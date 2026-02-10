另類新春賀歲食譜｜中醫推介3款湯+2款茶，助紓解節日後上火消化不良、酒醉不適

歡迎回來

TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　馬年伊始，萬象更新，佳節將至。農曆新年正是親友團聚、共慶佳節的溫馨時光，親友相聚，圍桌而坐，觥籌交錯間，不僅是情感的交流，更是味蕾的盛宴，少不了把酒言歡，各類年節美食都是不可或缺的點綴。然而，頻繁的宴飲、作息紊亂與睡眠不足，也容易加重脾胃負擔，導致節後出現一系列「上火」與消化不良的問題。從中醫角度認為，「脾胃」乃後天之本，脾胃功能一旦負擔過重，則運化失職，產生「食積」，鬱而化熱，引動「虛火」或「肝火」上行，繼而出現腸胃積滯、便秘口臭、牙齦腫痛、咽乾咳嗽或口舌生瘡等症狀。因此，在享受節日喜悅的同時，也不忘飲食有節、作息有序，方能以舒爽的身心迎接新春。

 

　　今期介紹幾款湯水，給大家節日後回下氣：

 

胃脹反酸：山楂蘿蔔瘦肉湯

 

另類新春賀歲食譜 │ 中醫推介2款湯+1款茶，解決節日後上火、消化不良、酒醉不適

 

材料：白蘿蔔1斤，山楂5錢，穀芽、麥芽各1両，瘦肉半斤，鹽少許。

 

另類新春賀歲食譜 │ 中醫推介2款湯+1款茶，解決節日後上火、消化不良、酒醉不適

 

做法：先將瘦肉洗淨，汆水；白蘿蔔洗淨去皮，切成大厚片；另將其他材料均洗淨，用湯料袋盛好，連同其他材料加水8碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約1小時，加鹽調味即可。

功效：行氣消積、清熱健胃除脹。

 

便秘放屁：枳椇子無花果瘦肉湯

材料：枳椇子3錢，南杏3錢，馬蹄6-10粒，無花果6個，蜜棗2粒，瘦肉半斤。

做法：先將瘦肉洗淨，汆水；所有材料浸洗乾淨，放入燉盅，燉2至3小時，加鹽調味即可。

功效：清熱除煩，生津潤腸。

 

口臭痱滋：竹葉通草綠豆飲

 

另類新春賀歲食譜 │ 中醫推介2款湯+1款茶，解決節日後上火、消化不良、酒醉不適

 

材料：淡竹葉3錢，通草1錢，甘草1錢，綠豆1両，冰糖適量。

做法：先將所有材料浸洗乾淨，所有材料放入煲內，加適量清水，以大火煲滾後轉文火煲約30分鐘，加糖糖調味即可。

功效：清熱瀉火，解毒斂瘡。

 

喉痛口乾：沙參烏梅飲

材料：沙參1兩，烏梅5錢，藏青果3錢，白沙糖適量。

做法：將上述藥材，放入煲內，加入清水6碗，用文火煲1小時，調入適量白沙糖，代茶飲用。

功效：生津、利咽喉。

 

酒醉頭痛：葛花解醒湯

材料：葛花3錢，春砂仁2錢，白蔻仁2錢，炒神曲2錢，生薑2錢，陳皮1塊，花旗參2錢，雲苓3錢，豬苓3錢。

做法：將以上材料用3碗半水煎至大半碗溫服。

功效：加速酒精經小便排出，並有解酒、醒脾、散滯、行氣作用。而花旗參有生津、清熱、益胃的作用。若花旗參較清涼，可改用生曬參。

Tags:#中醫#食譜#湯水#茶療#上火#消化不良#酒醉#新春#新年#馬年#胃脹反酸#山楂蘿蔔瘦肉湯#口臭#痱滋#竹葉通草綠豆飲#酒醉頭痛#葛花解醒湯
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療
