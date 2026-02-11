水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫

早上醒來發現眼皮、面部浮腫、或手腳腫脹，甚至一天比一天疲倦，這些可能已經是身體代謝慢、循環差的警號！

甚麼是水腫？如何判斷自己是否水腫？

「水腫」常被誤以為是喝水太多所致，但其實與脾、腎、肺的排水功能失調及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。

「水腫」是體內的水分代謝失衡，導致組織間液體過多累積的現象，形成毒素及廢物累積在體內，久而久之便會傷害經絡、五臟肺腑。正常情況下，體內的血液與淋巴液會不停循環，把多餘的水分排出體外，但當循環變慢、腎臟或心臟功能異常時，水分容易滯留，形成浮腫。

「水腫」的主要症狀為身體局部出現腫脹，腫脹的常見表現包括，身體某部位體積顯著增大、皮膚失去彈性、體重短期增加及四肢不靈活等。若要簡單區分水腫與肥胖，可按壓腫脹處皮膚，若按壓後凹陷立即恢復，通常為脂肪堆積；若凹陷持續片刻才緩慢回彈，則屬於水腫的典型特徵。

拆解水腫的成因

1. 腎臟濕邪

在中醫學記載，腎臟主水，負責運輸能量至各個身體器官，腎陽不足、濕邪困阻會導致水液代謝失調，令下半身水腫、腰膝酸軟、疲倦及小便短少等。

⇨ 治療應以溫陽利水、健脾祛濕為主，常用茯苓、澤瀉、白朮等，並應避免生冷、高鹽飲食，配合熱水泡腳與輕度運動來促進血液循環與代謝。

2. 水濕內停

水濕內停導致的水腫，中醫認為與脾、腎、肺功能失調、體內代謝失衡有關，常見症狀為身體浮腫、疲倦及小便短少等。

⇨ 治療應從健脾、溫腎、利水著手，還需配合飲食：需少鹽、避免生冷油膩，可多食薏仁、紅豆、生薑、冬瓜、豬苓等排濕食物，並配合適量運動與穴位按摩以促進代謝。

3. 飲食口味重

因飲食所引發的水腫，多數因喜愛辛辣、重口味的食物，這些食物內含鹽分比例高，其中所含的鈉會吸收水分，導致身體因吸收過多鹽分而變得臃腫，同時還會增加腎臟的負擔，有引發心血管疾病的可能性。

⇨ 應多喝水分、保持飲食清淡、控制鹽分及澱粉攝取以促進代謝，並幫助腎臟排除累積的鈉。

4招助你輕鬆消水腫

1. 服用五苓散

五苓散，出自漢代著名醫家張仲景的《傷寒論》，被譽為「古今利水第一方」，其核心功效在於利水滲濕、溫陽化氣，主要用於調治因體內水濕內停所導致的小便不利、水腫及腹瀉等症狀。此方由茯苓、豬苓、澤瀉、白朮、桂枝調配而成，各成份均有其獨特功效：

● 茯苓：被《本草綱目》讚譽為「除濕之聖藥」，具淡滲利水之效，能將體內多餘的水濕緩緩引導至膀胱，通過小便排出體外。

● 豬苓：性專利水袪濕，可加速水液排泄。

● 澤瀉：在排除水濕的同時，能同時清除體內的熱邪，緩解口渴、煩躁、尿黃等症狀。

● 白朮及桂枝：有健脾利水、溫經通陽之效。

2. 正確的喝水習慣

高鹽飲食會使血液中電解質濃度升高，導致身體滯留水分，而攝取充足的水分有助於平衡電解質並促進利尿，從而減輕水腫。每日應至少攝取體重（公斤）乘以30毫升的水分，並採取分次、小口飲用的方式，避免一次性大量喝水造成負擔。早晨起床後立即補充水分，代謝夜間流失的水分並促進腸胃蠕動，而睡前2至3小時則應減少飲水，以防晨起時水腫。此外，飲用溫開水對身體負擔較少，有助於提升代謝循環，並透過尿液、汗液與糞便排除體內廢物，達到更好的消腫效果。

3. 規律的睡眠習慣

充足且規律的睡眠可以促進身體的正常代謝、有助消水腫。每晚應至少有7個小時睡眠時間，並在晚上11點前入睡，從而提高睡眠品質，減少水腫的可能性，讓整個人看起來氣色更好、更有精神。

4. 穴位按摩

按摩「陰陵泉」、「三陰交」、「豐隆」、「足三里」及「湧泉」等穴位，可促進血液循環與脾胃運化，從而達至消除水腫之效。按摩時應從腳踝向上按摩至大腿，方向朝向心臟，幫助淋巴回流，亦可於按摩前先熱敷或泡腳。

● 陰陵泉

位於小腿內側，膝蓋下方脛骨內側凹陷處。有健脾、化氣行水，改善下肢浮腫之效。

● 三陰交



位於小腿內側，腳踝骨最高點向上約4隻手指寬處。能加速體內濕氣排出，改善內分泌失調。

● 豐隆



位於小腿外側，膝蓋骨外下方與外踝連線的中點。適用於痰濕體質，具消水腫與改善代謝功能。

● 足三里



位於小腿前側，膝蓋外側下約4隻手指寬處。有強健脾胃，提升水分代謝之效。

● 湧泉



位於腳底前 1／3 正中凹陷處。能補腎固本，促進全身代謝與排尿。

要從根本改善水腫問題，關鍵在於進行全面性的體質調理。透過結合中式保健食療、穴位按摩，並調整日常飲食與作息習慣，能由內而外地促進身體水分代謝與循環平衡。這種綜合性的養生方式，不僅能有效舒緩浮腫，更能幫助塑造出輕盈且充滿活力的健康體質。