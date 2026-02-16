名人健康｜49歲TVB前御用反派李天翔近況曝光，暴瘦臉頰凹陷，網民驚呼「瘦到似人乾」

現年49歲的TVB前「御用反派」李天翔已離巢6年，曾憑劇集《解決師》中「太子」一角首度入圍角逐台慶頒獎禮「最佳男配角」。近年他以自由身接工作，不時於社交平台更新近況，與網民互動。不過近日李天翔分享的影片中，可見他臉頰凹陷，身形明顯較以往消瘦，有網民形容他瘦到似人乾，健康狀況惹人猜測。

李天翔暴瘦被指容貌有變

李天翔不時於社交平台更新近況，日前他分享的影片中，雖然精神不俗，面帶笑容，但他的身形明顯較以往消瘦，臉頰亦凹陷，引來不少網民留言，驚訝李天翔消瘦了許多：「瘦了很多，面色不太好，哥，注意身體最重要」、「他以前也挺帥的，就是都是演壞人多」、「太瘦啦，操番fit啲，好睇啲」、「怎有點像錢小豪的狀態」、「以為側田，再望真啲原來係李天翔」、「食番肥小小，咁瘦，顯得好乾啊」。

李天翔於1995年，報讀TVB藝員訓練班半年制第8期藝員進修班，同屆同學包括伍慧珊、盧慶輝、蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名及張潔蓮等。入行初期，他被安排加入兒童節目組，曾主持《閃電傳真機》、《至NET小人類》，飾演專門糾正錯字的「認字特警」。

當了3年兒童節目主持後，李天翔在偶然機會下加入戲劇組，一拍就廿年。由於不時被派演奸角或者強姦犯，因而有TVB「御用強姦犯」及「御用反派」這稱號，惟李天翔沒有太大反感。他曾接受訪問豁達地說：

聽落去個名好核突，但對於我而言，若觀眾不認同，都不會給予我這稱呼，所以是開心的，代表觀眾對我的一個肯定。不知是天真或自我安慰，如果做不出成績來，監製都不會繼續找我演反派。至今依然愛演反派，因為發揮空間較大。

離巢後李天翔憑《解決師》角逐最佳男配角。（劇照）

暖男李天翔為太太着想



事實上，演藝行業工作者一向被視為收入不穩定，這令李天翔不期然萌生轉行念頭，計劃將來，為的是想令愛妻安心：「你今天有工作，不代表你明天有工作，若我是單身男人都還可以，但現在組織了家庭，都要為另一半着想，沒可能成世人也這樣。」最終在2019年離巢，離開了工作23年的大台。

不少網民驚訝李天翔消瘦了許多。（小紅書）

李天翔與太太財政獨立



李天翔當年跟太太譚寶怡於朋友介紹下認識，相戀6年，二人於2017年在日本沖繩結婚。有指其太太家境不俗，開設IT公司的她吸金力更是不弱。李天翔說兩口子財政獨立，夫婦絕非「錢」有關：「我們開設了聯名戶口，每月存錢入內作為家裏開支，她亦不會計較誰付多與少，出外食飯有時候由她付錢，也有時候由我付，我們沒去計較。」

李天翔跟太太譚寶怡於2017年結婚。（IG圖片）

轉載自晴報