節慶素食譜｜年年知足豐盛蓮藕炆枝竹冬菇煲，祝大家馬到功成

這幾天跟朋友談起這事，大家都驚覺時間過得特別的快。沒想到2026年新年才剛過去，慶祝過後回到辧公室，一個多月來忙東忙西的，就這樣晃了一下，一眨了眨眼，如果不是同事的提醒，根本沒察覺到農曆年了。

蛇，靈活滑動一瞬間從東竄到西，給人狡猾陰冷的感覺。反而馬勇往直前，自由奔放，給人樂觀陽光味。從冷到熱，從陰冷到樂觀。似乎新的一年，一切將會往美好的奔往。我們每年都有兩個，嚮往未來美好，重新許願的機會。2026年的元旦已經過去了，趁馬年的初一到來，不如，我們就把握這個「再來」的機會，「二次許願」的幸運，跟自己許個願：但願馬年的我們，比蛇年進步，更順心如意？！

祝大家 馬到功成，馬上幸福～

年年知足豐盛 （蓮藕炆枝竹冬菇煲）（2人份）

時間：40分鐘

材料：

蓮藕 1節／ 乾冬菇 10個／ 枝竹 2條／ 蟲草花 1飯碗／ 小紅蘿蔔 8個／ 蒜頭 5粒（顆）／杞子（枸杞）1茶匙

調味：

鹽 半茶匙／ 豉油（醬油）2湯匙／ 醋 半湯匙／ 糖 2茶匙／ 麵豉醬（味噌）半湯匙／ 蒜香粉1湯匙／ 肉桂粉 半茶匙／ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 蔬菜刨刀／ 茶杯／ 茶匙／ 湯匙／ 煮鍋／ 剪刀／ 筷子

步驟：

1. 切走蒜頭的頭尾，剝走的皮，沖洗一下。

2. 用熱水浸泡乾冬菇至它變軟（如圖），剪走冬菇的蒂，沖洗乾淨。

3. 用熱水浸泡蟲草花和枝竹，沖洗後把水瀝乾淨，待用。

4. 刨走蓮藕的皮，切去頭尾，切成塊（如圖）。

5. 清洗小紅蘿蔔，斜切成小片（如圖）。

6. 將杞子（枸杞）放熱水中泡一下。

7. 以中火煮沸1湯匙的食油，放入步驟1，炒一炒。

8. 放入步驟2，和一點鹽巴，炒一炒。

9. 放入步驟4和5，和調和了2／3茶杯清水的調味料，炒拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋，調成中小火，煮15分鐘。

10. 放入步驟3和6，炒拌均勻，多煮3分鐘。

筆記：

1. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2. 蟲草花是真菌形成的菇。有降血壓的水溶性纖維高，又含12種維生素（A、B1、B2、B6、B12、C、D、E等），加上其豐富的蛋白質，可提升免疫力並抗衰老。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。