4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛

其他痛症拉筋紓痛肩頸痛4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ 21/02/2026 肩膊痛是都市人常見的困擾，長時間使用電腦、姿勢不良或缺乏運動，都可能導致肩膊僵硬與疼痛。適當的伸展運動能有效改善肩膊活動度，減輕不適，並提升日常生活質素。保持做伸展動作能增加肌肉柔韌性，並且降低運動或工作時拉傷的風險。Derek Sir今次教大家4個簡單易做的放鬆肩膊痛的運動，有助減低肩膊僵硬，甚至可以紓緩「五十肩」或肩周炎患帶來的痛楚。 Tags:#拉筋#健身#健康#伸展運動#運動#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#肩膊痛#五十肩#肩周炎#肩胛骨#姿勢不良
