生蠔惹禍？中醫解構病毒性腸胃炎，諾如病毒高峰期防護食療推薦

近日香港發生多宗進食生蠔後出現腹瀉、嘔吐的個案。新春適逢諾如病毒肆虐，港人進食海產時務必加倍小心。病毒性腸胃炎在冬春交替之際尤其活躍，病毒性腸胃炎病情可輕可重、可自行痊癒，但對體弱人士仍構成風險，一旦出現持續嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，應立即求醫，以免延誤病情。

諾如病毒發病速、無特效藥

諾如病毒是引發病毒性腸胃炎的主要元兇之一，傳播途徑多樣，包括進食或飲用被病毒污染的食物與水，尤其以未經徹底煮熟的生蠔等貝類海產，以及受污染的蔬果最為高危。本病感染後常見症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒。目前此症並無特效抗病毒藥物，亦未有預防疫苗，患者主要依靠休息、補充水分與電解質，一般三至五天內可自行痊癒，唯嬰幼兒、長者及免疫功能欠佳人士需格外警惕，以免脫水或出現嚴重併發症。

中醫看泄瀉：外邪、飲食、脾胃虛弱是三大成因

從中醫學角度，病毒性腸胃炎為「泄瀉」、「嘔吐」、「外感」等範疇。當感受外邪，如寒、濕、熱之邪內侵脾胃，令運化失司、升降失常，清濁不分而下注腸道。秋冬多見寒濕困脾，夏秋則以暑濕傷脾為主。又或受飲食所傷，如暴飲暴食、進食不潔，損傷脾胃，濕熱食積內生，發為泄瀉。另外，勞倦內傷或久病體虛，中陽不振，運化無力，稍遇外邪或飲食不慎即發作；久瀉更可損及腎陽，導致瀉下完穀、滑脫不禁。感染諾如病毒後，症狀偏向不同，可按「泄瀉」、「嘔吐」、「外感」等原則辨證施治。患者應及早就醫，切忌自行選用成藥，以免傷及臟腑。

飲食有節 預防為先

由於病毒性腸胃炎目前無特效藥，預防尤其重要。個人衞生方面，處理食物前、如廁後、清理嘔吐物或糞便後，必須徹底洗手，清理時應戴上手套。食物處理方面海產及貝殼類必須徹底煮熟方可進食。平素應注意飲食均衡，以健脾胃、補中益氣為原則，透過適當食療鞏固正氣，防範外邪入侵。

輔助康復與日常調理食療

🌿 藿香陳皮飲

材料：藿香6克，佩蘭6克，陳皮5克，半夏3克，茯苓12克，甘草3克。

做法：所有材料浸泡15分鐘，大火煲滾後轉文火煲30分鐘，即可飲用。

功效：芳香化濁、止嘔和中。

適合：感染初期，嘔吐明顯，伴發熱惡寒、頭身疼痛、胸脘滿悶、苔白膩者。

🍎 山楂穀芽麥芽羹

材料：山楂15克，穀芽30克，麥芽30克，馬蹄6個，葛根粉適量。

做法：山楂、麥芽、穀芽洗淨，加水文火煮1小時，去渣取汁；馬蹄去皮切塊；葛粉以開水調糊。藥汁煮沸，下馬蹄及葛粉糊，攪勻煮滾，調味即成。

功效：消食和胃、止瀉。

適合：暴飲暴食後腹脹按痛、噯酸食滯、食慾不振、肚瀉糞便臭穢夾不消化物者。

🐖 胡椒豬肚湯

材料：豬肚1個，黑白胡椒各30粒，生薏米20克，淮山20克，紅棗4粒，生薑4片，鹽適量。

做法：豬肚去肥油，以鹽、檸檬汁擦洗沖淨，汆水刮去白膜；紅棗去核；胡椒裝入豬肚，縫合後與薑、棗同放入鍋，加水武火煮沸，文火煲2小時，調味即成。

功效：溫中補虛、散寒止痛。

適合：畏寒久瀉、口淡流清涎、食欲不振者。