名人離世｜90年代偶像男星因大腸癌離世，終年48歲，醫生揭7大常見徵兆

90年代憑美劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）演出，一躍成為青春偶像的美國男星James Van Der Beek於2月11日因大腸癌離世，終年48歲。由於James生前患癌所消耗的醫藥費相當龐大，因此他離世後，其家人正陷財困，遺孀與6名子女更恐會失去居所，因此友人正為他的家庭發起眾籌。

美國男星James Van Der Beek其遺孀Kimberly於社交平台公布訃文：

「我們摯愛的James David Van Der Beek今早安詳離世。他以勇氣、信仰與優雅迎接最後的日子。有很多關於他願望、對人類的愛、時間的神聖可以分享。那些日子將會到來。現在我們請求平安的私隱，讓我們哀悼我們親愛的丈夫、父親、兒子、兄弟與朋友。」

James Van Der Beek於2023年確診大腸癌，並於2024年11月公開病情。為了籌醫藥費，去年11月他拍賣了以往的電影珍藏。James的離世，其家庭亦陷入財困，為了讓他的家人及子女可以安定地過活，其友人正於網站發起眾籌，目前已超過40萬人捐款。

大腸癌7大常見徵兆

● 大便中有血或黏液

● 排便習慣改變

● 大便變細小

● 經常性腹瀉或便秘

● 體重減輕

● 貧血

● 裏急後重

資料來源：台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌

大腸癌4大高危因素

而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

1.肥胖

2.缺乏運動

3.吸煙

4.大腸直腸癌家族史

資料來源：台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌

大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

1.健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2.大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般

資料來源： 耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系冊科專科醫生劉育志