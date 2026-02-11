補充劑百科｜維他命A、E攝取過量恐致癌？醫生拆解迷思

現代人追求健康，不少人年過30歲就已經各式各樣的維他命丸不離手。有醫生和研究證實，過量服用營養補充品有可能會增加致癌機率。然而，坊間對於各研究的解讀亦存在偏差，故此醫生特此解釋並釐清使用營養補充品時的迷思及注意事項。

攝取維他命B12會致癌？不會。

台灣腎臟科醫生江守山在《祝你健康》健康節目分享關於致癌的迷思，其中一個指出很多人基於近年一些研究報告，誤以為攝取過多維他命B12會增加患癌機率。江守山指出，的確今年有兩個大型研究報告指出，在一群受試者當中發現體內維他命B12濃度高的人，他們患癌的機率都相對地高。研究報告結果讓一部分人以偏概全，誤以為是攝取維他命B12太多致癌。江守山解釋，解讀這份研究報告要留意的是「因果性」和「相關性」。而這份研究報告應該解讀為，體內維他命B12濃度高是一個較易患癌的指標或先兆，皆因這類人的肝功能會較一般人差，肝臟會無法正常排走維他命B12，才會積少成多。而這群肝功能不好的人久而久之會因為體質問題，而容易罹患肝癌。

總而言之，體內的維他命B12與直接導致癌症並沒有直接關係，濃度高是基於受試者本身肝功能低下，是一個患癌高風險指標，而並非致癌主因。江守山再次釐清大眾對於攝取維他命B12會致癌的疑慮。

攝取過多維他命A和維他命E會致癌？會。

維他命A：增加患上前列腺癌和骨折風險

至於攝取過多維他命A和維他命E會增加患癌機會，江守山指出，對於大多數飲食均衡的普通人而言，常規服用高劑量維生素A或E補充劑來「預防疾病」是沒有必要且可能有害的。他引述過往一項針對美國退伍軍人的研究實驗，基於退伍軍人比一般人容易患皮膚癌的前設，將維他命A酸和A醇塗抹在這群退伍軍人的皮膚上，沒想到卻增加他們患上心臟病的機率，研究就此中止。直到現在仍未有一項有力研究指出，維他命A會致癌，不過江守山建議，使用維他命A補充產品時要適可而止。

2025年《新英格蘭醫學雜誌》上的一項相關研究指出，高劑量的維生素A會增加骨折與罹患前列腺癌風險。

維他命E：與維他命C有相互作用

維他命E是另一個讓醫生「跌破眼鏡」的研究，江守山指出，在早期關於維他命E的研究中，能夠為病人帶來很多健康益處，包括降低患癌率和死亡率。同樣地，上述研究指出，這項人體前瞻性的隨機研究當中發現，維他命E會增加受試者的感染率和死亡率，原因與日常飲食中的維他命C有關。

他續指，一般人在日常飲食當中容易攝取維他命C，如水果、蔬菜等，都很容易攝取得到。而維他命C遇上維他命E會產生化學作用：維他命C中的水溶性抗氧化能力、連同脂溶性的氧化壓力同樣被維他命E阻斷。當全身都沒有氧化能力時，體內的白血球不能夠正常運作吞噬細菌，導致抵抗力下降，身體更容易受外來病毒和細菌感染。

專家建議：毋須特別補充 均衡飲食就夠

那麼攝取多少才算是適量，江守山認為一般人毋須特別補充維他命A和維他命E，只要均衡飲食就能夠攝取足夠的營養素。

毒物專家譚敦慈亦表示自己沒有服用營養補充劑的習慣，不過她提醒大眾選購營養補充品時，需要看清楚成分列表，皆因一些維他命丸裏面可能已經包含不同的維他命，只是衡量多少的考量。如盲目服用大量營養補充品，維他命成分很有可能會重疊，導致攝取劑量超標。此外，對於長期病患者來說，服用任何營養補充品前需諮詢醫生，恐防當中成分與藥物會有增強或拮抗的作用。

腳底如踩碎玻璃 脊椎現莫名劇痛

台灣中醫師徐國峰在其Facebook專頁發文指出，很多人對於營養補充品的概念仍停留於「愈多愈好」的觀念上，但事實上「劑量決定毒性」。徐醫師強調，必須破除「天然無害」迷思，即使維他命B6是水溶性維生素，攝取過多就排出體外，但其毒性是會直接干擾神經運作，與能否排出體外無關。於是，他建議女病人立即停用所有口服與注射補充劑，配合清淡飲食、多喝水和充足睡眠，讓身體自我修復，預計需3至6個月讓神經傳導恢復正常。

徐醫師提醒消費者，在購買B群或其他神經類營養品時，需要學會閱讀標示並辨識風險。若產品標示每日B6含量超過50毫克應謹慎使用。第二，如同時服用多種B群、能量飲或注射營養針時，務必留意每日總攝取劑量；第三，一旦出現手腳麻木、刺痛、步態不穩或感覺遲鈍等症狀，應立即停用並求醫。

3招慎用保健品

閱讀成分標籤

● 標示每日B6含量超過50毫克應謹慎使用

留意每日總攝取劑量

● 如同時服用多種B群、能量飲或注射營養針

身體莫名不適

● 一旦出現手腳麻木、刺痛、步態不穩或感覺遲鈍等症狀

● 立刻求醫

資料來源：中醫師 徐國峰

4大組合不能同時食用

台灣營養師彭逸珊在其Facebook專頁指出，部分營養素同時補充會互相干擾吸收效率，4大常見組合要留意，同一時間使用會削弱營養吸收功能：

● 鈣＋鐵：會競爭吸收，建議間隔2-3小時

● 葉黃素＋β-胡蘿蔔素：會競爭吸收，需分開服用以達最佳效果

● 益生菌＋蜂膠：蜂膠的殺菌特性可能消滅益生菌活性

● 魚油＋甲殼素：甲殼素吸附油脂特性會降低魚油吸收率

4大組合同時食用事半功倍

相反地，以下組合能發揮「1+1>2」效果：

● 膠原蛋白＋維他命C：維他命C促進膠原蛋白合成

● 鐵＋維他命C：維他命C提升鐵質吸收率達3-4倍

● 鈣＋鎂＋維他命D＋K：四大營養素協同強化骨密度

● 葉黃素＋魚油：脂溶性葉黃素搭配魚油脂肪酸，吸收率提升

建議分時段補充、詳閱標示避地雷

彭逸珊提出3大服用原則：

● 水溶性與脂溶性分開服用：維他命B、C等水溶性飯前吃；魚油、葉黃素等脂溶性飯後吃

● 相剋組合相隔服用：至少間隔2小時，如先吃鈣片、午後再補鐵劑

● 服用前先看成分標示：確認保健品會否含競爭吸收成分

5種營養素不能亂吃

內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文指出，雖然多數人每天都能吃得很飽、甚至吃得很胖，但仍可能出現「微量營養素」不足的情況。根據《新英格蘭醫學雜誌》2025年研究，有5種營養素不能亂吃，否則可能引發副作用，需特別留意以下幾種情況：

1. 維他命D：需兼顧日曬



即使服用綜合維他命，仍有26%的人攝取不足，5-7%的人處於缺乏狀態。因此不能只靠保健品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。



2. 維他命B12：素食者需注意



維他命B12只存在於動物性食物如肉類、魚類、牛奶和蛋。純素食者若未額外補充，容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。



3. 抗氧化劑：過量無益



高劑量維他命A會增加骨折與前列腺癌風險，維他命E則可能提升感染率與死亡率。



4. 鐵



必要時可補充鐵劑，但過量可能導致便秘或噁心。



5. 葉酸



過量補充葉酸（>1000微克／天）可能影響維他命B12代謝，故不宜濫補。



資料來源：內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼

4大保健品禁忌組合

台灣藥劑師蘇柏名曾在《icare 愛健康》頻道中提到，保健品和藥物之間是否需要間隔服用，取決於兩者之間會否產生交互作用。若產生交互作用，就必須隔一段時間再吃。他整理出4種常見的保健品與藥物的禁忌配搭，提醒民眾服用時要注意。

4大保健品禁忌組合

1. 維他命C+胃藥

維他命C屬於酸性，胃藥則是鹼性。兩者搭配服用可能會互相干擾，導致胃藥效果降低。

2. 抗生素+鈣片

同時服用會影響抗生素的殺菌功能，造成抗生素失效。有些藥物與牛奶中的鈣鹽結合後，會形成不溶解的鹽類，進而影響藥品的吸收​。

3. 維他命B6+柏金遜症藥品（左旋多巴Levodopa）

同時服用維他命B6與治療柏金遜症的藥物左旋多巴，會使其藥效降低，對需要長期控制病情的患者造成不利影響。

4. 魚油+抗凝血藥物

魚油及抗凝血藥物一起服用，會增強抗凝血藥物的效果，但同時副作用也會提升，增加出血、瘀青等副作用機率。

資料來源：台灣藥劑師蘇柏名