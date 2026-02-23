歡迎回來

防癌食物名單曝光｜美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日40人癌症死亡
健康Tips
防癌有方

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症是本港頭號殺手，據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，當中最常見前三位分別是肺癌、乳癌、大腸癌。在2022年所有登記死亡的人數當中，有14,717人（23.9%）死於癌症，即平均每日有40人因患癌死亡；亦有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌。五大致命癌症排名，前三位分別是肺癌、大腸癌和肝癌。

 

美國癌症基金會：30種抗癌食材名單

 

　　台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！

 

蔬果類

  • 椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）
  • 櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）
  • 菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）
  • 蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）
  • 藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）
  • 黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）
  • 草莓（對抗皮膚癌）
  • 檸檬（對抗子宮頸癌）

 

堅果、全穀類

  • 糙米（對抗肝癌）
  • 亞麻籽（對抗乳癌）
  • 核桃（對抗大腸癌）

 

辛香料

  • 大蒜（對抗大腸癌）
  • 辣椒（對抗肝癌）
  • 洋葱（對抗咽喉癌）

 

飲品

  • 咖啡、茶（對抗大腸癌）

高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

 

8大致癌食物要小心

 

　　不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：

 

  • 燒烤物
  • 高脂肪食物
  • 油炸物
  • 發霉污染食物
  • 醃漬煙燻食物
  • 加工肉
  • 檳榔
  • 酒精

 

6大提高患癌風險飲食習慣

 

1.攝取過量加工食品

2.過量攝取紅肉

3.攝取纖維不足

4.吃太多甜食

5.飲食不規律或吃太飽

6.飲酒過量

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生　黃軒

Tags:#抗癌食材#癌症#抗癌飲食
貪靚惹禍｜美甲暗藏5大健康危機，恐增皮膚癌風險，醫生揭安全次數上限
