睡眠困擾｜醫生自揭患病24年，一夜醒300次，中風風險高4倍恐猝死

打鼻鼾不代表睡得好，反而是身體健康響起警號。台灣有醫生分享自身經歷，指多年來受1病困擾，晚上扎醒300次，幾乎每小時都會停止呼吸36次，非常嚇人。他再三提醒，患有此症的人中風心梗風險高於常人4倍，甚至容易失智或猝死。

台灣ICU醫生陳志金在其Facebook專頁發文，指出打鼾很可能是「阻塞性睡眠呼吸中止症」（又稱睡眠窒息症）的主要症狀。這不僅是一種擾人的睡眠障礙，更會嚴重影響全身健康，使罹患高血壓、心肌梗塞的機率比一般人高出3至4倍，同時也顯著增加中風、失智、甚至夜間猝死的風險。

1晚醒300次 每小時停止呼吸36次

陳志金曾發文詳細分享親身經歷，指自己就是重度睡眠呼吸中止症患者，曾經做測試，發現自己每晚睡覺每小時呼吸停止次數高達36次，而每次停止呼吸至少10秒，計算下來每晚醒來300次不等。此外，睡眠中的血氧濃度最低曾掉到76%，正常應高於94%。為了健康，他已持續24年每晚佩戴正壓呼吸器睡覺。

睡眠窒息症7大影響 恐誘婚姻危機

陳志金指出，許多人誤以為鼾聲代表睡得深沉，實則完全相反。當呼吸道在睡眠中反覆塌陷阻塞，就會造成呼吸中止、血氧下降，大腦被迫不斷「微覺醒」以恢復呼吸，導致睡眠結構支離破碎，身體長期處於慢性缺氧與壓力狀態，誘發以下7大影響：

● 心血管疾病暴增：因反覆缺氧與交感神經過度興奮，患者罹患頑固性高血壓、腦中風、心肌梗塞的風險是常人的3至4倍。

● 認知功能受損：睡眠中斷與缺氧會傷害大腦，導致注意力不集中、記憶力衰退，並大幅增加未來罹患失智症的風險。

● 意外風險升高：日間嚴重的嗜睡與精神不濟，使發生交通事故或工安意外的機率倍增。

● 夜間頻尿困擾：缺氧會抑制夜間抗利尿激素分泌，導致夜尿次數增加，影響睡眠品質。

● 性功能障礙：研究顯示，睡眠呼吸中止症是導致男性勃起功能障礙的獨立危險因子，直接影響性生活。

● 伴侶關係緊張：巨大的鼾聲嚴重干擾枕邊人睡眠，而患者因張口呼吸導致的口臭、夜尿後未清理的廁所異味，以及因嗜睡造成的溝通不良（如談話中秒睡），都容易成為夫妻爭執的導火線。

● 伴侶的心理壓力：另一半在寂靜的夜晚聽不到鼻鼾聲時，反而會陷入焦慮，擔心患者是否已「停止呼吸」，承受巨大的心理負擔。

陳志金呼籲，若發現自己或枕邊人睡覺時鼾聲巨大且不規律、時常中斷，或白天異常疲勞、嗜睡，絕對不應輕視。他建議，患者或伴侶應主動求醫，由醫生評估呼吸中止的嚴重程度。

1分鐘自測睡眠窒息症風險

想知道自己患上睡眠窒息症的風險有多高？不妨參考「阻塞性睡眠窒息症」（Obstructive Sleep Apnea）專門網站「StopBang.ca」一份風險評估的問題作參考：

● 你打鼾的聲音大嗎？（隔着門也聽到，或枕邊人會因你晚上打鼾而用手肘撞你）

● 你是否在白天都經常感到疲累或想睡覺？

● 有其他人觀察到你在睡眠時中止呼吸嗎？

● 你有高血壓，或正在接受高血壓治療嗎？

● 你的BMI（身高體重指數）超過30嗎？

● 你年過50歲嗎？

● 你的頸圍超過15.7吋（40cm）嗎？

● 你是男性嗎？

以上8條問題中，答「是」的數目如有5至8題，患上阻塞性睡眠窒息症的風險則屬於「高」；如有3至4題答「是」，為「中」風險；如只有1至2題答是，則屬「低」風險。

有鼻鼾不等於患睡眠窒息症

本港呼吸系統科專科李明生醫生曾受訪指出，有鼻鼾並不等於患上睡眠窒息症。而睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

● 睡眠質素差

● 經常因呼吸困難驚醒

● 晚上小便頻繁

● 精神不振，經常打瞌睡

● 不能集中，反應較遲緩

李明生引述研究指，在年輕患者中，睡眠窒息是高血壓的主要成因之一，長期有睡眠窒息症，而沒有控制導致血壓長期偏高，可導致心肌肥大，冠心病，甚至中風。

現時有不少人在坊間購買「鼻膠」止鼻鼾，李醫生認為，基於每個人的呼吸道結構各異，效果視乎呼吸道阻塞位置及缺氧的情況而言。但現時沒有確實證據指「鼻膠」可以減輕睡眠窒息症。

男性發病機率可高約女性8倍

根據醫管局資料，睡眠窒息症多發生於40至50歲之間的中年男性，且男性發病的機會約為女性的2至8倍，平均每20個成年人中就有一個患上此症。患病的高危因素包括肥胖、頸圍較一般人大、扁桃腺或線樣增殖體過大、下顎後縮或下顎過小、患有內分泌疾病如甲狀腺功能過低，以及鼻中隔彎曲，鼻骨移位，或患有鼻瘜肉。另外，酗酒、吸煙，以及服用安眠藥或鎮定劑的人士皆有較高機會換上睡眠窒息症。

睡眠窒息症若不及早治療，很有可能導致高血壓、心臟衰竭、肺功能受損、紅血球增多、中風等後果。除了手術外，此病亦可透過運動減重、將睡姿改為側睡、使用牙托或正氣壓呼吸機等方法治療。