藥物安全警示｜醫生最不推薦10大成藥排行榜，第1名港人遊日必買恐損健康

家中必備成藥看門口，不少港人出國旅遊時，還會從藥妝店「掃貨」各種非處方藥帶回家。不過，近日有32名醫生、藥劑師票選出「專家最不推薦的成藥排行榜」，當中有不少是遊客赴日必買的熱門藥品，副作用可能對身體造成傷害，切勿依賴。

日本媒體《女性SEVEN PLUS》邀請合共32位醫生及藥劑師，對各種成藥進行評分，票選出「絕對不吃的成藥」名單。中山診所院長中山淳一醫生表示，他曾遇過一位服用非處方藥後，出現肝臟問題和全身皮疹的患者，藉此警告民衆，必須謹慎選擇毋須經醫生診斷就可自由購買的非處方藥。

一般眼、鼻、喉非處方藥

一般眼、鼻、喉非處方藥包括：一般眼藥水，含有添加劑和薄荷醇，過度使用有可能導致淚水分泌困難。鼻敏人士隨手可購入的噴鼻劑，只能暫緩鼻塞，無法抑制潛在的過敏反應，還有可能愈用愈嚴重。一般咳藥水，令痰難以咳出，增加肺炎風險。含有聚維酮碘的漱口水，會因抗菌作用太強，或同時殺死口腔裏的益菌，破壞口腔微生物環境。

10大不推薦健康食品、保健品

乳腺外科醫生尾崎章彥指，保健食品、營養補充劑與藥品的製造規範不同，安全性與有效性都存在不確定性，因此可能存在意料之外的副作用。例如：減肥藥會引致腹瀉和壓力，還不及自律控制飲食更有效。

10大不推薦關節止痛成藥（含軟骨成分）

戶田整形外科院長戶田佳孝醫師指出，含有軟骨成分（硫酸軟骨素、葡萄糖胺等）的止痛藥，實際效果有限。因這些高分子成分進入人體後，在腸胃中就會被分解，無法直接到達軟骨部位，對緩解關節疼痛並沒多少幫助。

10大不推薦非類固醇消炎止痛成藥（NSAIDs）

除了關節止痛，還有常見止痛、退燒藥如阿士匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）、服他寧（Naproxen）等，屬於非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）。

血液內科醫生中村幸嗣指出，這類藥品雖然止痛快又有效，但只是「暫時壓制症狀」，並不適合慢性疼痛患者長期服用；若頭痛或腰痛持續影響生活，還是應該就醫診治。此外，日比野佐和子醫生也提醒，長期濫用止痛藥，讓人容易忽略真正病因。

同時，這類藥還會增加腸胃與腎臟負擔，甚至升高血壓；慢性腎臟病患者若長期使用，副作用更是不容小覷。台灣腎臟科醫生陳俊宇就曾在節目《醫師好辣》強調，NSAIDs「一粒就可能影響腎功能」。

10大不推薦便秘藥／止瀉藥成藥

光伸醫療診所院長中村光伸醫生指，多數便秘原因，是由膳食纖維攝取不足引起，解決根本問題比單靠藥物更為重要。日本銀座藥局藥劑師長澤育弘提醒，使用便秘藥只是「治標不治本」，長期服用還會讓腸道陷入瀉藥依賴，最後導致「不吃藥就無法排便」。尤其是刺激性便秘藥，例如比沙可啶、番瀉苷鈣等，需要特別警惕，長時間使用可能造成脫水或電解質失衡。台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純也警告，若長期使用蒽醌類成分（anthraquinones）藥物解決便秘，會刺激腸道黏膜，嚴重引發「黑腸症」，恢復需時可長達一年。

另一方面，腹瀉時第一反應先吃止瀉藥，是有可能延長病程的錯誤做法。日本醫生內野勝行指出，腸胃炎時用止瀉藥，等於阻止身體排出壞菌。漢方治療專家松田史彥也表示，大多數腹瀉，只需要讓廢物排乾淨，通常能自行好轉。

萬一遇上急性腹瀉，其實最重要是休息。台灣肝膽腸胃科醫師林姿伶對此曾提出建議，可先讓腸胃休息6至8小時，再慢慢補充白開水、米湯、無油肉湯或雞精等清淡飲品；之後再視乎情況，進食例如粥等軟質食物。若腹瀉超過10天，單是飲水就嘔吐，還伴隨發燒、心悸、糞便異常等情況，應立即就醫，不要再自行濫用止瀉藥。

10大不推薦助眠成藥

札幌加藤眼科院長加藤祐司警告，助眠藥含誘導嗜睡成分，可能導致隔天早晨精神恍惚，降低工作專注力。另外，日本新潟大學名譽教授岡田正彥指出，助眠藥多數主要成分是抗組織胺，效果有限還可能帶來依賴性，甚至一停藥就失眠。

針對抗組織胺助眠藥，台灣藥劑師段方琪提醒，第一代抗組織胺助眠藥對於青光眼或攝護腺肥大患者，更有可能加重病情。若想改善睡眠，最根本是應從規律作息、減少藍光干擾、營造舒適睡眠環境做起，必要時求診專科醫生，對症下藥。

10大不推薦綜合感冒成藥

至於被專家們一致列為最不建議服用的藥物，就是綜合感冒藥，這類藥物宣稱一包（或一粒）就解決流鼻水、咳嗽、頭痛等各種感冒症狀。內科醫生山本佳奈表示，綜合感冒藥通常為了標榜對多種症狀有效，會混合抗組織胺、退燒止痛藥、鎮咳藥等成分，導致身體會吸收許多根本不需要的藥物，不但無助於病情，還增加副作用風險。其中，含有鹽酸麻黃鹼的感冒藥尤其危險，容易引起交感神經興奮，導致心悸、血壓升高、失眠等副作用。

台灣藥劑師胡廷岳也曾在影片中提及，感冒藥「單一成分好過綜合成分」；如果只有流鼻涕症狀，卻要同時承擔鼻塞藥、止咳藥、化痰藥的副作用，根本是得不償失。建議感冒時最好針對單一症狀用藥。

醫生藥劑師票選10大最不推薦成藥

10. 眼藥水

9. 噴鼻劑

8. 一般咳藥水

7. 含聚維酮碘漱口水

6. 健康食品與保健品

5.關節止痛藥（含軟骨成分）

4.便秘藥／止瀉藥

3. 非處方助眠藥

2. 非類固醇消炎止痛藥

1. 綜合感冒藥

5種常見藥物忌自行服用

日媒《週刊女性PRIME》報道，現今不少人習慣生病時，未必會第一時間看醫生，而是自行服用成藥。綜合日本醫生意見，得出坊間有5種常見藥物切忌自行服用，否則嚴重可導致藥物成癮：

5種常見藥物勿自行亂食

1. 抗生素

● 僅對細菌感染有效，對病毒性感冒無效。

2. 感冒藥

● 醫生本身通常都不會處方。

● 陷入藥物成癮

3. 安眠藥

● 苯二氮平類安眠藥（Benzodiazepine）具有高度成癮性

4. 降膽固醇藥物

● 減少膽汁分泌

5. 糖尿病藥

● SU控糖藥：長久服食會導致人發胖。

資料來源：日媒《週刊女性PRIME》

轉載自晴報