名人保養｜劉青雲夫婦遊河南被捕獲，58歲郭藹明凍齡美貌及氣質獲激讚

現年62歲的金像影帝劉青雲，與58歲港姐冠軍郭藹明結婚28年，一向被譽為娛樂圈中的模範夫妻。早前二人享受旅遊生活，足跡遍及內地多個省市，繼雲南、廣東之後，近日有網民在河南「捕獲」這對明星夫婦，隨即引起熱烈討論。其中郭藹明的凍齡外貌與氣質，以及其親民舉動，獲網民激讚。

有網民在社交平台分享偶遇劉青雲夫婦的照片，二人對途人要求合照來者不拒，態度友善。從網民上載的照片可見，劉青雲與郭藹明一身遊客打扮，十分低調，跟隨導遊參觀當地景點，表現親民貼地，毫無明星架子。合照中，郭藹明更輕輕靠向粉絲，露出溫柔笑容，大方得體，盡顯親和力。

劉青雲與郭藹明一向被譽為娛樂圈中的模範夫妻。

更令網民驚歎的是，在零濾鏡鏡頭下，郭藹明皮膚依然白皙緊緻，甚至臉上幾乎不見皺紋，神情輕鬆自然，狀態猶如少女。當日她身穿亮黃色羽絨外套，配搭淺灰色針織帽，下身則是破洞牛仔褲及運動鞋，打扮充滿活力，完全不像即將「登六」之齡。

相比之下，老公劉青雲則保持一貫隨性風格，身穿軍綠色羽絨外套，膚色黝黑，留着鬍子，手上拿着當地特產糖人。儘管外表略顯滄桑，但站在太太身旁流露滿足笑容，兩人的畫面洋溢着平淡真摯的愛意。

劉青雲夫婦遊河南被偶遇，二人對要求合照來者不拒，態度友善。（小紅書）

年輕時拍電視劇結緣 相守半世仍然恩愛



郭藹明及影帝劉青雲於1998年結婚後一直非常恩愛，是圈中出了名的模範夫妻，惟郭藹明於06年淡出演藝圈後生活便非常低調、鮮有公開露面或幕前演出。

據了解，郭藹明及劉青雲年輕時於拍攝《大時代》時結緣，兩人婚後一直非常恩愛，據圈中好友透露，夫妻多年來重視互相欣賞與溝通，郭藹明淡出娛樂圈支持劉青雲事業，兩人相處輕鬆低調。日常生活簡樸、貼地，喜愛茶餐廳、大牌檔等地道美食，結伴旅遊、練瑜伽，享受二人世界。

劉青雲曾公開感謝郭藹明在背後默默付出，毫不張揚卻全心守護婚姻。夫婦多年來無生育計劃、選擇丁克生活，認為二人已足夠親密，毋須「生小孩來緊密感情」。每逢大事，郭藹明都會陪伴、安排造型或飲食，「老婆最重要」成劉青雲口頭禪。

兩人日常生活簡樸、貼地，經常與圈內友人共同旅遊、練瑜伽，享受二人世界。（網上圖片）