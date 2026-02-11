醫美改造｜57歲TVB御用師奶黃梓瑋赴韓大改造，盼重返10年前黃金期

現年57歲的藝人黃梓瑋，在TVB工作近30年，因多演師奶、富太等綠葉角色，形象入屋而被封為「御用師奶」。近日為TVB新節目《醫美直擊 首爾篇》擔任「測試員」，赴韓接受醫美大改造，盼重返10年前黃金期：「我唔可以畀自己再差落去」。

TVB新節目《醫美直擊 首爾篇》近日播出，黃梓瑋在節目中擔任「測試員」，遠赴韓國接受醫學美容療程，尋求外貌新突破。她坦言：「我喺1993年開始加入影視圈，拍電影開始到而家已經有30多年，入行之後見過咁多靚女，都會覺得自己唔夠標青，永遠都係做一個群眾。」

至於今次參加節目拍攝，她表示：

點解今次有咁大決心參加這個節目，我發覺唔得喇，我唔可以再畀自己再差落去，如果今次個節目真係可以畀我去返10年前，我稱為黃金期啦，我相信行出嚟嘅自信，展露喺人前，會感覺自己真係似個藝人，而家我係似個師奶。

師奶形象深入人心

入行36年的黃梓瑋在TVB工作近30年，參與劇集逾300部，由於經常演出師奶、富太等綠葉角色，被封為「御用師奶」。她在節目中分享了早年青春樣貌的相片，確實與現時的師奶形象截然不同。

曾因荷爾蒙問題 體重急增30磅



黃梓瑋加入娛樂圈前，曾任職會計，但因個性活躍好動，感到沉悶難耐，不久便辭職創業，開設時裝店。可惜生意不景，後來得知商業電台招聘，於是前往應徵，順利加入商台廣告部任職。其後她被星探發掘，首部參演電影為成龍主演的《城市獵人》，接着演出多部周星馳電影如《破壞王》、《審死官》等。至1996年，她正式簽約TVB。

感情方面，黃梓瑋於2000年與圈外男友低調結婚，連公司亦未知悉。她認為婚姻屬個人私隱，故不欲張揚。二人由羅浩楷牽線認識，婚後育有兩子。

早年黃梓瑋曾因身體受荷爾蒙影響，體重急增30磅，連公司都開口叫她想辦法減肥。其後她獲韓馬利邀請一同跳舞運動，又經廖麗麗介紹接受中醫針灸，體重終逐漸回落至以往水平。