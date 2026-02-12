不良坐姿勢｜16歲學生醒後癱瘓，醫生揭肌肉萎縮風險，恐致終身殘疾

有時坐得耐，很容易會不自覺「翹腳」，這個坐姿看似無害，但原來對下半身神經已經造成嚴重壓迫。內地一名16歲中學生，經常做功課和打機，一坐便5至6小時不動。有一天他起床，驚覺下半身癱瘓無力，求醫才發現元兇潛藏於日常習慣中。

據內媒報道，杭州一名16歲的高中生小明（化名），一覺醒來驚覺右腳「癱瘓」，腳腕無力、無法做出勾腳動作，遂立刻求醫。經醫生診斷，發現小明無論是寫作業或玩遊戲時，都會習慣性地翹腳，且維持此姿勢的時間可長達5至6小時完全不動。後來證實小明患上「足下垂」，這是由於小腿外側的腓總神經在膝蓋後方受到長時間的壓迫與牽拉，導致神經功能暫時喪失，無法正常傳遞大腦指令以控制腳踝上勾的肌肉。

翹腳導致肌肉萎縮 神經受壓損傷不可逆

醫生指出，小明就醫時，受影響的右腳已出現輕微的肌肉萎縮跡象，顯示神經受壓已有一段時間。幸好及時發現和求醫，他的情況尚屬輕微，經過一段時間的運動康復治療，神經功能逐漸恢復，小明已可自由走動。

醫生警告，若腓總神經受壓迫的時間過長或壓力過大，可能造成不可逆的神經損傷。一旦神經軸突受損嚴重，即使解除壓迫，功能也難以完全恢復，最嚴重的情況可能導致永久性的足下垂、步態異常，甚至終身殘疾，需藉助手術或輔具才能行走。

女性與兒童風險更高

醫生續指，翹腳對於女性影響更大，尤其是孕婦。女性因懷孕時骨盆承重本已增加，若長期翹腳，將加劇腰部疼痛與肌肉負擔。雖然對胎兒無直接影響，但受損的肌肉可能在分娩時無法用力，而影響生產過程。此外，在夏天悶熱環境下，此姿勢會影響局部通風，大幅增加誘發婦科疾病的風險。

此外，翹腳亦影響兒童的骨骼與脊柱，皆因他們尚在發育階段，長期維持不良姿勢極可能影響脊椎的正常生長與定型，導致姿勢性脊柱側彎等問題。

如非必要每次勿超15分鐘+換腳

若在難以戒除翹腳習慣下，務必嚴格控制時間，建議每次不超過15分鐘，並應頻繁換腳，避免單側神經與血管持續受壓。翹腳除了可能導致足下垂，對身體其他部位亦有影響如下：

增加誘發婦科疾病： 在夏天悶熱環境下影響局部通風

在夏天悶熱環境下影響局部通風 脊椎與骨盆傷害： 導致骨盆傾斜、脊椎側彎，引發長期腰背痠痛。

導致骨盆傾斜、脊椎側彎，引發長期腰背痠痛。 靜脈曲張與血栓風險： 壓迫膝後與大腿內側血管，影響下肢血液回流，增加靜脈曲張與深層靜脈血栓的風險。

壓迫膝後與大腿內側血管，影響下肢血液回流，增加靜脈曲張與深層靜脈血栓的風險。 關節炎與退化： 對髖關節與膝關節施加不當壓力，加速軟骨磨損，可能提早引發退化性關節炎。

對髖關節與膝關節施加不當壓力，加速軟骨磨損，可能提早引發退化性關節炎。 血壓暫時性上升：研究顯示，翹腿時可能導致血壓短暫升高，對高血壓患者尤其需要注意。

4秒運動可逆轉久坐傷害

不少打工仔因工作原因，容易在辦公室內久坐。台灣復健科醫生王思恒曾在Facebook個人專頁發布影片表示，根據2020年發表在《美國運動醫學期刊》的一項研究，8位受訪者在「久坐組」裏被規定一整天要坐滿8小時，只有上廁所和吃飯能起身；而在「4秒運動組」中，受訪者則被要求每1小時起來5次，並於健身單車上用盡全力踏踩4秒鐘，從靜止狀態踩到最快轉速，接着繼續久坐。

王思恒醫生指，4秒鐘的運動，即使1天8小時反覆執行，累積起來也不過才2分40秒，而且每次4秒鐘，不喘也不痠，但真的有效果。該研究結果表明，在隔天餐後的抽血報告發現，4秒運動能增加身體燃脂效率達43%，同時餐後三酸甘油酯也降低了31%。

他表示，該研究的重點在於，久坐生活會損害身體代謝燃燒脂肪的能力，若坐太久不用肌肉，就會讓它睡着；坐太久後又接着吃大餐，則會讓多餘的油脂在血液中亂竄，因此時常活動一下肌肉對健康很有助益。不過他強調，此篇不是減重研究，想要真正減去腹部脂肪，仍然要從飲食下手。

王醫生提出，另外有3個方法可以取代「4秒運動」：

如果家裏或辦公室沒有健身單車，可以4秒鐘快速徒手深蹲來取代，應該可以得到同樣效果；

若工作場合不適合做深蹲，則可用最快速度爬一層樓梯；

如果沒辦法1小時起來5次，可以每30至60分鐘起來做1次10至20秒的深蹲，雖然效果較差，但有做絕對比沒做好，一點點的運動就能改善代謝健康。

久坐如同慢性自殺

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指出，一篇發表在「The Lancet」的研究，分析36萬多位年紀在37至73歲的人士，發現如果和每天久坐少於2小時的人相比，每天久坐超過6小時的人，罹患12種慢性病的風險竟增加了26%，包括：

1.缺血性心臟病

2.糖尿病

3.慢性阻塞性肺疾病

4.氣喘

5.慢性腎臟病

6.慢性肝病

7.甲狀腺疾病

8.憂鬱症

9.偏頭痛

10.痛風

11.類風濕性關節炎

12.憩室疾病

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

久坐10大危害

另外，復健科醫生王思恒亦在節目《奕起聊健康》中表示，許多久坐的上班族都有肩頸痠痛或下背痛的問題，統計發現100個有下背痛的人，80至90人多半是久坐造成，原因是同一個姿勢維持太久造成下背痛。而久坐有十大傷害，他示警「當心是慢性自殺」。

1.靜脈曲張

2.心血管疾病



3.代謝危害

4.脊椎側彎

5.消化系統不良

6.肥胖

7.肌肉鬆弛

8.性功能下降

9.失眠

10.精神焦慮

資料來源：台灣復健科醫生王思恒