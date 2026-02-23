口腔護理與健康｜研究揭舌頭是細菌樂園，刷脷可有效改善牙齦炎與口臭

很多人以為，口腔的健康只是指牙齒的健康，那當然是非常重要的一部分，但口腔健康覆蓋的範疇遠超過只是牙齒的清潔。

除了清潔牙齒之外，不要忘記清潔舌頭，皆因細菌最喜歡藏在凹凸不平的地方，而我們的舌頭表面正正就是凹凹凸凸，因為它佈滿了細小的乳突，所以簡直是細菌的樂園。口腔內的細菌再加上死細胞和食物殘渣，最容易積聚在舌頭上，這些堆積物會導致口臭，甚至引發蛀牙和牙周病等其他口腔問題。所以僅僅刷牙並不能徹底清除舌頭上積聚的細菌和食物殘渣，刷牙的時候，也要連舌頭一併刷乾淨。2019 年，在Clinical Oral Investigations 期刊裏面就記載了一個實驗結果[ Acar, B. et al. (2019). Effects of oral prophylaxis including tongue cleaning on halitosis and gingival inflammation in gingivitis patients—a randomized controlled clinical trial. Clinical Oral Investigations,23, 1829-1836.] : 刷舌頭能有效改善牙齦炎患者的口臭和牙齦發炎狀況。

無論是刷牙還是刷舌頭，牙刷都肩負著非常關鍵的角色。近年出現電動牙刷與人手牙刷之爭，大部分的研究都偏向指出電動牙刷似乎比人手牙刷更勝一籌。例如：這個研究［Yeh, C. H. et al. (2024). Comparison Between Powered and Manual Toothbrushes Effectiveness for Maintaining an Optimal Oral Health Status. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry 16, 381-396. ］ 指出，電動牙刷在減少牙菌斑、牙齦炎和牙漬方面，勝過人手牙刷。我認為，不見得家家戶戶都要買電動牙刷，選擇用人手牙刷的，刷牙刷長一點時間仍然可以有效維持口腔清潔。

有很多人記得清潔牙齒，卻忽略了清潔牙刷的重要性。一把牙刷可以有多達 120 萬個細菌，包括流感病毒、葡萄球菌、大腸桿菌、酵母菌和鏈球菌病毒。牙刷清潔不當可能成為細菌溫床。牙刷使用後，最好用水喉熱水徹底沖洗，並甩乾水分。刷頭要朝上直立存放，保持乾燥通風，避免密閉容器，那會滋生更多細菌。若見牙刷毛底呈現黑色物體，那是霉菌，一定要馬上更換。又，患上病毒感染的疾病（如流感、肺炎）康復後，也建議換掉牙刷或牙刷頭。正常情況下，牙刷/牙刷頭應每3-4個月更換一次。

口腔是一個複雜的微生物生態系統，包含數百種細菌，好壞菌的平衡至關重要。近年有學者開始研究益生菌與口腔衛生的關係，開始有一些研究指出益生菌可以降低口腔病原體的數量，抑制蛀牙的形成，並減少引起口臭的細菌數量 [Beattie, R.E.(2024). Probiotics for oral health: a critical evaluation of bacterial strains. Frontiers in Microbiology, 15: 1430810.]

我們的口腔，是一個擁有數百種微生物的複雜生態系統。健康的口腔並非「無菌」，而是維持在一個動態平衡的狀態。有益菌與潛在致病菌共存，清潔習慣是關鍵的「環境調節因子」。過度使用強力殺菌產品（如某些漱口水），猶如在花園裏濫用除草劑，可能短期見效，卻長遠破壞生態多樣性，甚至誘發其他問題。反之，規律且溫和的正確清潔方式（牙線、刷牙、刷舌頭是道），就像定期為花園除草鬆土，能有效控制「壞細菌」（致病菌）的過度增殖，同時不徹底摧毀整個生態。通過科學實證的日常習慣，維持這個生態系統的穩定與韌性，讓有益的微生物群落茁壯，從而自然抑制病原體，達到真正的、長久的健康。這，才是保養口腔健康的精髓。