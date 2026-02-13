食物安全警示｜內地瓜子疑遭染色恐致癌，浸清水5分鐘竟變五顏六色

新年以往習俗食物必定會有瓜子，有內地媒體調查發現，在廣州及東莞的批發市場，有售不同口味的彩色瓜子疑經人工染色；部分開心果甚至是用發霉的陳年果實「整容」製成，非常恐怖！

半斤紅瓜子遇水「甩色」

據內地媒體報道，市面上「瓜子被揭染色」事緣於上海，一名女士經市場炒貨攤，聽攤販介紹剛上市的彩色瓜子，試吃後買了半斤。第二天，她拿出紅瓜子招呼朋友，期間，兒子調皮將幾粒瓜子放入水中，結果在30分鐘後，瓜子竟將水染成淡紅色。看到「紅水」的大家隨即反胃，質疑瓜子是否能安全食用。

事件曝光後引起廣泛關注。內地記者在廣州、東莞多個批發市場發現，紅瓜子售價普遍較黑瓜子及淺黃瓜子貴三至五成，有檔主解釋指紅瓜子「生得靚」，故定價較高。但被問及有否添加色素時，多個檔口均堅稱瓜子「純天然無添加」。

記者再走訪東莞大嶺山批發市場，在一處檔口發現一款名為「東興紅瓜子」的包裝背面，配料表明確標示含檸檬黃、日落黃等著色劑。根據《食品安全國家標準—食品添加劑使用標準》，日落黃及其鋁色澱在加工堅果中屬限量添加，而胭脂紅則禁止添加。對此，店員仍堅決否認瓜子有染色。

瓜子浸清水5分鐘後變「五顏六色」

記者從批發市場隨機購買了包括綠色的「綠茶瓜子」、本色的「奶油瓜子」及紅色的「香芋瓜子」，剝開這些有色瓜子發現，除外殼有色外，連內裏的瓜仁都被染了色。隨後，記者將三種瓜子分別裝在透明水杯，並加入熱水浸泡。

5分鐘後，原本的清水開始變色，除本色瓜子的水杯變得有些混濁之外，其餘兩杯清水逐漸變成淡紅色及淺綠色；隨後，淡紅色的水又逐漸變成葡萄酒色，淡綠色的綠瓜子水變成了碧綠色。1小時後，兩杯水顏色愈來愈深，葡萄酒色變為深紅色，碧綠色最終變為詭異的油綠色。而原本被染色的瓜仁，在瓜子浸泡後表面褪色，瓜仁才恢復原貌。而記者再嘗試用白紙浸入杯中，白紙迅速被染成桃紅色，證明染料滲透力極強。

內地媒體調查發現，在廣州及東莞的批發市場，有售不同口味的彩色瓜子疑經人工染色。

暨南大學食品研究中心主任傅亮介紹，市場上的瓜子制品中，葵瓜子染色的比較少，西瓜子和南瓜子染得比較多，多數是為了好看或好意頭，尤其節日熱賣的瓜子制品常被染成紅色、綠色。這些染色瓜子利用的色素基本上是人工合成的偶氮類色素，食用后會給身體帶來消化、代謝的負擔。

至於瓜子浸泡後出現渾濁的情況，他解釋：

如果只是浸水後出現渾濁，那可能是瓜子在炒製過程中受高溫而自然炒焦的瓜子外殼及八角等香料，而不能說明含有不健康的人工添加劑，或者經過染色。

記者實測瓜子浸清水5分鐘後變「五顏六色」。

10款瓜子樣本半數檢出人工合成紅色素



記者聯同檢測機構，再隨機購買10款瓜子樣本送檢，包括5款熟製紅瓜子、3款黃瓜子、1款黑瓜子及1款生紅瓜子，連同8款開心果（包括原色及白色）。結果顯示，5款熟製紅瓜子全數檢出人工合成紅色素，含量約為50mg/kg，超出天然紅瓜子本底值。品牌樣本包括：

● 東莞大嶺山「真誠食品」

● 東莞大嶺山「雙八食品」

● 廣州番禺清河市場「零食倉」

● 廣州天平批發市場「俊賢乾貨」散裝紅瓜子

● 網購平台購入的「發財瓜子」

有發霉開心果「漂白整容」販賣。

檢測機構解釋，天然紅瓜子經加熱炒製後容易褪色，有部分商家為保持賣相，進行違規添加。中山大學食品安全與營養教授蔣卓勤表示，紅瓜子因應「喜慶」需求而染色是難以避免，偶爾進食問題不大。但若長期或過量攝取人工合成色素，可引致過敏反應如腹瀉、噁心，加重肝腎解毒負擔，更加重致癌風險。

蔣卓勤教授建議大家可從以下兩方面分辨瓜子的好壞：

● 果殼果肉：剝開瓜子殼，若果肉呈明顯紅色色素，即染料已滲透瓜子肉，不宜食用。

● 味道：若有異味，可能已變質，不宜食用。

發霉開心果「漂白整容」販賣

除了瓜子，8款市售開心果均未檢出二氧化硫及雙氧水殘留。但有批發商坦言，市面上不少外殼呈純白色的開心果，其實是經過漂白加工，部分甚至是用發霉的陳年果實「整容」而成；殘留的漂白劑（如二氧化硫）更可能引發過敏反應。

中山大學食品安全與營養教授蔣卓勤警告，若長期過量攝入人工合成色素或漂白劑，會加重肝腎解毒負擔，嚴重更可能增加患癌風險。另外，開心果檢測不到漂白劑，亦不代表從未漂白，「因為漂白劑化學性質不穩定，存放或運輸過程中容易揮發分解」。若大量攝入殘留漂白劑的食物，仍可引致腹瀉、損害神經及生殖系統。

至於陳年或發霉堅果經漂白「整容」，最需要警惕的是「黃麴毒素」，因黃麴毒素毒性更大。蔣卓勤教授教大家可以從兩方面分辨開心果的好壞：

● 果殼果肉：觀察果殼是否自然有光澤，若果肉呈明顯白色，即代表已漂白加工過。

● 味道：若開心果有異味，可能已變質，不宜食用。

食安中心最新公布：175款賀年食品樣本檢測結果

內地染色瓜子之亂令到人心惶惶。香港食物環境衞生署食物安全中心，於2月9日公布了第二期賀年食品調查結果。食安中心從不同零售商（包括網上商店）抽取了175款賀年時令食品，包括糕點（如蘿蔔糕和年糕）、油器（如煎堆和油角）、糖果、湯圓、果仁、開心果、瓜子、齋菜及海味等樣本進行化學測試。化學檢測包括防腐劑、染色料、抗氧化劑和獸藥殘餘等。結果顯示，175個樣本全部通過檢測。

食安中心最新公布175款賀年食品樣本均通過安全檢測。

食安中心發言人建議消費者，要到可靠和衞生的店舖購買賀年食物：

市民應選購色澤自然的食品，留意特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用這些食品可引致腸胃不適。果仁及瓜子等食品，不可貯存過久。若發現食品發霉或有異味，便不應進食。

而在購買預先包裝的糕點和小食時，要留意包裝是否完好及食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鈉（鹽）、飽和脂肪和反式脂肪等含量，以作出知情的選擇。選購散裝食品（如糖蓮子、果仁及瓜子）時，則要注意食物容器是否清潔及店舖員工的個人衛生情況。