒1分鐘。

 

　　11.    放入步驟4-7，和調和了半茶杯清水的調味料（麻油除外），炒拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋，煮5分鐘。

 

　　12.    當醬汁稍為收乾，便可以關火，倒入麻油，炒拌均勻，上碟，在上隨意放上步驟9。

 

筆記：

 

1.    西蘭花（青花菜）為能「抗癌」的十字花科類，有可以抗氧化的維他命（維生素）A、B、C、E等可以抗氧化，同時能增強免疫力。

2.    芋頭有豐富水溶性膳食纖維，能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖 。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    豆卜由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

5.    木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

7.    蔬果全部要徹底洗淨。

8.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#團年飯#情人節#花開富貴#西蘭花炒木耳本菇芋絲#西蘭花#青花菜#木耳#本菇#豆卜#芋頭#紅蘿蔔
伴飯素食譜：鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛
