防癌食物名單曝光｜美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日40人癌症死亡
癌症是本港頭號殺手，據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，當中最常見前三位分別是肺癌、乳癌、大腸癌。在2022年所有登記死亡的人數當中，有14,717人（23.9%）死於癌症，即平均每日有40人因患癌死亡；亦有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌。五大致命癌症排名，前三位分別是肺癌、大腸癌和肝癌。
美國癌症基金會：30種抗癌食材名單
台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！
蔬果類
- 椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）
- 櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）
- 菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）
- 蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）
- 藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）
- 黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）
- 草莓（對抗皮膚癌）
- 檸檬（對抗子宮頸癌）
堅果、全穀類
- 糙米（對抗肝癌）
- 亞麻籽（對抗乳癌）
- 核桃（對抗大腸癌）
辛香料
- 大蒜（對抗大腸癌）
- 辣椒（對抗肝癌）
- 洋葱（對抗咽喉癌）
飲品
- 咖啡、茶（對抗大腸癌）
高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。
8大致癌食物要小心
不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：
- 燒烤物
- 高脂肪食物
- 油炸物
- 發霉污染食物
- 醃漬煙燻食物
- 加工肉
- 檳榔
- 酒精
6大提高患癌風險飲食習慣
1.攝取過量加工食品
2.過量攝取紅肉
3.攝取纖維不足
4.吃太多甜食
5.飲食不規律或吃太飽
6.飲酒過量
資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒
Add a comment ...
Comment
暫無回應