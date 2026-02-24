歡迎回來

流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療
養生Tips
望聞問切
湯水食療

流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　「雨水」過後，本港天氣顯著回暖。此時，日夜溫差大，遇上流感高峰期，除了風聲雨聲，到處咳聲連連。久咳不癒要份外小心，部份哮喘患者往往被誤診為一般的感冒，而延誤治療，終致體質日漸下降。哮喘患者的病情一般較長，每因氣候驟變，寒溫失調，接觸異物，內傷飲食而誘發，患群以小童及長者，過敏性體質人士多見。

 

哮喘必有明顯喘息聲？

 

　　哮喘在中醫臨床上屬於「哮」和「喘」的範疇，哮必兼喘，故一般通稱為哮喘。典型「哮」是一種發作性的痰鳴氣喘疾患，以喉中哮鳴有聲，呼吸急促為主要症狀，嚴重者則喘息不能平臥。典型「喘」則以呼吸困難，甚則張口抬肩，鼻翼煽動，不能平臥等為主要臨床特徵。很多人誤以為哮喘必定有明顯的喘息聲，其實很多氣喘都是以咳嗽來表現，其特點是「久咳不喘」。

 

痰阻氣道作喘 分發作期緩解期

 

　　哮喘的病因與肺脾腎有密切關係，而病機則與「痰」有關。因脾虛失運，痰濕內生，上儲於肺，每當感受外邪或其他因素（如飲食失調、過勞）而誘發。一旦感受外邪而發作之時，則表現出「邪實」與「正虛」同時存在的錯雜現象。新病屬實，久病必虛。在急性發作階段，如果是由於外感風寒，內傷生冷，寒伏肺內而聚液生痰，或由於平素身體虛弱而導致寒痰內伏的則表現為「寒性哮喘」。由於體熱偏盛，痰熱鬱肺，或寒痰久伏化熱而引致的，則為「熱性哮喘」。熱性哮喘則應清肺化痰止喘，寒性哮喘則應溫肺化痰止喘。在緩解期，則應扶助正氣，健脾補肺，補腎固本，強壯身體。

 

哮喘患者飲食注意

 

●    避免過食生冷，損傷脾胃。脾胃傷則水濕不化，濕聚生痰，痰阻氣道而作喘，故平日應忌食生冷，如冷飲瓜果要少食。

●    避免過食酸鹹。

●    避免過食肥甘之物，因此類食物可積熱蒸痰，痰黃黏稠，阻塞氣道而作喘。

●    避免接觸異物，對魚蝦過敏者應禁食魚蝦。還應忌食辛辣食品。

 

發作期食療

白果冬瓜子杏仁飲

 

流感高峰久咳不癒要當心，延誤治療易致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療

 

材料：白果肉6粒、冬瓜仁1兩、北杏3錢。

做法：加清水3碗煲成1碗半，去渣，加入冰糖調味飲用。可分2-3次服，連用3天。

功效：清肺化痰止喘。

 

緩解期食療

蛤蚧雞肉湯

材料：蛤蚧1對，雞肉4兩，淮山3錢，南杏4錢，核桃肉（連衣）5錢，陳皮1角。

做法：加清水6碗煎成2碗分次飲用。

功效：健脾補肺，補腎固本。

Tags:#中醫#哮喘#流感#久咳#痰#食療#白果冬瓜子杏仁飲#蛤蚧雞肉湯#脾虛失運#痰濕內生#寒性哮喘#熱性哮喘#扶助正氣#健脾補肺#補腎固本#化痰止喘
