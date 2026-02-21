歡迎回來

4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛
其他痛症
拉筋紓痛
肩頸痛

4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　肩膊痛是都市人常見的困擾，長時間使用電腦、姿勢不良或缺乏運動，都可能導致肩膊僵硬與疼痛。適當的伸展運動能有效改善肩膊活動度，減輕不適，並提升日常生活質素。保持做伸展動作能增加肌肉柔韌性，並且降低運動或工作時拉傷的風險。Derek Sir今次教大家4個簡單易做的放鬆肩膊痛的運動，有助減低肩膊僵硬，甚至可以紓緩「五十肩」或肩周炎患帶來的痛楚。

 

 

 

 

 

Tags:#拉筋#健身#健康#伸展運動#運動#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#肩膊痛#五十肩#肩周炎#肩胛骨#姿勢不良
滾筒全身按摩，10分鐘快速放鬆肌肉筋膜，提升柔軟度
更多得閒拉筋 得閒Build肌文章
滾筒全身按摩，10分鐘快速放鬆肌肉筋膜，提升柔軟度
