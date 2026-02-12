食物安全警示｜土瓜灣街市豬肉遭群鼠啃食照售，醫生警告恐含惡菌可致命

TVB節目《東張西望》日前報道，土瓜灣街市豬肉檔出現嚴重鼠患問題，凌晨時分竟有大量老鼠在新鮮豬肉上肆意啃食，猶如「自助餐」。更令人震驚的是，店主其後疑將曾被老鼠咬過的豬肉照常出售予街坊。相關畫面驚悚，引起市民對食物安全的極大恐慌。

老鼠凌晨「開豬肉自助餐」

據《東張西望》報道，事發地點位於土瓜灣九龍城道與落山道一帶的街市肉檔，有觀眾報料，在凌晨約三點半，他碰巧見到有職員運送生豬肉到檔舖，雖未開門，但鐵閘卻未完全關上，留下巨大空隙。職員將豬肉放下不到5分鐘，已經有超過10隻老鼠圍過去開餐。

《東張西望》攝製隊從去年12月開始展開長達兩個月的深入調查，期間發現，某日凌晨四時許，運豬車抵達後，職員將劏開半邊的豬隻搬上手推車，送往其中一間肉檔。然而，職員卸貨離開時，僅隨手拉下鐵閘，遺下明顯空隙，未有關妥。另一店舖則在門前放置裝有內臟的膠籃，惹來老鼠覬覦，更有一隻從籃洞鑽入，露出長長尾巴。

當豬肉檔開燈後，只見豬肉竟直接放於地上，攝製隊以近鏡再看清楚，可見整群老鼠已經在豬肉上爬來爬去，不斷啃食。在一個這麼細小的範圍內，已經數到有7隻老鼠正在開餐，場面令人極度反胃。到了第二晚，同樣情況依舊出現，老鼠吃豬肉的情況甚至比第一日更嚴重。

街坊蒙在鼓裏買「鼠咬豬肉」

早上6點，當豬肉檔的員工回到店舖開工，被老鼠咬過的豬肉表面已呈現凹凸不平的痕跡，賣相令人倒胃。然而，員工將豬肉斬件後照常上架擺賣，隨即有街坊前來光顧。另一檔口的生意同樣不俗，但一眾街坊至今仍被蒙在鼓裏，渾然不知自己購買的，很可能正是被老鼠啃食過的豬肉。

《東張西望》訪問了多名當區的街坊，雖然他們對街市鼠患問題早已怨聲載道，但見到節目拍攝的驚悚畫面後，仍大感震驚。有女街坊驚呼：「好恐怖！如果知邊一間，我真係唔會去（買）！」另一位街坊更表示：「嚇死人呀，少啲食啦……唔食啦！」直言寧願轉購急凍豬肉。同一條街道的店舖東主受訪時亦愕然表示：「我啱啱先買完……」，對於剛購入的豬肉可能被老鼠咬過，感到難以置信。

醫生警告：進食恐致命

家庭醫生林永和在《東張西望》中提醒觀眾，老鼠身體帶有多種病原體，可透過其口水、糞便、尿液及皮毛等傳播沙門氏菌、金黃葡萄球菌等，引致腸胃炎。此外，大鼠戊型肝炎對於長者及長期病患者等器官功能較脆弱的人士，會引發一連串併發症和衰竭，甚至造成生命危險和死亡風險。

林醫生強調，即使將豬肉買回家，單純用水沖洗也無法清除已滲入肉內的細菌。若以攝氏75度以上的溫度烹煮數分鐘，可殺死很多細菌，但金黃葡萄球菌和沙門氏菌可能會有耐熱毒素，即使高溫也無法殺到。林醫生認為，最好把涉事肉類直接丟棄。

轉載自晴報