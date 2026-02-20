新年飲食開運指南｜命理師推介8大富貴菜，轉運聚財添福驅霉氣

農曆新年期間，家家戶戶忙著張羅新年飯聚，除了講究豐盛美味，若在菜式上花點心思，更有助催旺新一年運勢。台灣命理師小孟老師近日點名推介8款「開運富貴菜」，每道菜不僅寓意吉祥，還能助人轉運、聚財、添福，1款食物更能踢走霉氣！

團年飯8大富貴開運菜

台灣命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」近日在Facebook個人專頁發文，推薦8款團年飯，當中包括魚類、雞、年糕、餃子等等，不僅寓意吉祥，還能催旺財運，為全家添個好意頭！

即睇8大富貴菜：

1.魚類：年年有餘

魚類象徵「年年有餘」，小孟老師建議選用一整條魚，保留頭尾完整，慢慢品嚐，寓意財富與福氣有餘不盡，來年豐衣足食。

2.雞：大吉大利

雞與「吉」同音，象徵大吉大利、家宅平安。小孟老師特別提醒，團年飯宜用全雞，代表家庭完整、團圓美滿。

3.長年菜：長壽安康

團年飯必備的「長年菜」，一般指芥菜或菠菜，寓意長壽安康、歲歲平安。

4.餃子：財源滾滾

水餃形似金銀元寶，食一粒猶如「吞財」，象徵財源滾滾。

5.豬手：踢走霉運

豬手或元蹄，象徵富貴榮華，可以去除霉氣、煞氣。

6.火鍋：闔家團圓

火鍋圍爐而食，象徵家庭團聚、熱鬧圓滿，亦有「財源滾滾」之意。

7.年糕／發糕／蘿蔔糕：步步高陞

年糕、發糕、蘿蔔糕皆為節慶必備，年糕寓意「步步高陞」，發糕象徵「發財高昇」。至於蘿蔔糕或蘿蔔，因為蘿蔔又稱「菜頭」，含有「好彩頭」之意。

8.烏魚子：添丁

烏魚子象徵多子多孫、子孫滿堂，亦有早生貴子之祝願。小孟老師特別提到，有意添丁的家庭，新春期間不妨多食烏魚子，增添喜氣。

日雜14款即食餃子推薦

日本雜誌《MONOQLO》曾比較了2025年度超市和網店的人氣即食餃子商品，包括大阪王將、味之素等人氣品牌，透過比較餃子餡和麵皮的味道與口感、回購程度、成本及是否易於製作，找到了14款最美味且CP值高的最佳推薦。名單如下：

（由低至高評分排名）

《MONOQLO》推薦14款即食餃子



肉餡味道／麵皮口感／回購程度／成本／易於製作／綜合評價／售價



等級：D



第14名：Gyomu Super 豬肉餃子

1／2.5／1.5／1.5／3／1.9／約$19



等級：C



第13名：Bamiyan Authentic Raw Gyoza 本格生餃子

1／2.5／1／2.5／3.5／2.1／約$142



等級：B



第11名：肉のハナマサ 冷凍煎餃

2／3／2／2／3.5／2.5／約$40



第11名：餃子計画 創業の味 冷凍生餃子

2.5／3.5／1／3／2.5／2.5／約$17



第10名：Ringer Hut 煎餃

2／3／2.5／2／3.5／2.6／約$22



第9名：7-Eleven 冷凍煎餃

3／1.5／2／2.5／5／2.8／約$9



第8名：LAWSON羅森 微波爐煎餃

3／1.5／2.5／3／5／3／約$9



第7名：FamilyMart Kitchen Premium 多汁國產豬肉大餃子

4／2／2.5／2.5／5／3.2／約$20



第6名：大阪王將 羽根餃子

3／3／3／3.5／5／3.5／約$21

等級：A



第5名：TOPVALU BESTPRICE 冷凍煎餃

3.5／3.5／3.5／3.5／4.5／3.7／約$10

第3名（並列）：味之素 冷凍煎餃 ／ 味之素 黑豚大餃子

4／3.5／3.5／3.5／5／3.9／約$21



第2名：國產食材 餃子

5／4.5／4／2.5／3.5／3.9／約$54

第1名：無印良品 國產豬肉韭菜大餃子

4／4／4／4.5／3.5／4／約$34

12款較低脂低鈉餃子雲吞

greenutss營養師團隊在其Instagram專頁指出，不少餃子雲吞都暗藏高脂高鈉陷阱，尤其是鈉含量會較高，故提醒大家不要經常進食，並多喝水以幫助身體排出多餘鈉質。greenutss營養師團隊就挑選出12款較低脂低鈉的餃子雲吞：

灣仔碼頭 香菇木耳雞肉水餃



每粒（16.7克）計算

熱量：25 kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.9克

碳水化合物： 3克



灣仔碼頭 菠菜木耳雞肉水餃

熱量： 25.9 kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.8克

碳水化合物： 3.5克



灣仔碼頭 廣東鮮蝦雲吞皇

每粒（15克）計算

熱量：23.8 kcal

蛋白質：2.3克

脂肪：0.6克

碳水化合物：2.3克



灣仔碼頭 辣子雞鮮蝦雲吞

每粒（18克）計算

熱量：20.6 kcal

蛋白質：2.25 克

脂肪： 0.45 克

碳水化合物：1.9克

CP 極上鮮蝦雲吞

每粒（12.6克）計算

熱量：16.7 kcal

蛋白質：1.3克

脂肪：0.5克

碳水化合物：2.6克

CP 鮮蝦肉雲吞

每粒（11.3克）計算

熱量：19.4 kcal

蛋白質：0.9克

脂肪： 0.3 克

碳水化合物：3.1克

郭錦記 蝦肉餃子

每粒（20克）計算

熱量：27 kcal

蛋白質：2克

脂肪： 0.4 克

碳水化合物： 3.8克



郭錦記 雞肉餃子

每粒（20克）計算

熱量：31.2 kcal

蛋白質：1.6克

脂肪： 0.9 克

碳水化合物： 4.1克



CJ 蝦仁水餃

每粒（9克）計算

熱量：15 kcal

蛋白質：0.9克

脂肪：0.3克

碳水化合物：2.3克



CJ 鮮嫰雞胸水餃

每粒（9.2克）計算

熱量： 14.3 kcal

蛋白質：0.8克

脂肪： 0.4克

碳水化合物：1.8克



HEA CHICKEN 韭菜雞胸餃子

每粒（25克）計算

熱量： 31.8 kcal

白質：3.3克

脂肪：0.2克

碳水化合物：5.35克

OMN！新豬肉香菇水餃

每粒（20克）計算

熱量：34.2 kcal

蛋白質：1.52 克

脂肪：0.8克

碳水化合物： 4.9克

資料來源：greenutss營養師團隊

greenutss營養師團隊提醒大家，揀選餃子雲吞時可以先留意營養標籤，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克的款式，同時配搭足夠分量的蛋白質和蔬菜，以保持身體健康。

10大低脂餃子排行榜

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

根據食安中心資料，每100克固體食物中不多於3克脂肪先可稱為「低脂」，而市面上不少餃子每100克都遠遠超出低脂標準，部分甚至脂肪含量高至10幾克，食一包等同攝取8、9茶匙油。對此，健營物理治療及營養中心資深營養師黃麗寶（April）曾分享了10大低脂餃子排行榜，同時提供建議分量，一次不會攝取多過兩份油脂：

10大推薦餃子排行榜



CP 日式雞肉餃子

脂肪 3g／100g

建議食用分量

10隻=1份油脂 + 2.5份五穀 + 2.5份蛋白質



佳之選番茄豬肉水餃

脂肪 4g／100g

建議食用分量

7隻=1份油脂 + 3份五穀 + 1.5份蛋白質

CJ鮮嫩雞肉迷你水餃

脂肪 4.2g／100g

建議食用分量

18隻=1.5份油脂3 + 2份五穀 + 2份蛋白質

佳之選芹菜豬肉餃子

脂肪4.5g／100g

建議食用分量

7隻=2份油脂 + 2份五穀 + 1.5份蛋白質

灣仔碼頭冬菇雞肉水餃

脂肪4.4g／100g

建議食用分量

9隻=1.5份油脂 + 2.5份五穀 + 2份蛋白質

快易煮白菜豬肉餃子

脂肪 5.3g／100g

建議食用分量

10隻=2份油脂 + 3份五穀 + 1.5份蛋白質

灣仔碼頭芹菜蓮藕豬肉水餃

脂肪 5.1g／100g

建議食用分量

9隻=2份油脂 + 3份五穀 + 1.5份蛋白質

川香麻辣白菜豬肉水餃

脂肪 6.0g／100g

建議食用分量

9隻=2份油脂 + 3份五穀 + 1.5份蛋白質

灣仔碼頭椒香鮮辣白菜豬肉水餃

脂肪 5.4g／100g

建議食用分量

9隻=2份油脂 + 2.5份五穀 + 2份蛋白質

淘大咖喱豬肉餃子（免油煎）

脂肪 6.2g／100g

建議食用分量

8隻=2份油脂 + 2.5份五穀 + 1.5份蛋白質

資料來源：健營物理治療及營養中心資深營養師黃麗寶（April）

她提醒，雖然排行榜上都是較低脂的餃子，但都要注意食用分量。因為餃子皮屬五穀類，如果一餐內進食整包餃子再加一個麵餅，五穀分量有機會超標；此外，餃子的蛋白質及蔬菜分量不多，所以最好在煮餃子時加入蔬菜，補充纖維攝取，亦有助增加飽足感。進食餃子後，記得要在其他正餐攝取蛋白質，例如雞蛋、瘦肉、海鮮等，以免蛋白質攝取不足，導致新陳代謝減慢，反而致肥。