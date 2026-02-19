農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效果更顯著

春節與情人節的美食盛宴過後，是時候將飲食重心拉回健康正軌。若想在日常飲品中尋求健康升級，抹茶無疑是一個極佳的選擇。每天飲用一杯抹茶，真的能實質改善代謝健康嗎？

抹茶4個益處你要知

一. 有助輕微下降膽固醇

雖然大多數長期研究集中在綠茶，但抹茶與綠茶均源自茶樹（Camellia sinensis），富含兒茶素，特別是EGCG。因此，我們可以參考綠茶的相關數據。一項針對隨機對照試驗的系統性回顧發現，飲用綠茶能平均降低總膽固醇及「壞膽固醇」LDL約2%至5%。儘管降幅僅為2%至5%，但這一數據在預防上具有正面影響。

二.輕微下降血壓

另一項涵蓋13項隨機試驗的統合分析顯示，每日飲用一杯綠茶，平均能使收縮壓（上壓）和舒張壓（下壓）各降低約2 mmHg。儘管2 mmHg看似微不足道，但作為一種食物而非藥物的作用，這一下降幅度已被證實與心血管風險的降低有所關聯。

三.溫和改善血糖與腰圍

綜合研究結果顯示，每日飲用綠茶或抹茶，有助於觀察到空腹血糖平均下降的趨勢，平均體重亦減少約1.3公斤（約3磅），同時腰圍也有輕微改善。儘管這些變化屬於細微調整，但若能配合均衡飲食與規律運動，將對長遠的代謝健康提供有力支持。

四.提升專注力與平靜感

抹茶中獨特的L-茶氨酸與咖啡因協同作用，能有效提升專注力，同時減少單純攝取咖啡因可能帶來的焦躁不安感。對於對咖啡反應較大的人士來說，抹茶是另一種理想的提神飲品。若對咖啡因敏感，建議於上午或中午前飲用。

如何讓抹茶真正發揮作用：3個關鍵

抹茶的健康效益能否充分發揮，關鍵在於沖泡與飲用的方式。每天一杯抹茶，不僅能增加健康效益，還能提供豐富的抗氧化多酚、L-茶氨酸及適量咖啡因。

1. 水溫：70至80度熱水，避免滾燙

研究表明，沖泡溫度影響兒茶素的釋放與穩定性。高溫能釋放更多兒茶素，但過高的溫度可能導致茶湯變苦，並損害某些敏感成分。建議使用約70°C至80°C的熱水沖泡抹茶，此溫度既能有效釋放有益成分，又能保留L-茶氨酸，使口感更加順滑。

2. 分量：建議約2克

大多數研究採用的標準分量約為2克抹茶粉，即大約1茶匙。由於抹茶含有咖啡因，毋須刻意過量攝取。

3. 風味：盡量避免額外加糖

飲用純抹茶與享用抹茶甜品是兩回事。若在沖泡時加入大量的精製糖，將抵消其代謝優勢。若覺得抹茶口感偏苦，可考慮加入少量牛奶、肉桂粉或雲呢拿香草來提升風味。