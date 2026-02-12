醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容

現年32歲的韓國女團AOA前成員權珉娥，近年飽受抑鬱症及情緒困擾，過去亦曾多次在網上公開自己曾遭隊內欺凌，今年元旦她曾驚傳輕生。近日她因醫美事故再遭受重創，在社交平台公開臉部嚴重燒傷的照片，控訴在接受醫美療程期間臉頰遭受二級燒傷，令其演藝事業與心理狀況再陷危機。

術後臉部灼傷 組織液滲出

權珉娥近日在社交平台公開臉部嚴重燒傷的照片並發文表示，意外發生在今年1月底，當時因為行程多，希望以更好狀態示人，於常光顧的診所接受了600發的「睡眠型熱瑪吉」療程。她在文中詳述從麻醉中醒來時痛苦不堪的慘況：

感覺到一種皮膚被撕裂般的劇痛。我邊哭邊說想看鏡子，結果鏡子裏的景象讓我徹底絕望，我的皮膚因為灼傷，正一層一層地脫落並捲縮起來，傷口佈滿了組織液和水泡。

她哀怨表示：「原本想變漂亮，結果現在連門都不敢出」。

韓國女團AOA，右一為前成員權珉娥。（網上圖片）

韓國女團AOA前成員權珉娥。（IG@new.kma）

診所歸咎「探頭不良」被指程序草率



權珉娥指，診所院長將事故歸因於「探頭不良」，但同時稱若探頭不良機器根本無法運作，說法前後矛盾。更令她質疑的是，診所自前一個月起已不再要求她簽署睡眠同意書及施術說明同意書，術前亦未進行皮膚診斷或詳細說明。「他們說因為我在2025年10月簽署的是針對『V-line lifting』的同意書，所以無法每次來都重新簽署。」她指出兩種療程性質不同，但診所卻稱此舉未違反醫療法。

權珉娥公開臉部嚴重燒傷的照片，控訴在接受醫美療程期間臉頰遭受二級燒傷。

灼傷面積達面部10% 恐留疤痕



權珉娥其後被診斷為「深二度燒傷」，燒傷面積約10%集中在臉部，對需要露臉工作的她造成嚴重打擊。她透露已不得已推遲或取消行程，每日在道歉和哭泣中度過，更擔心治療遙遙無期，且未知會否留下永久疤痕。她心碎道：「為甚麼機會總在這種時候到來？我甚至開始懷疑，出生是否就是一種罪。」她表示因事故引發恐慌症發作，傷勢亦被母親發現，其母親為此落淚，令她倍感心痛。

權珉娥表示，起初她仍相信院長會負責治療直至康復，因此只計算了實際損失、已支出的費用，以及未能履行的合約金額，並未包括精神賠償，希望能理性解決此事。然而，院長要求法律上合理的賠償金額，雙方最終決定透過訴訟處理。她無奈稱，人生第一場官司尚未結束，如今又需為此事告上法院，感到非常疲憊，但唯有法律判決才不會讓她感到冤枉。

韓國女團AOA前成員權珉娥。（IG@new.kma）

曾患抑鬱 稱出道後長期受隊友霸凌

權珉娥於2012年以韓國女團AOA成員身份出道，2019年宣布退團，自退出AOA後一直風波不斷，身心狀況令人擔憂。2020年她在網上爆料，稱自己在團體活動的10年間，長期遭受隊長申智珉欺凌，導致她患上抑鬱症。此事引發巨大風波，當時經紀公司FNC娛樂曾表示會為所有風波負責，此前還傳出權珉娥計劃重新出發，其後卻傳出她一度做出極端行為，引起韓網熱議。此外，她更曾自揭童年陰影，坦言中學時期曾遭學長「圍毆」及「性侵」。如今醫美意外再度讓她陷入低谷，有不少粉絲留言希望她能堅強面對，早日康復。

