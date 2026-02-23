家事百科｜白襪發黃變黑怎麼辦？專家教你洗襪3步驟去污漬，潔白如新

一對潔白乾淨的襪，看似微不足道，卻是講究穿搭時不可忽略的細節！可惜腳底、腳跟位置，穿了幾次就容易發黃變髒，沾上污漬更是洗極都不乾淨。不少人試過用盡力氣手洗，結果污漬依然原封不動。有專家分享一套簡易洗襪方法，聲稱毋須昂貴清潔劑，只靠3個步驟，就能將發黃變黑的襪還原至潔白如新！

日本知名洗衣達人兼YouTuber「洗濯のお兄さん」在影片中分享清洗白襪的秘訣。他指出，對付頑固污漬只需幾種常見的廚房小物，簡單3個步驟，就能將發黑、泛黃的襪還原至猶如新的一樣。

3步驟輕鬆KO污漬潔白如新

第1步：以肥皂作前處理



要有效去除污漬，關鍵在於放入洗衣機前的「前處理」。第一步只需用上一塊最普通的肥皂。他解釋，相比起洗衣液，肥皂對付泥漬的效果更為理想。肥皂產生的泡沫能夠有效包裹泥土微粒，並將之從纖維中推出來，而且它的成分更能滲入纖維深處，將污漬搓走。

做法：

1. 將髒襪子徹底弄濕。

2. 直接把肥皂塗在污漬位置，反覆搓揉。

3. 若污漬特別頑固，可用舊牙刷或小刷子輔助刷洗。即使只用在「12元店」購入的普通肥皂和刷子，效果亦已非常明顯，襪表面大部分污漬經已變淡。

第2步：梳打粉加白醋



完成第一步後，若仍殘留頑固污漬，便可進行接下來的步驟，將污漬徹底清除。這個組合的原理，是利用鹼性的梳打粉和酸性的白醋混合時產生的中和反應。這個化學反應本身並不具備清潔能力，其真正作用，是藉着過程中產生的大量氣泡，深入布料纖維，將深藏其中的頑固污垢逼出來，讓其浮上表面。

做法：

1. 戴上膠手套，保護雙手皮膚。

2. 在仍有污漬的位置直接灑上一層梳打粉，確保完全覆蓋。

3. 將白醋慢慢倒在梳打粉上，兩者混合後會迅速產生大量氣泡，情況猶如倒汽水一般。

4. 靜待氣泡慢慢消退後，用清水將襪徹底沖洗乾淨。此時會發現，襪比只用肥皂處理時又白淨了不少。

第3步：放入洗衣機完成清潔



完成以上兩個步驟後，最後一步只需將處理過的襪，連同其他衣物一同放進洗衣機，並按照正常的洗衣程序清洗即可。

資料來源：「洗濯のお兄さん」@YouTube、FNNプライムオンライン

（洗濯のお兄さん@YouTube 影片截圖）



醫生揭反轉清洗襪子兩大好處

台灣醫生「虞哥」曾在Facebook專頁「醫食無虞 It's well」發文指出，襪子內外層材質不同，外層主要是透氣性較好的天然纖維，而內層是彈性較好的化學纖維，孔洞較小，容易塞滿污垢、汗水，以及脫落的腳皮和皮脂，而這些都是細菌和黴菌等微生物的食物來源，除了會導致異味，還可能造成感染，例如香港腳。虞哥表示，將襪子反過來清洗有兩大好處：

1. 可將襪子內側的污垢洗出來，減少細菌滋生

根據日本研究，發現正面洗的襪子上殘留的蛋白質污垢，比反面洗多3倍。

2. 延長襪子壽命

襪子外層的天然纖維容易因摩擦損壞，正面與反面的襪子同時清洗100次後，正面洗的襪子會有明顯的彈性變差和退色，但反面洗的則影響不大。

虞哥指，以上是指平常穿在鞋子裏的襪子，如果是穿著襪子直接踩在骯髒的地面上，正面也應該要好好清洗。至於如何晾曬襪子，他建議，如果會曬到太陽的話，建議翻過來內層向外曬，可以減少紫外線造成襪子褪色的情況。

洗襪3大貼士

另外，台灣除臭襪品牌「WARX」曾在官網分享3個清洗襪子的貼士：

1.襪子要單獨清洗

因為襪子上的細菌是衣物中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，加上襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子無法發揮完整的功效。

2.清洗步驟有講究

清洗襪子前應將襪身展開，避免捲成球狀，並翻面清洗襪子，即內裏朝外，再將襪子放進洗衣袋，就能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用周期，並提升清潔效果，而晾曬時建議夾取襪口的位置。

3.慎選清潔劑

建議使用中性洗潔精，清潔的同時更維持消臭效果。避免使用柔順劑或含有漂白、茶樹精油、增艷、柔軟等成分的清潔劑，因為會破壞襪子的除臭因子。另外，襪子一般使用約一年就應更換。

5大洗衫謬誤

英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov曾接受當地媒體《The Express》訪問，列出5個平日洗衫時容易犯的錯誤，長遠而言會對衣服和洗衣機造成損害，令購買新衣、維修洗衣機的開支大增。

1. 使用過多洗衣粉

Deyan Dimitrov指出，使用更多洗衣粉非但不能讓衣物變得更加乾淨，更有可能導致它們殘留在衣服上，繼而吸引更多污垢，最終令衣服無法清潔乾淨，甚至愈洗愈髒。他建議每次使用洗衣粉時，分量可減至標準用量的4分之3。

2. 經常使用同一種洗衣模式

不少人因為貪圖方便，會使用同一個模式來清洗所有衣物，Deyan Dimitrov就認為人們應該改掉這個壞習慣，並解釋道：「洗衣機的水溫設定應取決於你要清洗的衣物類型。」

以毛巾和床單為例，這些衣物因為需要殺死殘留的細菌、病菌和真菌，所以會建議使用溫水或60℃的熱水進行高溫清洗；而棉質和羊毛衣物則建議用較低的水溫清洗，以避免它們褪色和縮水。

3. 忘記掏空衣物口袋

都市人生活忙碌，有時候太趕時間、洗衫前忘記掏空衣物口袋亦在所難免，但Deyan Dimitrov就指出，這個看似微小的壞習慣極有可能會損壞洗衣機。他表示。金屬物如硬幣、鎖匙等雖然不會在清洗過程中損毀，卻有可能令洗衣機的玻璃門破裂，又或是令滾筒受損，亦有機會堵塞排水管。

4. 一次過清洗太多衣物

不少人為了節省時間，會選擇一次過清洗大量衣物，並盡可能將更多衣物塞進洗衣機內。然而這種做法有機會導致洗衣機超出負荷，反而降低洗衣效率。Deyan Dimitrov就解釋：「當洗衣機內的衣服太多，洗衣粉便難以妥善清潔裡面的每一件衣物。」

此外，衣物超出負荷亦會為洗衣機帶來壓力，導致它更快磨損，最終縮短其使用壽命。

5. 忽略洗衣機發出的警號

Deyan Dimitrov表示，不少人會無視洗衣機發出的警號，例如奇怪的噪音、傳出難聞的氣味，又或者是在手柄附近發霉等。他指出，當洗衣機發出類似的警號時，其實意味著它即將損壞，無法再正常清洗衣物。