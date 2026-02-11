飲食陷阱｜47歲婦愛煲湯腦出血亡，醫生揭2類高危湯恐致癌

飲湯暗藏「奪命」危機？內地一名47歲女子平日特別喜愛飲1類湯，豈料有日凌晨突然頭痛欲裂，並伴隨頭暈、嘔吐及站立不穩等症狀，送院後證實為「小腦出血」，其血壓更一度飆升至危險水平，經搶救後最終不治。有醫生警告，此類湯若飲用不當，可誘發中風，甚至增加致癌風險。

綜合內媒報道，一名47歲女子在病發當日感到頭部劇烈脹痛，伴隨頭暈、噁心和嘔吐，同時站立不穩，自行休息後未見好轉，家人隨即將其送院。檢查後發現，她的血壓一度飆升至260／140mmHg，醫生診斷為「小腦出血」。經過數小時的搶救，患者最終仍不幸離世，家屬聞訊後悲痛不已。

醫生與家屬溝通後得知，患者本身有高血壓病史，但平時並未規律服藥控制，且長期有飲老火湯的習慣。醫生分析，雖然她有高血壓病史，但長期飲老火湯的習慣，很可能成為誘發此次急病的關鍵因素之一。

老火湯為何成健康陷阱？

老火湯雖然被不少人視為滋補佳品，但醫生指出，對於高血壓等慢性病患者而言，潛藏多重健康風險：

1. 導致肥胖與代謝問題：老火湯通常是由肉、蔬菜等食材通過熬煮而成，含有豐富的脂肪、蛋白質和熱量。過量飲用易導致熱量超標，促使脂肪積聚，引發肥胖及體重上升。

2. 引發高尿酸與痛風：食材經長時間熬煮後，湯中的嘌呤物質含量會升高。過量攝取嘌呤可能引致高尿酸血症，增加痛風發作風險。

3. 加重心血管負擔：湯中溶出的高脂肪、膽固醇等物質，會使血液黏稠度增加，加重腎臟代謝負擔，並可能增加動脈粥樣硬化和動脈粥樣斑塊形成的風險，從而導致血管狹窄、高血壓病、冠心病、腦血管病等心血管疾病的發生。

醫生提醒，高血壓患者應避免長期大量飲老火湯，否則可能進一步誘發高血脂、高尿酸、代謝紊亂及血管動脈粥樣硬化等，增加腦出血等致命危機的風險。

除了老火湯，隔夜的海鮮湯或魚湯亦要小心飲用。因海鮮和魚類隔夜後，容易產生蛋白質降解物，這些物質可能會損害肝臟和腎臟功能。

煲湯時間及溫度同樣暗藏危機

除了湯料成分，烹調方式亦影響健康。醫生解釋，湯熬煮時間愈長，當中的亞硝酸鹽含量會隨之上升。若煲湯超過4小時，其含量便開始增加；倘若超過6小時，更可能存在致癌隱患。此外，很多人習慣趁熱飲湯，但醫生警告，攝氏65度以上的湯會燙傷食道黏膜。若反覆遭受此類熱傷害，將導致細胞異常增生，提升患食道癌的風險。

煲湯飲湯7大秘訣

香港浸會大學中醫藥學院臨床部高級講師徐大基博士曾受訪表示，如想透過湯水達到保健功效，要熟讀以下7個煲湯和飲湯的秘訣：

1. 不宜飲隔夜湯

部分蔬果菜類湯料如雪耳本身含較多硝酸鹽，紅蘿蔔、白菜、蓮藕等含少量硝酸鹽，煮熟後存置時間過久，在細菌的分解作用下，硝酸鹽會還原成亞硝酸鹽，有致癌危機，由於湯料已溶化在湯中，因此也不適合飲，煮好的湯最好即日內盡快飲完。

2. 避免常飲老火湯

煮湯的時間3小時或以上稱為老火湯。湯水煲得愈久，嘌呤（Purine）成分愈高，高尿酸、痛風及慢性腎臟患者都不宜。湯料如魚或肉類久煮會形成劣質蛋白質，破壞營養亦生出有毒成分。

3. 藥材先浸後煮

一般藥材清洗後，與已汆水除血水的肉食類，放入鍋內再加冷水同煮，水滾後用文火煮1.5至2小時便可食用。

質地較硬身的藥材，如黨參、淮山、三七等，可切細片，浸泡時間約半小時，令煲煮的時間不必延長，同樣可以在1.5至2小時內煮好。

4. 宜選平和的藥材

人人的體質不同，為安全起見，煲家庭湯水，宜多選用性味功效均比較平和的藥材，如黨參、淮山、茨實、百合、玉竹、沙參、生熟薏仁、雪耳等，但分量毋須太多。

5. 要飲季節湯水

時令、氣候不同，所選用的湯水也不一樣。春天天氣潮濕容易發春困，宜煲一些化濕健脾的湯水；夏天可煲些清暑益氣的湯水；秋天宜煲滋潤養陽的湯水；冬天偏於滋補。

6. 飲湯時間因人而異

飯前飲湯較佳，尤其是對於想減肥的人士，可使其正餐量減少，避免再胖。反之，體質虛弱、消瘦而需要增肥的人士，適合飯後才飲湯。

7. 個別人士須知

兒童無特別情況下勿用人參、鹿茸；女性經期勿用含當歸、三七等的湯水。胃腸道不適、外感發熱均不服用溫補或滋補的湯水；尿酸高不要食用含動物內臟的湯水。

中風前3大先兆

美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

劇烈頭痛與噁心感

● 腦部血栓形成或壓力上升

● 患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛

● 伴隨強烈噁心感甚至嘔吐

● 這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同

● 通常更加劇烈且突然

持續性打嗝

● 不常見但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝

● 當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕

非心臟性胸痛

● 這類胸口不適並非由心臟病引起

● 而可能是主動脈等大血管血流受阻

● 導致心臟供氧不足的早期警訊

資料來源：美國營養學家Dr. Eric Berg

「FAST」辨析中風症狀

出現上述症狀雖然不一定會中風，但若同時伴隨身體其他異常症狀，應立即求醫和檢查，尤其是中風高危族群，如高血壓、糖尿病、高血脂患者，更應對這些早期警訊保持警惕。他強調，中風屬於時間敏感的急症，若出現「FAST」典型症狀，要立刻求醫：

● 臉部下垂（Face）

● 手臂無力（Arm）

● 言語不清（Speech）

● 如發現有以上任何一種症狀，要馬上記下發病時間，並迅速送醫（Time）

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉