成功抗癌｜男子患肝癌12cm腫瘤自發性消失，醫生揭3大原因

肝癌被稱為「無聲殺手」，多數患者發現時已進入晚期階段，是本港致命癌症頭三位。然而，罹患肝癌並不代表毫無希望。有台灣醫生指出，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，即使未接受手術或化療，患者體內的腫瘤竟能奇蹟般消失，而當中涉及3大關鍵因素。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發文分享，指出「肝癌自發性消失」是指在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失。根據醫學文獻統計，這類案例約每6萬至14萬人中僅有1宗，自1956年以來，全球僅累積約100宗報告，屬於罕見的臨床現象。而肝癌之所以會自發性消失，可能與以下3大關鍵原因有關。

腫瘤自發性消失3大關鍵原因

1. 身體誘發免疫反應

錢政弘指出，感染會促使身體釋放大量細胞激素，例如腫瘤壞死因子TNF-alpha、干擾素Interferon、白細胞介素Interleukins等，這些免疫物質在攻擊細菌或病毒的同時，也可能攻擊肝癌細胞，從而啟動抗腫瘤免疫反應。他舉出一宗個案，一名59歲巴西男子，罹患肝癌，腫瘤達12cm，並伴隨脾臟與腹腔轉移，其胎兒蛋白（肝癌指數）一度超過6萬。在感染新冠病毒1個月後，腫瘤縮小至6.3cm，1年後更完全消失，癌指數也恢復正常。

2. 戒除致癌因素

長期飲酒、吸煙是導致肝癌的重要致癌因子。錢政弘引述醫學文獻中曾記載，一名63歲日本男子，其肝癌腫瘤約6cm，原定接受治療，卻因骨折入院，期間戒飲酒、戒煙，肝癌指數竟回復正常，影像追蹤顯示其腫瘤完全消失。醫生推測，戒除致癌物質，加上手術後引發的全身性發炎反應，共同促進了免疫系統抑制癌細胞。

3. 腫瘤缺血缺氧

錢政弘表示，肝癌細胞生長速度快，對血液與養分的需求極高。當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、痙攣而受阻時，癌細胞便可能因缺氧、缺血而壞死。生長在靠近肝臟表面的肝癌較易出現這種情況。文獻中亦曾記錄，洗腎、重大手術或大量出血後，因血流改變導致腫瘤自行萎縮的案例。

錢政弘強調，分享上述案例並非為了證明肝癌可不藥而癒，而是希望鼓勵癌友，即使抗癌之路艱辛，也要保持信心。除了接受治療，良好的飲食和生活習慣對提升免疫力至關重要，尤其是戒煙、戒酒，任何時候開始都不算遲。

肝癌8大成因

肝癌屬本港癌症殺手之一，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高兩倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可導致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

