名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院

現年55歲的前TVB花旦陳松伶，曾於TVB拍下不少經典劇集，包括《天涯歌女》、《笑看風雲》、《天地男兒》等。後來她將事業重心轉移至內地，近日在一段內地訪問中，她透露其外甥女竟「童言無忌」，直言將來要繼承她的財產，此言隨即引起網民熱議。她更透露，自己已計劃晚年入住老人院。

遭外甥女覬覦家產 已規劃晚年入住老人院

陳松伶近日接受內地媒體訪問，談及網民關注她「結婚多年未有子女」一事。她提到外甥女曾童言無忌對她說：「姨媽以後你走了，所有的東西都是我的了。」陳松伶對此坦言接受，認為錢財身外物，即使現在賺錢都是「拿不走的」。

她又直言，已經考慮晚年入住老人院，或與年紀相仿的好友、伴侶一起養老，互相照顧，她豁達形容：「因為養老院就等於我們幼兒園，一個五歲進的，一個是九十歲進的，也一樣」。

曾抗拒與細9年老公「姐弟戀」



陳松伶早前接受電台節目《星光背後》訪問時，分享多年來鮮為人知的心路歷程。她坦言當年因家境貧困，必須半工半讀補貼家用，而其後與家人產生心結，更被指與她拒絕放棄學業有關。對此，陳松伶解釋：「唱歌拍戲都係被人安排，但讀書我可以主導。」

除了家庭問題，她亦曾因與工作夥伴反目而心灰意冷，決意離港發展，並於2006年在上海拍攝劇集《血未冷》時，結識比她年輕9歲的內地演員張鐸。起初，陳松伶曾因年齡差距而抗拒這段感情，但張鐸的堅持最終打動了她，二人最終於2007年開始交往。

基本上我就話算啦，唔好啦，反正又未真正有深感情，但佢鍥而不捨地跟我話：『未試過，點知？』當我哋相處幾年後，係OK，佢用行動證明佢所講，佢比我更冷靜，可以梳理我情緒，講出我嘅問題。我亦唔係要對方完全聽我話嗰種人，而佢亦需要我呢種女朋友。

婚前驚揭不育留遺憾



之後陳松伶與張鐸結婚多年一直感情穩定，不過，陳松伶早於2005年因患卵巢囊腫影響生育，成為遺憾，亦令兩夫婦面對不少壓力。當被問到兩人有否計劃過生兒育女時，陳松伶坦言：「有呀！梗係想啦！但當我哋準備結婚做婚前檢查，就發現我係唔可以生小朋友。」

由於張鐸是家中獨子，陳松伶曾希望為夫家「繼後香燈」，二人更試過赴美國雪卵及考慮代孕。陳松伶更曾因此主動勸退張鐸，表示「你仲有好多選擇」，但丈夫堅定回應：「我就係要我哋結婚。」張鐸更表明可以不要小孩，令陳松伶深受感動。

談及不育陳松伶感謝奶奶體諒

二人亦曾公開談及與家中長輩的相處，張鐸一直擔當橋樑角色。在節目《一周星星》中，陳松伶坦言因成長背景迥異，曾對奶奶的某些觀念感到難以接受，但丈夫張鐸始終居中協調，希望大家「求同存異」，以開放態度維繫家庭和睦。

在2021年時，陳松伶更與奶奶參演內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》，與奶奶討論生育的問題。當時播出後陳松伶在社交平台發文表示：「我從來不覺得女性人生的意義在於生育，它並不是我人生必做的一件事。」張鐸亦留言安慰太太：「老婆，你沒有剝奪任何事，感謝爸媽的理解與寬容，愛是理解的別名。」

其後陳松伶再度發文，公開感謝奶奶的體諒：「很感謝奶奶在這件事上的寬容，我知道這份包容對長輩來說很不容易。以後我們會帶你和爸爸玩遍世界，開心過人生。」

