家事百科｜廚房3大隱形毒物，高溫難殺惡菌，醫生警告恐傷肝腎破壞血管

過往有不少臨床病例指出，都市人的癌症有大部分都是「慳」出來的。有醫生提醒，當中廚房暗藏3種毒物，不但能致癌，長期使用或食用甚至傷肝破壞血管。趁着過年前好好為家中廚房斷捨離一下，為家人和自己健康做個保障！

雪櫃非萬能 低溫保存仍能變壞

台灣功能醫學醫生歐瀚文在其Facebook專頁發文提醒，指許多人對食物保存有嚴重誤解，「總覺得冰着就不會壞、過期一陣子沒關係」，但事實上，某些毒素一旦生成，即使是低溫環境下保存亦無法阻止生長，更無法透過加熱去除。

他指出3類廚房裏面最容易被忽略的「隱形毒物」，這些物品產生的毒素，即使高溫煮沸也無法完全破壞，長期攝入將嚴重損害肝腎功能，甚至破壞血管健康：

1. 受潮結塊的粉類和乾貨

高風險物品：花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉、中藥材等。

廚房中的粉狀調味料、乾貨等，這類物品一旦開封太久，是最容易被黃麴毒素（又稱黃曲霉毒素）或赭麴毒素污染的溫床，如出現粉末結塊、變色，或聞到明顯霉味，就必須整包丟棄，絕不能因為惜物而留下來繼續食用。他解釋，這類黴菌毒素具有極強的耐熱性，即使經過滾水煮沸、高溫油炸，依然無法被分解。一旦吃下肚，便會對肝臟和腎臟造成不可逆的慢性傷害。

1毫克黃曲霉素已可致癌

根據亞洲癌症研究基金會有限公司的資料，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，對肝臟組織破壞極強，1毫克的分量已可致癌，20毫克更可致命。當中，黃曲霉素較常出現在以下4類物件或食物中：

1. 沒洗乾淨的砧板、筷子

若砧板、筷子沒及時清洗乾淨，上面殘留的食物殘渣和水分就會成為微生物良好的培養基地。

若砧板、筷子（特別是木製的）已經出現明顯的霉斑，最好換新的。

2.發苦的堅果

若吃到有苦味瓜子等堅果，這時候一定要趕緊吐掉，並漱口。

因為這種苦味正是黃曲霉素的化身，就算攝入少量也易增加患肝癌風險。

3. 劣質芝麻醬、花生醬

有些商家為降低成本，用糠芝麻、變質花生、變質的芝麻／花生等製作醬料。

變質的芝麻／花生中可能含有黃曲霉毒素，而經過加工之後，它們會更難被識別。

4. 牛奶

牛奶是人類食物鏈中主要的黃曲霉毒素來源之一。

當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。

黃曲霉毒素M1和B1可同時在牛奶中存在，但前者的含量是後者的10倍。

考慮到食用量及易受影響的人口等因素，從公眾健康的角度來說，經牛奶攝入黃曲霉毒素M1一向比攝入其他黃曲霉毒素更受關注。

資料來源：亞洲癌症研究基金會有限公司

2. 出現油饐味的堅果和食油

高風險物品：放太久的堅果、炸物回鍋油、開封超過半年的食用油。

很多人發現堅果吃起來「不脆、有怪味」，或炸油顏色變深、飄出「油臭味」，仍覺得「加熱一下就好了」，這絕對是致命的壞習慣。歐瀚文指出，油脂一旦接觸空氣氧化，就會產生大量的自由基與過氧化物，在身體裏形同「點火」，會誘發全身性的慢性發炎，而且沒有任何烹調方式能使其恢復安全。長期食用會破壞血管內皮，加速動脈硬化，增加心血管疾病風險。

4種不需冷藏調味料

1. 乾燥調味品

● 如五香粉、胡椒粉

2. 粉狀調味料

● 鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉

3. 豉油

● 可買小瓶裝，存放於陰涼乾燥的地方

● 但若豉油不常用，或在春夏季室溫較高時，亦可冷藏。

4. 食油

● 食油內的不飽和脂肪易氧化，冷藏可延長新鮮期，但有些食油會於低溫下凝結

● 建議使用深色玻璃瓶盛載，儲存於陰涼乾燥的地方

● 於兩個月內用完。

資料來源：消委會

5招正確保存調味料

使用後擦乾瓶口

● 每次用完，用乾淨的紙巾將瓶口殘留的醬料擦拭乾淨，防止黴菌滋生。

存放陰涼乾燥處

● 未開封或毋須冷藏的調味料（如鹽、糖、醋），應存放於通風、遠離爐火與水槽的櫥櫃中。

蓋子務必扭緊

● 確保瓶蓋密封，阻隔空氣與濕氣進入。

避免陽光直射與高溫

● 不要將任何調味料放在窗邊或靠近熱源處。

開封後依特性冷藏

● 嚴格遵守上述高風險調味品的冷藏原則。

資料來源：重症科醫生 黃軒

3. 有刮痕的鍋具

高風險物品：塗層剝落的不沾鍋、有深刮痕的不鏽鋼鍋、表面霧化的美耐皿或塑膠盒。

歐瀚文提醒，許多人廚房裏的不沾鍋已用到「滿是刮痕」仍捨不得換。他指出，不沾鍋塗層一旦剝落，在加熱過程中會釋放出全氟化合物（PFAS） 及鋁等重金屬。這些物質被稱為「永久化學物質」，會在體內累積，干擾內分泌，甚至與多種癌症有關。

此外，美耐皿與塑膠容器一旦表面出現霧化、刮痕，這些刮痕會讓塑膠微粒與環境荷爾蒙（如雙酚A、塑化劑）在盛裝熱食或油脂時加速溶出，進入食物中。

4招正確保養易潔鑊

1. 易潔鑊自然冷卻後再清潔

● 剛使用完的易潔鑊處於高溫狀態

● 建議等鑊自然冷卻一段時間之後再進行清洗，可確保鑊面的塗層不易損毀。

2. 避免用過硬的物品清洗

● 如使用硬海綿或三聚氰胺海綿等硬性物品，又或者在擦洗易潔鑊時用力過猛，都有可能會破壞氟樹脂塗層

● 建議使用柔軟的海綿及中性洗滌劑進行清潔，可令鑊更為耐用。

● 去除鑊上的焦糊之處可以先用熱水浸泡，待痕跡軟化後再清洗。

3. 避免用易潔鑊存放熟食

● 將熟食存放在易潔鑊內時，食物裏面的鹽分容易滲進氟樹脂塗層上的小孔內，繼而令塗層變得容易剝落。

● 要存放熟食，建議將其轉移到另一個容器中保存。

4. 煮食時避免使用尖銳的廚具

● 建議使用由木材或耐熱樹脂製成的廚具煮食

● 金屬廚具，則建議與明確標示「金屬工具相容」的鑊一同使用。

資料來源：日本廚具企業「和平フレイズ株式会社」

6種常見致癌物

日常生活中不經意會接觸到不同毒物，日積月累在體內儲存，最終致癌。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）長期研究指出，許多日常可見的物質已被正式列入「一級致癌物」。

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種生活中常見的一級致癌物，雖然平日生活上無法完全避免接觸，但從飲食與生活習慣着手，確實能有效降低癌症風險。

1. 黃麴毒素：毒性最強天然肝癌致癌物

李思賢指出，黃麴毒素主要來自受潮或變質的花生、粟米與堅果，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。如需存放應保持乾燥，平日亦避免食用發霉的食物，故此他亦表示自己平時不吃花生，降低接觸致癌物的風險。

2. 苯：損害骨髓提高血癌風險

苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，大幅提高白血病與淋巴癌風險。他建議，平日應遠離吸煙環境與二手煙，亦避免長時間暴露於交通廢氣密集區；使用油漆、溶劑時，應確保空間通風。

3. 甲醛：新裝潢隱形殺手

甲醛普遍存在於新裝潢家具、建材、黏着劑與煙品中，長期吸入恐導致鼻咽癌與白血病。現代人因居住空間密閉，暴露風險更高。他建議，裝潢後務必保持室內通風數周，且選購標示低甲醛的綠色建材產品，屋內亦可放置空氣清淨機輔助淨化室內空氣。

4. 多環芳香烴：烤肉焦黑部位藏危機

這類致癌物常來自焦黑的烤肉、煙燻食品與交通廢氣，與肺癌、皮膚癌有密切關聯。李思賢特別提醒，高溫烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，減少食用煙燻、燒烤類食品，烹調時亦避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。

5. 乙醛：酒精代謝產物的致癌風險

乙醛由酒精代謝與香煙煙霧產生，與口腔癌、食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」族群，因乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。他建議，大眾應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者建議戒煙，避免雙重致癌風險。

6. 丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機

丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包中，經高溫油炸、烘焙過程產生，與腎癌與子宮內膜癌風險有關。他建議，減少攝取焦脆的油炸、烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包與餅乾。

李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不着，卻實際存在於生活每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。

6類常見環境致癌物

台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆米花袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、收據熱感紙是主要來源

BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及超商收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附着於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。