護心飲食指南｜7大心臟科名醫公開不吃食物名單，其中1種高脂食物易致血管閉塞

過年如同美食馬拉松，好意頭年菜一浪接一浪，當中一些食材更暗藏高脂危機。有心臟科醫生列出7種不吃食物名單，當中包含不少民間美食。為了心血管健康，還是乖乖聽醫生的話吧！

據《Huffpost》報道，綜合多位心臟科專家的建議，以下7類食物因含有高飽和脂肪、反式脂肪、過量鈉或致癌物，被列入「絕對不食清單」：

1. 動物肝臟（豬膶）：含毒素與高脂代表

史丹福大學心臟病專家Dr. Eleanor Levin直言，她從不吃肝臟。動物的肝臟脂肪含量極高，且因其功能是分解體內毒素，器官中難免積累有害物質。「自從做了心臟科醫生，我就不再吃動物肝臟了。」Levin強調，即便過去可能曾是餐桌上的補品，如今她已完全拒於門外。

2. 紅肉：含飽和脂肪

Dr. Eleanor Levin進一步指出，紅肉的飽和脂肪和反式脂肪含量極高，不僅有損心臟健康，飽和脂肪還會引發骨質疏鬆。

布萊根婦女福克納醫院心臟病科主任Dr. Leonard Lilly亦表示，他會避免高脂肪紅肉，尤其是有大理石花紋的牛排。「臨床研究顯示，攝取飽和脂肪會增加心血管疾病、癌症和糖尿病風險。」

3. 香腸：加工肉品易致癌

心臟科醫生Dr. Elizabeth Klodas明確表示，她不吃香腸。原因有三：鈉含量極高，增加高血壓風險；飽和脂肪過量，推升血中膽固醇；此外，加工肉類如香腸、火腿、煙肉已被世衞列為一級致癌物，對健康危害多重疊加。

4. 煙肉：含化學添加劑和高鹽

約翰霍普金斯大學心臟科醫生Dr. Francoise Marvel指出，煙肉是高度加工的紅肉，飽和脂肪含量相當高，會提高體內壞膽固醇水平，增加心臟病和中風風險。製作過程中大量添加的鹽、糖和硝酸鹽，更使血壓上升、心臟負荷加重。她建議以牛油果取代，既健康又美味。

5. 人造牛油：每日一湯匙死亡率增6%

紐約大學朗格健康中心心臟科醫生Dr. Harmony Reynold分享一項研究發現：每日攝取一湯匙人造牛油，死亡率會增加6%；若換成橄欖油，死亡風險反而降低4%。因此他反覆叮囑病人，烹飪時盡可能以橄欖油取代人造牛油。

6. 冬甩：油炸＋糖霜高脂高糖

心臟專家Dr. Jayne Morgan解釋，冬甩經過油炸會產生反式脂肪，大幅提高膽固醇和血糖水平，增加二型糖尿病、心臟病和中風風險。她提醒，在食品標籤上，反式脂肪常以「氫化油」的名稱出現，選購時務必留意。

7. 炸雞：高溫油炸含反式脂肪

心臟科專家Dr. Sanjay Maniar表示，任何油炸食物都含有反式脂肪和飽和脂肪，長期攝取會導致血管脂肪堆積，形成動脈粥狀硬化。他建議以焗、燒等方式取代油炸，既能保留食物原味，也能大幅減少卡路里攝取。

10大最強通血管食物

為了解促進血液循環、提升「血管力」的健康飲食，日媒《介護ポストセブン》早前邀請了20位來自醫學、營養和運動科學界別的日本健康專家，進行「通血管食物」評選。專家以第1名5分、第2名4分、第3名3分、第4名2分、第5名1分的方式計分，整理出「最強通血管食物」排行榜：

第10名（6分）：醋

● 營養成分：醋酸

● 功效：醋酸具有降低血壓及減少內臟脂肪的效果，還能預防動脈硬化。專家表示，雖然醋酸對改善血液循環非常有效，但須注意勿過量攝取，特別是空腹時飲用未稀釋的醋會傷胃。

● 建議：每日攝取約1湯匙。

第10名（6分）：核桃

● 營養成分：多酚、Omega-3脂肪酸、維他命E、膳食纖維

● 功效：含有具抗氧化作用的多酚及優質油脂Omega-3脂肪酸、能抑制膽固醇氧化的維他命E，及有助於穩定血糖波動的膳食纖維。

第9名（7分）：黃麻菜（又稱帝王菜、埃及國王菜）

● 營養成分：多酚、β-胡蘿蔔素、維他命E、膳食纖維

● 功效：有「蔬菜之王」之稱，含豐富營養素包括維他命E，能促進血管再生、降低心臟病及腦中風的風險。同時富含非水溶性及水溶性膳食纖維，有助預防血壓上升與動脈硬化。富含β-胡蘿蔔素和多酚，能消除活性氧、抑制鹽分及膽固醇吸收。

第6名（8分）：南非國寶茶

● 營養成分：低單寧酸、礦物質、維他命、活性類黃酮

● 功效：曾有研究實驗將各種茶葉萃取物應用於血管細胞，觀察哪款茶葉能活化細胞，結果發現南非國寶茶具有活化和強化微血管Tie2受體的功效，或對微血管健康有益。

第6名（8分）：牛油果

● 營養成分：油酸（Omega-9脂肪酸）、β-胡蘿蔔素、維他命E、鉀

● 功效：富含優質Omega-9脂肪酸油酸及維他命E，具抗氧化作用，有助預防動脈硬化。豐富的生物素能保持皮膚與頭髮健康美麗。β-胡蘿蔔素可防止血管老化的β-胡蘿蔔素，鉀能幫助多餘鹽分排出體外的鉀。

● 建議：定期攝取。

第6名（8分）：鰹魚

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）、優質蛋白質、維他命B6

● 功效：鰹魚富含DHA和EPA，具有促進血流、保持血管強韌的功效。同時也是富含優質蛋白質及代謝所需維他命B6，屬於超級食物。

第5名（9分）：肉桂

● 營養成分：維他命C、礦物質、膳食纖維、肉桂醛（抗氧化物）

● 功效：中藥裏稱為桂皮，具有活化血管內細胞的作用，其維持微絲血管年輕的功效，是對付血液循環差的「幽靈血管」的最佳食物選擇。

第4名（15分）：洋葱

● 營養成分：大蒜素、槲皮素、膳食纖維

● 功效：洋葱當中的香氣成分「大蒜素」能增加血液中好膽固醇HDL、減少壞膽固醇LDL；富含稱為「槲皮素」的成分，具有預防動脈硬化的抗氧化作用；還富含膳食纖維，能抑制急劇上升的血糖，以免傷害血管。

第3名（20分）：沙甸魚

● 營養成分：EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：沙甸魚富含EPA，具有預防血液凝固、促進血流的效果。

● 建議：推薦沙甸魚水煮罐頭，易於攝取的同時亦相當方便。

● 其他好處：沙甸魚屬小型魚，相較大型魚，受海洋污染影響較小。

第2名（21分）：鯖魚

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：富含優質油脂DHA和EPA，具有增強血管彈性、預防血栓的功效，或有助預防動脈硬化、腦梗塞及心肌梗塞。Omega-3脂肪酸能提升代謝、降低三酸甘油酯，適合有代謝問題人士食用。特別推薦挪威鯖魚，其EPA含量非常豐富。

● 建議：烹調方式以燒烤或蒸煮為佳，避免油炸。

第1名（29分）：納豆

● 營養成分：納豆激酶、異黃酮、植物固醇、皂素

● 功效：其成分「納豆激酶」可溶解形成血栓的纖維蛋白；原料大豆所含的皂素、異黃酮、植物固醇等，可改善血液流動，防止血管受傷，預防心血管疾病。而大豆經發酵後的效果更強，故納豆特別值得推薦。

● 建議：宜晚上食用，因為睡眠時體內水分減少，易形成血栓，納豆有助睡眠期間也保持血液流暢。

專家們一致指出，「改善血液循環」和「蛋白質」是「有益血管的食物」的共同特質；排名第一的納豆則同時兼具這兩項特質。因為納豆所含的納豆激酶，具有溶解血栓、使血液流暢的作用。此外，蛋白質也是血管主要成分膠原蛋白生成所必需的營養素，而納豆能提供大豆的優質蛋白質，可說是最適合打造強韌血管的理想食品。

而在排行榜中多次出現的青背魚類包括鯖魚、沙甸魚，富含蛋白質、DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，可改善血液流動，健康效益極高。

10種護心食物

1. 燕麥

● 富含β-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。



2. 三文魚

● 富含omega3脂肪酸，可以幫助抗凝血，降低血壓，保持血管健康，減少發炎症狀。



3. 深綠色蔬菜

● 富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化，礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。



4. 堅果

● 富含omega3脂肪酸及礦物質，能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。



5. 甜菜（紅菜頭）

● 當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。

6. 豆類

● 富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇（LDL）。



7. 牛油果

● CNN文章提到，有研究顯示，每天吃牛油果可以降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。



8. 低脂牛奶

● 牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓，但是要選擇低脂，否則飽和脂肪酸，對血膽固醇影響比較大。



9. 橄欖油

● 單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。



10. 低鈉飲食

● 鈉含量攝取過多，是造成血壓過高的主因，所以盡量選擇低鈉飲食。



資料來源：營養師蕭瑋霖（杯蓋）