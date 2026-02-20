染髮劑安全警示｜醫生揭染髮或增膀胱癌風險，勿漂染1部位，染髮前後必做4件事保健康

新年新髮色，趁着長假期打扮一下自己迎接新一年，但小心染髮可能暗藏危機。坊間有傳經常染髮會引致膀胱癌，有醫生引述研究釐清說法，指出染髮本身並不會直接致癌，只要做足4件事就能夠安心扮靚靚！

泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁發文，引用一項追蹤逾11萬人、長達36年的權威研究，指出一般人自己染髮，與膀胱癌等多種癌症沒有顯著關聯。反而每天頻繁接觸染劑的美髮從業人員，才是真正的職業高風險族群。

染髮劑成分已改良 舊研究結果不適用

呂謹亨解釋，在1980年代以前的染髮劑確實含有「芳香胺」（Aromatic amines），此類成分已被證實會導致膀胱癌。然而，歐美及台灣的法規早在數十年前就已全面禁用含芳香胺的染髮成分。故此，早年的研究結論未必適用至現今的染髮產品，呼籲大眾別自製恐慌。

36年權威研究證實染髮無顯著致癌風險

呂謹亨引述2020年發表於權威醫學期刊《BMJ》的大規模前瞻性隊列研究。該研究由哈佛團隊主導，追蹤11萬7千名美國女護理師，時間長達36年，是全球針對永久性染髮劑與癌症風險最具公信力的研究之一。研究發現，個人使用永久性染髮劑的「曾用者」與「從未使用者」相比，罹患膀胱癌、腦癌、大腸癌、腎臟癌、肺癌、乳癌等多數實體腫瘤的風險，並無顯著增加。

1類人高危 每日都會接觸

呂謹亨強調，真正高危的是理髮師，因為他們每天都會接觸到這些化學物質，工作期間吸入化學揮發物、皮膚接觸染劑的頻率是一般人的數百倍，加上若理髮店通風不良，更加會威脅健康。

另外，瑞典研究也發現，每周使用染燙髮劑的理髮師，血液中的芳香族胺濃度顯著高於一般女性，證實這類化學物質確實可經由皮膚吸收並在體內累積。

安全染髮4件事

儘管個人染髮風險極低，呂謹亨仍強調，染劑本質上仍是化學物質，做好防護是對自己負責。以下4大建議可以降低患癌風險：

1. 染髮前：先搽上頭皮隔離液

染髮前使用專用頭皮隔離液，可有效減少染劑與頭皮的直接接觸。雖然頭皮吸收的劑量有限，但「多一層保護，就是多一層安心」。

2. 戴手套、通風好

染髮期間務必全程佩戴手套，避免染劑沾染皮膚。更重要的是，染髮環境必須通風良好，不建議在浴室內進行染髮。

3. 染髮期間：遵守說明書建議停置時間

包裝說明書建議染30分鐘，請勿自行延長至60分鐘。呂謹亨指出，普遍人認為染髮劑停留愈久愈上色，其實是頭皮吸收化學物的量就愈多。顏色飽和度取決於配方設計，與時間不成正比。

4. 染髮後：多喝水、多排尿

染劑中的化學代謝物最終會經由腎臟進入膀胱。多喝水能稀釋尿液中的代謝物濃度，縮短它們在膀胱「停留作怪」的時間。這是預防泌尿上皮癌最簡單、最有效的方法。

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，染髮劑的影響不僅止於頭髮表面，更可能深入影響健康，以下是經常染髮常見的5大危害：



1. 頭髮受損

染髮劑和燙髮劑會讓頭髮變得乾枯、脆弱，可能引發頭皮屑或脫髮。長期使用可能傷害毛囊，使髮絲逐漸變細，甚至禿頭。研究顯示，每月染髮者的髮絲強度降低達40%。

2. 皮膚過敏

部分人在染髮或燙髮後，頭皮會紅腫、發癢，甚至起水泡。這是因為產品中的化學成分（尤其是PPD）刺激了皮膚。

3. 肝臟負擔

染髮劑中的苯類化合物等化學物質，可能經由頭皮進入血液，長期累積恐傷害肝功能。

4. 重金屬中毒

某些劣質染髮劑可能含鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。

5. 癌症風險增加

美國哈佛大學一項長達36年的研究發現，頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌、乳腺癌、卵巢癌和霍奇金淋巴瘤。

染髮劑常見9大有毒化學成分

黃軒提到，染髮產品中常見以下對人體有害的化學成分，可能引發皮膚刺激、過敏反應、荷爾蒙干擾，甚至增加潛在致癌風險。當中包括：

1. 對苯二胺（PPD）

功能：永久染髮的主要染料前驅物。

健康風險：屬於強烈致敏物，可引致接觸性皮膚炎，使皮膚紅腫癢痛，更是疑似致癌物。

2. 對甲苯二胺（PTD）

功能：PPD的替代品，可能減少過敏但仍有風險。

健康風險：仍具致敏性，可能刺激眼睛和皮膚。

3. 阿摩尼亞（Ammonia）

功能：幫助染劑滲入髮絲。

健康風險：刺激眼睛與呼吸道，長期吸入可能影響肺部健康。

4. 過氧化氫（Hydrogen Peroxide）

功能：氧化劑，固定染料色澤。

健康風險：高濃度可能刺激皮膚與眼睛。

5. 硝基對苯二酚（Nitre R phenylenediamine）

功能：染料成分之一。

健康風險：可致皮膚與眼睛刺激。

6. 間苯二酚（Resorcinol）

功能：幫助染劑形成色澤。

健康風險：屬於荷爾蒙干擾物，可能影響甲狀腺功能。

7. 鉛醋鹽（Lead acetate）

功能：某些深色染髮產品中使用的色素。

健康風險：是已知致癌物，已被歐盟禁用。

8. 4-氨基-2-羥基甲苯（Amingmethyl Propanol）

功能：調節pH值。

健康風險：在高濃度下可能刺激皮膚與眼睛。

9. 對硝基苯酚（p-Nitrophenol）

功能：染色輔助劑。

健康風險：可通過皮膚吸收，具有毒性。

安全染髮6大要點

黃軒建議以下6項染髮建議，兼顧美髮又不會傷身：



1. 控制染燙次數

染髮次數愈多風險愈高，哈佛大學36年追蹤研究證實，每年染髮超過5次者，乳癌發生率增加30%。英國曼徹斯特大學毒理學團隊建議，如果必須染髮，選擇「半永久性染劑」並縮短停留時間，可以減少60%化學物質的吸收。

2. 拉開染燙時間

染髮與燙髮不宜同時進行，最好間隔兩周以上，讓頭髮和頭皮獲得休息。

3. 避免接觸頭皮

塗染髮劑或燙髮劑時，盡量避免碰到頭皮，用完後多洗幾次，減少殘留。

4. 別混用產品

不同品牌染髮劑混合可能產生有毒物質，增加過敏風險。建議選用天然染髮劑，天然染髮劑讓使用者在染髮時毋須使用傳統染髮劑中常見的氨、對苯二胺、間苯二酚和過氧化物等刺激性化學物質。

5. 保護敏感肌膚

頭皮易敏感者，可先在髮際線塗抹乳液或凡士林保護皮膚。

6. 徹底清潔

染髮後應多次沖洗，避免化學物質殘留頭皮。

4類人不適合染燙

然而，黃軒指出，某些族群因健康因素，染燙髮可能帶來更大健康風險，應盡量避免：

● 過敏體質者：易出現皮膚不良反應。

● 肝病患者：避免加重肝臟負擔。

● 血液病患者：化學物質可能惡化病情。

● 孕婦及哺乳期媽媽：染髮劑可能影響胎兒或嬰兒健康。

1年內染髮不超過4次

黃軒表示，染髮安全性受多種因素影響，包括染髮劑類型、個人健康狀況、過敏史及染髮頻率。關於每年安全染髮次數，科學界尚未有明確結論。但研究顯示，每年染髮超過4至6次與癌症風險上升相關，因此1年內染髮不超過4次是相對安全的範圍。且每次間隔3個月，既能滿足美觀需求，又能將潛在健康風險降至較低水平。

染髮劑愈深色愈高危

本港泌尿科專科醫生黃國田亦表分享，染髮劑內的染料是否致癌，需視乎裏面的物質及其含量。而現時大部分合資格的染髮劑，理論上不應含有致癌物質，染料分量也不會太重。但他提醒，顏色越愈的染髮劑，含有致癌物質的機會就愈高，所以愈需要特別注意。另外，他亦建議選擇染髮劑時，不要揀選沒有品牌的產品，最好留意是否有可靠組織，例如歐盟、美國食品藥物管理局（FDA）等機構認證。

長期染髮恐致癌？

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪表示，由於大部分染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充分證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

醫生教染髮避開這2個顏色

台灣名醫江坤俊曾表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。而他亦為染髮提出以下建議：

● 避開深褐色跟黑色：深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

● 選購染髮產品含藥化粧品許可證字號

● 頭皮保護液：染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

● 一年染髮不超過3次：雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

消委會9款滿分染髮劑





50惠

天然海藻染髮護髮膏（自然黑）

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$166

致敏物或重金屬：-



Fuente Organic Wellness Color Care

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：-

零售價：$450

致敏物或重金屬：-



KUPA Color Recharge Conditioner（Organic Therapy）

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：中國

零售價：$120

致敏物或重金屬：-



LPLP 天然昆布染髮護髮膏

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$179

有害成分：阿摩尼亞



Rerise回麗絲天然植萃黑色素護染膏-豐盈彈性

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$239

致敏物或重金屬：-



Return 回本天然染髮護髮膏 - 黑色

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$199

致敏物或重金屬：-

Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 - 自然黑色

總評：5星

類別：染色護髮素

產地：日本

零售價：$199

致敏物或重金屬：-



Herbatint Permanent Haircolor Gel （1N）

總評：5星

類別：含氧化染料的永久性染髮劑

產地：義大利

零售價：$124

致敏物或有害成分：PPD，阿摩尼亞



Naturtint Permanent Hair Color

總評：5星

類別：含氧化染料的永久性染髮劑

產地：西班牙

零售價：$105

致敏物或重金屬：PPD



資料來源：消委會

日本《LDK》推介3款A級染髮劑

灰色系染髮劑

Liese 泡泡染髮劑（炭灰啡色）￥990日圓（約50港元）

完成度：3.5／5分

持色度：2.5／5分

使用感：3.5／5分

A級



紅色系染髮劑

Liese 泡泡染髮劑（冰感桃紅色）￥598日圓（約30港元）

成度：4.5／5分

持色度：1.5／5分

使用感：3.5／5分

A級



紅色系染髮劑

Anna Donna Every Hair Color（紅鶴粉色）￥1728日圓（約86港元）

完成度：3.5／5分

持色度：3.5／5分

使用感：2.5／5分

A級



資料來源：《LDK》



《LDK》20款白髮染髮劑比拼 6款獲A級評價

淺色染髮劑（排名由低至高）：





淺色白髮染髮劑





等級：C



第9名

SYOSS Colorgenic Milky Hair Color／G01，￥754日圓（約港幣40元）

完成效果：2.5

顏色持久度：2

成分：4.5

使用感：3

綜合評分：2.75



第8名

Wella Wellaton 2+1 Cream Type Jewel Collection／8CG，￥1,466日圓（約港幣78元）

完成效果：3

顏色持久度：2

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：2.92



等級：B



第7名

Cielo Moose color／4A，￥754日圓（約港幣40元）

完成效果：2

顏色持久度：3.5

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評分：3.17

第6名

美源髮采 Foam Cream Color／5A，￥1,083日圓（約港幣57元）

完成效果：3

顏色持久度：2.5

成分：4

使用感：5

綜合評分：3.33

第5名

美源髮采 Oil Pack Color／4AB，￥1,227日圓（約港幣65元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3

成分：4

使用感：4

綜合評分：3.5



第4名

Salon de Pro Oil Rich Cream Hair Color（for gray hair）／3GG，￥815日圓（約港幣43元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3

成分：5

使用感：4

綜合評分：3.67



第3名

Kao 花王 Blaune Foam Color／2G，￥712日圓（約港幣38元）

完成效果：4.5

顏色持久度：3

成分：5

使用感：3

綜合評分：3.83



等級：A



第2名

Cleodite Clearly Color／French Greige，￥715日圓（約港幣38元）

完成效果：4.5

顏色持久度：3.4

成分：5

使用感：3

綜合評分：4



第1名

Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)／4G，￥825日圓（約港幣44元）

完成效果：4

顏色持久度：4.5

成分：5

使用感：5

綜合評分：4.5



資料來源：《LDK The Beauty》

深色染髮劑（排名由低至高）：

等級：C



第11名

Hoyu Cielo Mousse Color／6，￥806日圓（約港幣43元）

完成效果：2

顏色持久度：2.8

成分：3

使用感：3.67

綜合評分：2.71



等級：B

第10名

Stephen Knoll Color Couture Cream Hair Color／5M，￥1,295日圓（約港幣69元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3

成分：4

使用感：2.33

綜合評分：3.22



第9名

Liquor Essence Glow Color／OC5，￥699日圓（約港幣37元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3.3

成分：5

使用感：2.5

綜合評分：3.52



第8名

SYOSS Oleo Cream／5N，￥699日圓（約港幣37元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3.5

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：3.58



第7名

Kao 花王 Blaune Foam Color／5，￥712日圓（約港幣38元）

完成效果：3.5

顏色持久度：3.3

成分：5

使用感：3.33

綜合評分：3.66



第6名

美源髮采 Fragrance Hair Color Cream／5D，￥571（約港幣30元）

完成效果：3.5

顏色持久度：4.25

成分：3

使用感：3.67

綜合評分：3.7



第5名

L'Oreal Paris Excellence Liquid Type／5NB，￥1,627日圓（約港幣86元）

完成效果：4.5

顏色持久度：3.6

成分：4

使用感：2

綜合評分：3.7

等級：B



第4名

Wella Wellaton 2+1 Cream Type／4B，￥1,412日圓（約港幣75元）

完成效果：4

顏色持久度：4

成分：4

使用感：3

綜合評分：3.83

第3名

美源髮采 Foam Cream Color／6N，￥1,139日圓（約港幣60元）

完成效果：4.5

顏色持久度：3.8

成分：4

使用感：2.67

綜合評分：3.88



第2名

Salon de Pro Fragrance-free hair color quick-dye cream (for gray hair)／5B，￥579日圓（約港幣31元）

完成效果：4

顏色持久度：3.8

成分：4

使用感：4.5

綜合評分：4.02

第1名

Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)／6， ￥837日圓（約港幣44元）

完成效果：3.4

顏色持久度：4.5

成分：5

使用感：4.17

綜合評分：4.2

資料來源：《LDK The Beauty》