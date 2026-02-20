飲食陷阱警示｜營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，長期飲恐加速衰老4.6歲

天氣寒冷，不少人會飲用薑汁奶茶、桂圓紅棗茶等養生熱飲來暖身。不過，台灣營養師夏子雯提醒，這類飲品可能暗藏高糖危機，若每天攝取一杯約567毫升的含糖飲品，長期下來恐加速衰老，令生理年齡比實際年齡高出4.6歲。

飲錯養生飲品恐老化4.6歲

台灣營養師夏子雯近日在Facebook個人專頁發文表示，美國AJPH的一篇研究顯示，每天喝一杯20盎司（約567毫升）的含糖飲品，約含有65至75公克精緻糖，即等同進食13至15粒方糖，長期下來會加速細胞老化，導致生理年齡比實際年齡老4.6歲。

她續指，即使每天只飲用8盎司（約236毫升）的含糖飲品，攝入的精製糖亦達27至31克，相當於約5.5至6粒方糖，仍會導致生理年齡老化約1.9歲，其加速老化效果與吸煙相若。

含糖飲品侵蝕細胞「壽命時鐘」

夏子雯表示，根據該研究，含糖飲品之所以損害健康，關鍵在於它會直接攻擊細胞的「壽命時鐘」，例如加速縮短染色體末端的「端粒」結構。一旦端粒過度縮短，細胞便會停止分裂並死亡。當攝取過量糖分就會引發氧化壓力及炎症反應，進一步促使端粒萎縮。

另一方面，多餘糖分會與體內蛋白質結合，形成「糖化終產物」（AGEs），這種物質會破壞皮膚中的膠原蛋白，導致肌膚鬆弛、暗沉，加速外表老化跡象。

2大原則避免高糖陷阱

夏子雯指出，不少市面售賣的「養生飲品」，如薑汁奶茶、桂圓紅棗茶等，為了蓋過中藥材或薑的辛辣味，往往會加入大量的糖，飲用後雖能即時感到身體暖和，但同時也可能因攝取過多糖分而加速皮膚老化，令面容更顯憔悴。

她提醒，若不想攝入過量糖分、反被「養生飲品」加速老化，須謹記以下兩大原則：

● 拒絕「假養生」手搖飲：標榜「養生」的飲品內含糖分通常不低，即使選擇「無添加糖」款式，部分原材料本身已含高糖分，消費者須仔細查閱成分標籤，避免誤墮高糖陷阱。

● 自己煮適量最安心：若自行煲製養生茶飲，宜善用紅棗、枸杞等食材的天然甜味，減少外加糖分，或是煮薑茶時，應避免過度濃烈，以免因辛辣刺激而想加入更多糖來調和，令人想養身反而傷身。

4種茶傷身

喝茶可以養生，亦能傷身。台灣醫美及減重專科醫生邱正宏在其Facebook專頁拍短片拆解喝茶危機，指出4種茶連他自己都不敢喝：

1.隔夜茶

● 儲存不當恐成細菌溫床

● 茶水變得混濁、或聞起來帶有酸味、腐壞氣味，表示已經變質

☑『冷泡」或「冰泡」茶可以隔夜飲用

2.農藥殘留的茶

● 倒掉第一泡去除農藥

● 水溶性農藥：透過熱水沖泡可以溶出

● 脂溶性農藥：雖然不溶於水，但热水的高濯會讓茶葉表面微量、可能沾附農藥的油脂浮出。

3.發霉變質茶

● 暗滅一級致癌物——黃麴毒素

● 喝茶前可以用肉眼和氣味判斷：泡菜前先間一間，若有霉味、腐敗味，或泡出的茶湯混濁不清，就應整批丟棄

4.過濃的茶

● 「濃茶」含高濃度的咖啡因、單寧酸與茶胺酸

● 高濃度的咖啡因：導致心悸、失眠、焦慮不安與頭痛

● 過高的單寧酸與茶鹼：强烈刺激胃黏膜，導致胃酸倒流

資料來源：醫美及減重專科醫生 邱正宏

1. 隔夜茶：儲存不當恐成細菌溫床 3特徵區分

傳統用熱水沖泡後放置於室溫的茶湯，富含蛋白質和醣類，若未妥善保存，一夜之間就可能成為細菌繁殖的絕佳溫床。若觀察到茶水變得混濁、或聞起來帶有酸味、腐壞氣味，表示已經變質，飲用後極易引起腸胃不適、腹瀉。

不過，並非所有隔夜茶都不能飲用。邱醫生指出，如果是使用「冷泡」或「冰泡」的方式，將茶葉放入冷水並置於冰箱低溫保存，翌日茶湯通常依然清澈透明，可以安心飲用。這類低溫沖泡的方式甚至能溶出更多兒茶素，同時單寧酸較少，口感更佳且不傷胃。

2. 農藥殘留的茶：倒掉第一泡去除

茶葉在種植過程中，為防止蟲害，噴灑農藥是常見的做法，同時亦會殘留。為了降低風險，邱醫生分享了自己的習慣，平日泡茶時一定會先用熱水先沖一遍，並將第一泡茶湯倒掉。原因在於農藥分為水溶性與脂溶性。水溶性農藥透過熱水沖泡可以溶出；而脂溶性農藥雖然不溶於水，但熱水的高溫會讓茶葉表面微量、可能沾附農藥的油脂浮出。

長期飲用含有農藥殘留的茶湯，會增加肝腎負擔，甚至有致癌風險。因此，選購信譽良好、具有檢驗合格證明的茶葉很重要。

3. 發霉變質茶：暗藏一級致癌物——黃麴毒素

茶葉若保存不當極易受潮發霉。邱醫生提醒，一旦茶葉發霉，可能會產生黃麴毒素。黃麴毒素具有強烈的肝毒性，且被列為一級致癌物。即使是單純變質而非發霉，茶葉中也可能滋生細菌毒素。

邱醫生建議，喝茶前可以用肉眼和氣味判斷：泡茶前先聞一聞，若有霉味、腐敗味，或泡出的茶湯混濁不清，就應整批丟棄，不應因心疼而賠上健康。正常的茶湯應是清澈透明的。

4. 過濃的茶：導致胃酸倒流

有些人誤以為茶泡得愈濃，兒茶素愈多就愈健康。邱醫生提醒，「濃茶」含高濃度的咖啡因、單寧酸與茶胺酸，過量的咖啡因容易導致心悸、失眠、焦慮不安與頭痛；過高的單寧酸與茶鹼，會強烈刺激胃黏膜，導致胃酸大量分泌，引發胃部不適甚至胃食道逆流。

此外，單寧酸還會影響鐵質吸收，對於貧血患者、孕婦以及發育中的青少年有影響。因此，泡茶時濃度適中即可，過於苦澀的濃茶對身體是一種負擔。

研究實證喝茶可防癌

台灣婦產科醫生邱筱宸曾在Facebook專頁發文，指出茶飲富含多種有益健康的植物化合物，但飲用方式不當反而可能造成健康負擔。她詳細列出5大健康成分：

● 兒茶素：具抗氧化、抗發炎及潛在抗癌作用

● 咖啡因：幫助提神、提升注意力

● L-茶胺酸：有助放鬆、減緩焦慮

● 黃酮類：有益心血管健康

● 多酚類：可降低代謝症候群風險

飲茶4大地雷

有研究顯示，長期適量飲茶有助降低心血管疾病及部分癌症發生率，但喝對時間亦是養生關鍵。她指出，飲用濃茶切勿在早上空腹之時，或是飯後飲用亦不建議：

● 空腹飲用濃茶：高濃度單寧酸易引發胃痛、影響消化

● 餐後立即飲用：單寧酸干擾鐵質吸收、草酸影響鈣質攝取

● 誤信市售瓶裝茶：含糖產品等同「加糖香精水」

● 迷信刮油減肥：茶飲僅能輔助代謝，無法直接消除脂肪

正確飲茶3大要點

邱筱宸建議：

● 每日飲用量控制在2-3杯（約500-750ml）

● 選擇無糖茶飲或自行沖泡純茶葉

● 餐後間隔1小時再飲用，睡前避免攝取

尤其是素食者及女性，因鐵質需求較高，更需注意飲茶時間與飲食的間隔。她強調，任何養生方式都需搭配均衡飲食與適量運動，才能達到最佳健康效果。

全球6大健康飲食模式

1. 日本

當地居民常吃新鮮海鮮、米飯（包括糙米）、蔬菜，以及發酵食品如味噌等，透過營養豐富及最低程度加工的食物來延長壽命。

飲食特點：他們常吃豆腐，而豆腐是植物性蛋白質的絕佳來源;此外他們也常喝綠茶，而綠茶含有豐富的抗氧化劑，能夠促進新陳代謝和整體健康。

2. 希臘、塞浦路斯、意大利及西班牙

飲食特點：這幾個地中海周邊國家盛行「地中海飲食法」，着重進食橄欖油、蔬菜、水果、全穀物和魚類

飲食特點：這些食物除了對心臟有益外，其脂肪及營養成分亦十分均衡。

3. 韓國

飲食特點：韓國人的飲食包含泡菜等發酵食物、各式豐富的蔬菜和海鮮的低脂蛋白質，這些都是維持營養均衡的支柱。

飲食特點：發酵食物有助維持腸道微生物菌群健康，對改善消化系統，增強免疫力，甚至改善心理健康都有很大幫助。

4. 澳洲

飲食特點：澳洲受多種文化影響，融合出其獨特的飲食模式。當地居民的飲食包含大量新鮮蔬果、來自海鮮和家禽的低脂蛋白質，以及全穀物和豆類，飲食相當多元化。

5. 埃塞俄比亞

飲食特點：當地人以英吉拉（Injera，一種由畫眉草麵粉製成的酸種麵包）、扁豆、鷹嘴豆及豌豆等豆類為主食，這些食物提供了必需的蛋白質、纖維和複合碳水化合物。

飲食特點：此外，他們也會食用各種蔬菜和香料，從而獲得維他命、礦物質、抗氧化物和抗炎成分等營養元素。

6. 瑞典

飲食特點：北歐飲食以簡單及使用當地時令食材為優先，主要食用黑麥、大麥等全穀物、根類蔬菜、高脂魚類如三文魚，以及發酵奶製品，例如瑞典乳酪Skyr

資料來源：營養師Sandra Mikhail

4種「偽健康習慣」恐增患癌風險

林口長庚醫院腫瘤科醫生廖繼鼎在其Facebook專頁發文提到，日常生活中有4種看似健康的「好習慣」，實際上可能潛藏危害，正無形中損害健康。

4種「偽健康習慣」

1. 每日一杯果汁

大量果糖可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高，成為癌細胞的溫床。建議直接吃水果比飲果汁更健康。

2. 過度運動

適量運動對身體有益，過度運動會導致身體進入慢性發炎狀態，免疫力下降，反而可能讓癌細胞有機可乘。

3. 純素飲食

如營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵及維他命B12等，會導致肌少症、免疫力下降，甚至提高某些癌症風險。

4. 睡得太久

研究顯示，長期睡超過9小時，反而可能讓身體代謝異常，甚至增加乳癌、胃癌等風險。

資料來源：林口長庚醫院腫瘤科醫生廖繼鼎