名人健康｜50歲武打巨星Tony Jaa暴瘦現身，家屬揭真相澄清吸毒愛滋傳聞

現年50歲的泰國武打巨星Tony Jaa，憑《拳霸》、《冬蔭公》等動作片在國際揚名，惟近日他在個人社交平台分享近照，卻被發現身形明顯消瘦、面容憔悴，隨即引發網民猜測，甚至出現「吸毒」及「罹患愛滋病」等傳聞。其後，Tony Jaa家屬含淚公開真相，並證實他目前已入院接受治療。

因暴瘦被傳吸毒患愛滋

Tony Jaa近日在個人IG分享近照，相中可見其身形明顯消瘦、臉頰凹陷，精神狀態亦顯得頗為憔悴，更引來部分網民惡意揣測，質疑其「染毒」或「患上愛滋病」。其後，Tony Jaa家人主動公開其患癌實情，澄清暴瘦與憔悴外貌實為治療副作用所致，望止外界不實傳言。

兩年前罹患膽囊癌三期



據泰國媒體《Thairath》報道，50歲的Tony Jaa證實罹患膽囊癌第三期。據了解，Tony Jaa在2024年終因為突然感到腹部劇烈疼痛和黃疸（眼白、皮膚發黃）而入院檢查，最終確診膽囊癌第三期，並一度接近第四期。

查出罹患癌症後，Tony Jaa第一時間接受手術切除腫瘤，並開始接受化療。他親近的友人透露，2025年底他的癌症指數有一度回穩，還可以短暫出家修行，不過好景不常，在他休息過後例行回診，竟發現癌症指數再度升高，只能再一次積極投入治療。

轉載自晴報