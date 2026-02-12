名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳

2009年國際中華小姐冠軍、現年42歲的苟芸慧（苟姑娘），去年9月宣布與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）離婚。恢復單身的她狀態似乎亦愈來愈好，近日她於社交帳號分享遠赴新疆下雪時的騎馬片段，只見她英氣十足，而且明艷照人！影片曝光後，不少網民均留言大讚她狀態極佳：靚到似AI製作出來的效果。

苟芸慧在社交平台分享一段在新疆騎馬的影片，片中身穿一身騎裝的苟芸慧於大雪紛飛的天氣下，騎着馬於野外森林奔馳，英氣十足。極寒的天氣，苟芸慧雖然披著厚衣，但仍難掩其高挑苗條身材，皮膚更非常白皙緊緻。對馬年充滿希望的她，亦希留言寫道：

體會新疆的遼闊，去見未被馴服的風雪

對於有人指苟芸慧所拍的片段靚到似AI生成出來的，苟芸慧則回覆：「真人實地拍攝」。

捱不過七年之癢離婚

苟芸慧與富三代賽車手陸漢洋（William）2018年在加拿大註冊結婚，更舉行童話式婚禮，成為當時圈中佳話。苟芸慧婚後亦淡出幕前做闊太，不過，過去不時傳出兩人因生育問題出現分歧而婚變。直至去年9月苟芸慧現身公開活動時，才露口風指已跟男方辦妥離婚手續，結束7年婚姻。

甲狀腺失調體重飆至76kg 一度陷低潮

苟芸慧公認樣靚身材正，數年前因甲狀腺失調，體重急增至76公斤（約170磅），被媒體稱為「肥苟」，心情一度低落。後來她積極瘦身，近期在Instagram終於曬出靚相，公開瘦身大成功。

苟芸慧因為甲狀腺失調，體重高峰達170磅。（網上截圖）

局部瘦身保豐滿上圍 愛飲1種豐胸湯品

苟芸慧曾透露，當時透過運動與飲食控制成功減重，且強調可以局部地方瘦，主要針對腰腹部位，同時保持豐滿上圍，達成瘦身不瘦胸的效果，塑造完美體態比例。擁有飽滿堅挺胸部的苟芸慧，相信令不少女生羨慕。為了要好好保養胸部，她會飲紅酒木瓜湯，有保養、豐胸效果，亦是天然無副作用的方法。

減肥飲食循序漸進 分3階段調整

苟芸慧減肥期間，除了運動外，飲食同樣重要。起初她以蔬菜為主，減少熱量攝取；到減肥中後期就根據體質調整，增加攝取蛋白質，着重均衡營養。

跑步+高爾夫球雙運動 減壓兼塑腰臂線條

運動方面，苟芸慧靠兩種主要運動：跑步和高爾夫球，減壓和塑腰臂線條。尤其是高爾夫球可以鍛鍊上半身靈活性，集中訓練腰部與手臂肌肉。

險遇賽車意外後豁達 悟出減肥關鍵

苟芸慧認為心態是減肥成功的關鍵因素。她早年曾因賽車意外險些喪命，從此人生態度轉變，變得豁達且壓力減少。她強調，只要心情好、情緒穩定，就會加快瘦身速度。

肌膚保養

除了身材管理，苟芸慧的肌膚質素一向備受稱讚。她分享護膚秘訣在於重視清潔，要輕柔且仔細清潔皮膚，避免毛孔殘留污垢或化妝品，才能夠有好肌膚。除了勤清潔，飲食方面她會每日補充維他命C與蛋白質，選擇天然且原型食物，如水果、粟米等維持肌膚健康。