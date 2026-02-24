中大推免費測試！提前識別早期認知障礙 結合生活醫學，緩解腦退化風險

在照顧者群組內，常見家屬為長輩的健忘而憂心。眼見老友記仍能自理，卻常忘記事情，說話重複。向專業人士求助或做測試，答案往往模稜兩可，有時被視為正常老化，有時又被懷疑是認知障礙初期，令家屬焦慮無助，擔心錯過了及早確診和求醫的最佳時機。隨着中文大學社會科學院心理學系，即將推出針對輕度認知障礙(MCI）的免費測試，有望提早揪出患病風險，為老友記與家屬提供多一個選擇。

筆者走進中大心理學系的會議室，桌上放着一個外形簡潔，像頭箍的器材。這是特製的「功能性近紅外光譜」（fNIRS）儀器，是中大心理學系主任、心智健康研究中心總監陳瑞燕教授團隊研發的技術，已取得四項美國專利。

它能透過近紅外光（700-900nm）監測腦部血流變化，藉此偵測出容易被「走漏眼」的早期認知障礙。陳教授希望這項技術能像家用血壓計般普及，讓公眾隨時隨地監測腦部健康。

中大心理學系主任陳瑞燕教授，與研究團隊研發的「功能性近紅外光譜」（fNIRS）監測儀器，有助提早找出患上早期認知障礙（MCI）的中老年患者，及早介入治療。（圖：中大心理學系）

發病前症狀 難以精準辨識

要理解這項技術的特色，得先了解病情如何演變。認知障礙症是一種漸進性疾病，一些長者初期只是覺得記性差了，但生活仍可自理，這個階段稱為主觀記憶下降（SMC）。

可是，部分患者下一步會惡化至輕度認知障礙（MCI），記憶或執行力明顯退步。當中MCI又分為兩類，失憶型輕度認知障礙（aMCI）較大風險發展成阿茲海默症，亦即腦退化的主流類型。非失憶型輕度認知障礙（naMCI）則涉及語言或執行能力受損，可能發展為其他類型的認知障礙。

根據研究，65歲以上的MCI患者中，大約每十人就有一至兩人，有機會在一年內進展為阿茲海默症或其他類型的認知障礙。然而，現時臨床常用的腦退化測試如MoCA（蒙特利爾認知評估），對這些早期或「未達標」患者的辨識能力有限，往往讓真正有風險的人成為漏網之魚。

其他檢查如驗血、電腦掃描或磁力共振檢查等，雖能提供更多資訊，但價格高昂、過程入侵性較高。至於AI眼底相，則主要評估阿茲海默症風險。

阿茲海默症是一種逐漸衰退的認知障礙症，可分為三個重要階段。隨着年齡增長，於臨床前階段會出現主觀記憶下降，部分會進展至第二階段，亦即輕度認知障礙（MCI）。雖然MCI患者惡化至阿茲海默症或相關認知障礙症的風險較高，郤不易辨識，需要更有效的篩查工具。（圖：中大心理學系）

功能性近紅外光譜 無創監測腦部血氧

於是，陳教授與團隊希望利用fNIRS，配合演算法進行檢測，從而提供一個價格低、非入侵性的篩查方案，提前識別腦退化風險，以便在黃金階段介入，讓老友記尚有決策能力時，能夠及早規劃照顧、人手和經濟安排。

研究團隊邀請了151位分別具備正常認知、主觀記憶下降、失憶型及非失憶型輕度認知障礙的參加者。他們在佩戴fNIRS儀器時，進行較艱難的記憶任務，令大腦的功能差異化更敏感，並讓儀器即時量度前額葉的血氧反應。

結果顯示，即使所有參加者在MoCA測試中仍屬合格，未達到認知障礙症的標準，部分人的腦部氧血紅素（HbO）水平等已出現異常。特別是失憶型早期認知障礙（aMCI）及嚴重主觀記憶下降者，他們的氧血紅素水平明顯低於正常認知者。

這反映了症狀可被測量之前，腦部已經出現變化，亦即問卷「評估合格」不一定代表完全沒有認知障礙風險。

反之，如果發現腦部氧血紅素水平異常，有機會比問卷評估更早亮起警號，讓長者提早意識到早期腦退化風險已隱然潛伏。

中大心理學系團隊進行研究時，受試者戴上fNIRS儀器，進行高跨度、較艱難的記憶任務，讓儀器即時量度前額葉的血氧反應。（圖：中大心理學系）

技術有待普及化 有助社區篩查

有關研究已刊於《Alzheimer's & Dementia》期刊。研究文獻解釋，利用fNIRS區分失憶型早期認知障礙（aMCI）及嚴重主觀記憶下降患者，與正常認知者（NC）相比，其準確率分別達 69.23% 和 69.70%。

相關數據有助發展成非入侵性的生物標記，用於篩查面臨認知障礙症風險的中老年人。由於在50至59歲群組中約有五成，以及80至100歲群組中約有63%，出現主觀記憶下降，意味大量長者有惡化至認知障礙的風險，潛在的臨床前期識別工具，更顯重要。

陳教授指着的大腦模型位置，就是前額葉。當長者出現輕度認知障礙，已出現異常的血流反應。

萬一長者記憶力開始衰退，照顧者和家屬不宜掉以輕心。（圖：Gustavo Fring@Pexels）

免費評估 一千名40歲以上市民

「希望能夠把功能性近紅外線（fNIRS）成像儀器及技術普及化，成為更輕便的器材，並發展成為提前識別腦退化風險的工具。」陳教授強調，相關測試並非醫學診斷或替代品，而是希望提供更精準的評估。

在中大社科院的資助下，研究團隊將於今年3月起，展開為期三年的免費認知障礙風險評估計劃，預計為1000名四十歲以上香港市民提供測試。每位完成者都會獲得個人口頭報告。若結果顯示有早期認知障礙症的跡象，團隊會轉介後續支援，包括神經反饋訓練（Neurofeedback）及生活醫學（Lifestyle Medicine）等。

陳教授期望fNIRS技術和儀器，長遠發展至輕便及「入屋」，像家用血壓計般普及化，有助隨時監測腦部認知功能。（圖：中大心理學系）

生活醫學 促進腦部認知功能

陳教授對生活醫學甚有研究。她解釋，生活醫學的宗旨，是透過改善生活習慣來預防疾病，例如規律運動、有營飲食、社交活動、良好睡眠，物質使用及壓力管理。團隊在實踐中，更結合正向心理學，提倡感恩與慈悲的心態。

她笑說：「老人家容易埋怨，若懂得感恩，就會少些挑剔，情緒自然穩定。」

此外，她鼓勵長者練習內養功，透過特定的身體動作與放鬆練習，令血氣暢順；平日也要多點走路，不宜久坐。飲食以少肉多菜為原則，蛋白質與五穀佔餐盤各四分之一。

過往有約五百位長者參與生活醫學訓練。經過三次訓練後，不少人的記憶力和睡眠質素都有明顯改善，反映了調整生活方式，也能促進腦部認知功能。

中大心理學系招募參加者，進行認知障礙測試，如欲了解詳情，可WhatsApp或掃描圖內QR Code 聯絡。（圖：中大心理學系）

中大心理學系「認知障礙症及等級研究」詳情：

日期：2026年3月開始

內容：提供免費認知障礙風險評估

方法：傳統認知障礙症評估，以及使用fNIRS技術接受腦部血流量測試

招募人數：1,000名40歲以上香港市民

欲了解詳情，請WhatsApp 6535 9909（中大心理學系）