寵物健康｜20種常見年花植物暗藏貓狗中毒危機，誤食恐肚瀉嘔吐甚至致命

貓奴狗奴注意！臨近農曆新年，家家戶戶都準備買年花擺放家中應節；但如果你有養貓狗，就要小心以下幾種常見年花，若貓狗不慎誤食有機會導致肚瀉、嘔吐、抽搐、皮膚炎等不適，甚至死亡。

傳統年花有幸福、步步高陞、長壽、富貴等寓意，惟對狗隻而言並非是吉祥之物。根據美國愛護動物協會（ASPCA）網站列出多款對狗隻及貓隻有害的植物，當中不乏本港及家居常見植物。因此，各位「狗奴貓奴」必須慎選年花和植物，避免寵物觸及植物而發生憾事。

10種常見毒狗植物



飼主在擺放植物，或帶愛犬到公園散步時，都要加倍注意避開以下植物：

1. 水仙花：花苞毒性甚強，狗隻誤食後會出現嘔吐、腹瀉、流口水的徵狀；大量服食則會導致抽搐、低血壓、顫抖、心律不正。

2. 家樂花（長壽花）：狗隻進食後有機會導致嘔吐、腹瀉，部分罕見案例甚至會出現心律不正。

3. 富貴竹：可能導致狗隻嘔吐、抑鬱、厭食和流口水。

4. 劍蘭：其毒素可致狗隻嘔吐、腹瀉、流口水和嗜睡，其球莖為毒性最強之部位。

5. 菊花：當中多種物質都會讓狗狗進食後中毒，出現上吐下瀉、流口水、皮膚炎等徵狀。

6. 秋海棠：毒素集中在根部，其可溶性草酸鈣會令狗隻中毒，流口水、吞咽困難和嘔吐。帶愛犬散步時謹記提防狗狗亂吃植物。

7. 杜鵑：狗隻誤食後有機會出現上吐下瀉、低血壓、流口水四肢無力、昏迷、心臟衰竭等症狀，嚴重可致死亡。

8. 繡球花：當中含有天然毒素氰，狗隻進食後有機會氰化物中素，令胃腸功能紊亂，導致嘔吐、膓瀉，甚至出現抑鬱徵狀。

9. 蘆薈：狗隻進食後有機會嗜睡、嘔吐和腹瀉，亦會令牠們的尿液變色。

10. 康乃馨：狗隻誤吃後有機會引起胃腸不適和皮膚炎。

資料來源：美國愛護動物協會（ASPCA）

狗隻進食有毒植物後或有不同反應，中毒程度因狗隻的身體狀況、品種和進食分量而異。如懷疑愛犬誤食有毒植物而出現不適，應儘快求醫，切勿誤信偏方治療，否則可能弄巧反拙。

10種常見毒貓植物

1. 水仙花：毒性強烈，會導致嘔吐、腹瀉、肚痛食慾不振，甚至影響中暑神經系統，引致全身抽搐、心律不正等

2. 風信子：整個風信子對於貓貓來說都是「毒藥」，特別是鱗莖，或會造成胃部抽筋、嘔吐及腹瀉

3. 繡球花：毒性相對較低，但仍可引致胃肚、嘔吐等不適

4. 菊花：植物中的除菊酯會造成抑鬱嘔吐、流口水等中毒徵狀

5. 萬年青：會引致抑鬱、肚瀉、嘔吐、作嘔等徵狀

6.鬱金香：含有神經毒素，貓咪接觸後會出現噁心、嘔吐、膓痛、膓瀉，嚴重則會陷入昏迷致死

7. 蘆薈：外皮的大黃素會導致貓貓慢性中毒，情況輕微的有可能出現肚瀉、嘔吐、流口水、發燒等情況

8. 百合花：食用少量亦可致中毒，對心、肺、腎等造成損傷，嚴重可致昏迷甚至死亡

9. 富貴竹：貓貓一旦誤食，可能會出現異常興奮、抑鬱、嘔吐時帶血等徵狀

10. 杜鵑花：只需數片花葉就可引起口腔刺激、嘔吐及肚瀉等，而毒素會干擾神經、心股，最終導致死亡

資料來源：美國愛護動物協會（ASPCA）

ASPCA提醒，以上所有植物都會令貓隻有不同程度的反應，中毒程度因貓而異，如果懷疑貓隻不慎食用有毒植物，而出現嘔吐等徵狀，主人應立即將貓貓送到獸醫診所，盡快接受專業治療，切忌使用偏方作解毒之用。

而最常見的「殺貓年花」就是水仙和百合，貓貓不慎食用的話，有機會造成食慾不振、嘔吐或腹瀉，嚴重更可導致昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡。