新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議
新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議

　　又到了「年廿八洗邋遢」的大掃除活動，在清潔家居時，緊記保護關節與留意姿勢。

 

1. 急性腰部受傷 （閃腰、椎間盤突出）

 

　　成因：搬動沙發、床墊等沉重家具，或是在拖地、擦拭低矮處時頻繁彎腰與扭動身體。
 

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議

彎腰、扭腰側身清潔地板成大忌，小心閃到腰！

 

　　物理治療師建議：搬重物時應先蹲下，利用大腿發力，避免直接彎腰；

　　清潔低處時可使用 「弓步」 姿勢，手腰腳成一線，前後活動，避免扭動以保護腰椎。

 

2. 肩頸勞損 （圓肩、肩胛骨痛）

 

　　成因：清潔窗戶或高處櫃子時，長時間 過度仰頭 及 伸直手臂，會對頸椎及肩關節造成巨大壓力。

 

　　物理治療師建議：應多利用長柄工具或穩固的梯具，避免身體過度伸展；

　　清潔高處（如天花板、櫃頂）時，視線與水平線保持在45度以內，避免頸椎長期過度伸展；

　　每隔 15-20 分鐘應放下雙手，進行簡單的頸部與肩膀伸展運動

 

3. 手腕與手指勞損 （「媽媽手」、滑鼠手加劇）

 

　　成因：反覆擰乾沉重、大塊的毛巾，或長時間抓握刷子用力洗刷牆面，容易引發 手腕筋膜炎。

 

　　物理治療師建議︰選用較輕巧的抹布或使用輔助脫水工具，避免過度用力擰乾。

　　手握毛巾或抺布時，要留意手持的姿勢。

 

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議

　　正反兩手扭乾毛巾的方法亦容易弄傷手腕及引起網球肘

 

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議

 　　兩手正向地扭動會較容易使力，也避免手腕過度扭曲。

 

4. 其他安全隱患

 

新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議

 

工具因素：避免長時間跪在地板上抹地，應儘量改用拖把；若必須跪地，應在下跪的位置添加軟墊以減緩直接壓逼膝蓋及小腿位置

 

化學灼傷：慎用漂白水及強力清潔劑，應佩戴手套以防皮膚受損。

 

跌傷：在濕滑的地板上行走或從不穩固的椅子上跌落。

 

物理治療師建議：分階段進行，避免在一天內進行所有打掃，提前一個月分次整理。更要適時休息，以每次工作1小時，最少休息15分鐘。若感到肌肉痠痛、關節紅腫，應立即停止工作並進行冷敷，休息2至3天，避免在疼痛時硬撐。

 

　　祝各位  馬年大吉  身體健康

 

