名人健康｜66歲綠葉王車保羅近況曝光，暴瘦憔悴引健康隱憂
健康Tips

名人健康｜66歲綠葉王車保羅近況曝光，暴瘦憔悴引健康隱憂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年66歲的資深演員車保羅入行超過40年，多年來有不少深入民心的綠葉角色。近年他因參與內地綜藝節目《無限超越班》人氣急升，隨後長駐內地發展，演出機會不斷。然而近日網上流傳他身穿財神服的照片，他的消瘦外貌引起不少網民關注其健康狀況。

 

　　近日有網民在社交平台分享車保羅身穿財神服的影片。影片中，車保羅雖身穿喜慶財神裝、頭戴精緻戲帽，但臉容明顯消瘦，雙頰嚴重凹陷，顴骨突出，與以往模樣相比差異明顯，略顯憔悴。

 

　

明星健康｜66歲綠葉王內地爆紅後近況曝光 暴瘦如紙片人傳健康亮紅燈

車保羅身穿財神服的照片，其消瘦外貌引起網民關注其健康狀況。（小紅書）

 

       此外，在另一條短劇《中國球王》的拍攝花絮中，車保羅以流利廣東話、普通話、英語及日語與工作人員溝通，展現其語言天賦。然而影片中可見，身穿白T恤、戴着太陽眼鏡等候埋位的他，手臂顯得異常纖幼，比過去看來更瘦，有網民更不禁問是否「車保羅」。

 

　　目前車保羅在內地除了拍劇及短視頻劇集外，亦以「明星導遊」身份帶領旅行團遊覽內地景點，積極拓展事業軌跡。

 

明星健康｜66歲綠葉王內地爆紅後近況曝光 暴瘦如紙片人傳健康亮紅燈

車保羅手臂顯得異常纖幼，比過去看來更瘦！（小紅書）

 

「瘦虎」最經典

 

       車保羅（原名為吳溟蒼）於90年代與施介強（肥施）以「瘦虎肥龍」組合拍攝廣告爆紅，二人其後曾合作過不少電影，「高人一等」的身型令他於觀眾心中留下印象，臉長長的他更因長相特別，經常被安排飾演各類搞笑角色，向觀眾大放笑彈。

 

　　他於1981年加入麗的電視，接拍了《IQ成熟時》、《對對糊》等劇集，並於1998年轉投無綫，於金庸名著《鹿鼎記》中扮演「胖頭陀」一角火速入屋。

 

　　2003年，車保羅約滿無綫後曾透露被要求以每年2000元續約，他斷然拒絕後便淡出電視圈。然而，他離巢後生活隨即陷入困境，曾領取過數個月綜援的他坦言有羞恥的感覺。

 

　　為了生計，他曾任職保安、地盤工、跟班等工作，幸得菲律賓籍家傭Inday不離不棄，從主僕發展成夫妻，陪伴他度過低潮期，他曾多次在訪問中公開感謝太太「陪我走過最慘嘅日子」。

 

 

明星健康｜66歲綠葉王內地爆紅後近況曝光 暴瘦如紙片人傳健康亮紅燈

車保羅在內地發展，獲得不少演出機會。

　

曾與「戇豆先生」合作

 

　　車保羅於2011年獲邀拍攝英國喜劇電影《特務戇J之救國大業》，成功衝出香港的他與「戇豆先生」路雲艾堅遜同場拍戲，並於戲中飾演澳門葡京酒店的線人。其後以自由身藝人身份接拍各種影視作品參與幕前演出。

 

　　2017年，參演ViuTv劇集《詭探》，戲中飾演茅山道士「八爺」徐伯強，久沒在電視劇中出現，這次登場勾起了不少觀眾的回憶。2019年，於短片《老人與狗》首次做男一，並即憑此片提名台北電影節「最佳男主角」，為其入行以來首個獎項提名。

 

明星健康｜66歲綠葉王內地爆紅後近況曝光 暴瘦如紙片人傳健康亮紅燈

菲律賓籍太太Inday，由家中女傭發展成夫婦。

 

轉載自晴報

 

Tags:#演員#電視#車保羅#綠葉
