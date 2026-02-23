防癌食物名單曝光｜美國癌症基金會公佈30種抗癌食材，香港每日40人癌症死亡

癌症是本港頭號殺手，據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，當中最常見前三位分別是肺癌、乳癌、大腸癌。在2022年所有登記死亡的人數當中，有14,717人（23.9%）死於癌症，即平均每日有40人因患癌死亡；亦有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌。五大致命癌症排名，前三位分別是肺癌、大腸癌和肝癌。

美國癌症基金會：30種抗癌食材名單

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！

蔬果類

椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）

櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）

菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）

蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）

藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）

黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）

草莓（對抗皮膚癌）

檸檬（對抗子宮頸癌）

堅果、全穀類

糙米（對抗肝癌）

亞麻籽（對抗乳癌）

核桃（對抗大腸癌）

辛香料

大蒜（對抗大腸癌）

辣椒（對抗肝癌）

洋葱（對抗咽喉癌）

飲品

咖啡、茶（對抗大腸癌）

高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

8大致癌食物要小心

不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：

燒烤物

高脂肪食物

油炸物

發霉污染食物

醃漬煙燻食物

加工肉

檳榔

酒精

6大提高患癌風險飲食習慣

1.攝取過量加工食品

2.過量攝取紅肉

3.攝取纖維不足

4.吃太多甜食

5.飲食不規律或吃太飽

6.飲酒過量

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒