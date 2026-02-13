皮膚護理迷思｜專家揭洗面5大錯誤，暗瘡爛面元兇曝光，9成人都做錯1步驟

早上起床刷牙洗面是慣想動作，但原來這個習慣反而會讓皮膚愈來愈乾。美國有專家指出，爛面、生暗瘡的元兇原來與洗面方法息息相關。

皮膚科權威破解5大洗面迷思

綜合美國健康資訊網站《Healthline》報道，皮膚科醫生Dr. Ivy Lee和護膚專家Abigail James拆解5大潔膚迷思和禁忌：

迷思1：沖涼順手洗面傷皮膚？水溫是關鍵。

對於很多人每天洗澡時會順手洗面，有指這個習慣會讓皮膚脫水，如皮膚有暗瘡或傷口，恐怕會增加感染機會。皮膚科醫生Dr. Ivy Lee指出，目前完全沒有科學證據證實有關，淋浴洗面本身不會傷害皮膚或導致粉刺，而真正令皮膚脫水變乾燥的原因是水溫。長期使用過熱的水洗面會破壞肌膚天然的保護屏障，高溫水流會過度溶解皮脂膜，破壞角質層的鎖水功能，導致皮膚愈洗愈乾、泛紅，甚至甩皮，造成酒糟肌或玫瑰痤瘡。護膚專家Abigail James建議，洗面用溫水，或凍水更好。

迷思2：每天最多洗面多少次？晚間潔膚尤其重要。

清潔頻率並非愈高愈好。頻繁清洗會過度破壞角質層與皮脂膜，導致肌膚防禦力下降，反而更容易敏感、乾癢，甚至引發「報復性出油」與成人痘。Dr. Ivy Lee強調，每日洗面1-2次就足夠，而晚間的清潔是必須的，因為必須徹底卸除一天累積的彩妝、髒污與空污微粒。至於早晨洗面則視個人膚質而定，若醒來覺得臉部油膩，或想洗去夜間保養品殘留，可以選擇清洗。

迷思3：潔膚產品如何選擇？愈多泡泡愈傷膚。

皮膚科醫生Dr. Erum Ilyas指出，發泡力強的清潔產品往往過度剝離皮脂，破壞肌膚屏障。2012年一項研究證實，界面活性劑雖能分解油脂，卻也擾亂角質細胞的正常排列。潔面霜、潔面膏等低泡或無泡配方，反而更親膚。同樣地，僅用清水潔面亦難以洗走面油或污垢，建議使用溫和潔面產品徹底清洗。

迷思4：洗面後如何拭乾？按壓忌大力摩擦。

專家認為，洗面後立即以柔軟、抗菌的毛巾以「輕輕按壓」的方式吸乾水分，尤其眼周要加倍溫柔。任由水分在面上自然風乾，不會增加保濕，反而會帶走角質層水分。由於毛巾長期掛在浴室如此潮濕的地方，可能會增加細菌滋生的風險，故此曾有專家建議使用一次性潔面巾拭乾更衛生。

迷思5：洗面後就完成整個潔膚程序？3分鐘內要做好保濕。

皮膚科醫生Dr. Erum Ilyas指出，洗面後出現的「緊繃感」是因為皮膚處於乾燥狀態，這時需要塗抹保濕產品，如爽膚水等，最好在3分鐘內完成，恢復皮膚的酸鹼平衡，鎖水保濕。

12個正確洗面步驟踢走敏感肌

據《Healthline》報道，綜合美國不同皮膚科權威意見及建議，以下12個護膚步驟能夠真正護膚，幫助肌膚鎖水，減少過敏或生暗瘡的機率：

12個正確護膚貼士：

1.夜間潔膚

夜間清潔絕不可省略

‧卸除一整天的彩妝、空污與皮脂

早晨洗臉則非絕對必要

‧醒來膚況不油、沒有殘留保養品，僅用清水沖洗亦可

2.先卸妝再洗臉

「雙重清潔法」:

1.以卸妝油溶解髒污與彩妝

2.再以溫和潔面乳洗去多餘油分

3.眼周細緻區域，建議以棉花棒輕柔卸除，避免拉扯

3.使用少泡溫和洗面乳

發泡力強的清潔產品往往過度剝離皮脂，破壞肌膚屏障

4.溫水/凍水洗面

美國皮膚科醫生學會建議，清潔時應使用微溫水

洗後的肌膚不應泛紅

5.去角質停留60秒

真正的去角質應來自成分，而非蠻力

泡沫在臉上停留60至90秒，讓成分充分軟化角質、溶出毛孔髒污，之後再以清水沖淨

6.使用卸妝水

‧懶人洗面法

‧不用過水都能夠卸乾淨妝容

7.勿用沐浴球

徒手洗面是最乾淨的

8.洗面時由下往上按摩

‧按摩下巴和頸部

‧專家建議清潔時應以指腹由下往上、由內往外輕柔按摩

‧促進血液循環，也有助維持肌膚緊緻度

9.毛巾輕壓按乾

‧讓水分在臉上自然風乾，並不會增加保濕，反而會帶走角質層水分

‧正確做法是；洗臉後立即以柔軟、抗菌的毛巾輕按壓乾，尤其眼周要加倍溫柔。

10.勿過度清潔

‧乾性肌膚尤其應減少清潔次數

‧每日1-2次

11.按分量使用潔面乳

‧瓶身上的「建議用量」就是最能兼顧安全與效果的標準

‧切勿自行減半

12.洗面後3分鐘內保濕

‧洗臉後3分鐘內擦上保濕產品

‧洗面後緊繃是過度乾燥的跡象

‧可能導致脫屑、敏感

資料來源：《Healthine》

皮膚護理｜醫生拆解3類皮膚護理方法

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問，拆解3類皮膚護理方法：

油性皮膚

油脂分泌旺盛、油脂腺較發達人士平日需要注意皮膚控油，最重要選擇控油較好的潔面產品，有助改善毛孔狀況。

乾性皮膚

多塗抹潤膚膏保濕，留意產品保濕度，平日增加塗抹次數，每次薄薄一層即可，切忌厚敷，沖涼亦忌水溫過熱、時間過長。

混合性皮膚

洗面時，可對油脂分泌旺盛位置多加清潔，或於相關位置多使用控油產品。

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

4招助維持良好膚況

想要維持良好膚況，陳厚毅醫生表示最重要是個人護膚工作，首先要養成良好洗面習慣，對於控油、黑頭、白頭等問題絕對有用；其次潤膚方面，不少人喜愛敷面膜保濕，惟記住面膜並不能「醫百病」，未必愈潤愈好，尤其部分濕疹人士或暗瘡人士，敷面膜時需要多加注意；有暗瘡或油脂分泌旺盛人士，敷面膜不單止對黑頭、白頭沒有好處，皮膚過於滋潤，更有機會令油脂粒變多，令黑頭、白頭情況更加嚴重，因此使用護膚產品時，需要了解自身膚況，不要因為朋友使用或推薦了那一款產品，便跟隨對方使用，因為同一款產品即使可幫助到對方，亦未必與自己問題相符。

4招助維持良好膚況

1. 時刻留意膚況：每一個人膚質，於冬天或夏天、年幼或長大後都會有所變化，因此每個時候都需要留意，自身使用的產品可能在長大後需要另作更換。

2. 良好洗面習慣：油脂分泌旺盛人士平日需要注意皮膚控油、選擇控油較好的潔面產品；乾性皮膚清洗時水溫忌過熱、清洗時間過長；混合性皮膚人士則可對油脂分泌旺盛位置多加清潔，或於相關位置多使用控油產品。

3. 潤膚方面：敷面膜未必愈潤愈好，濕疹人士、暗瘡人士、敷暗瘡或油脂分泌旺盛人士，敷面膜時需要多加注意，切忌過於滋潤。

4. 了解自身膚況：使用護膚產品時，需要了解自身膚況選購。