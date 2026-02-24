歡迎回來

名人健康｜34歲台灣男星自爆口臭遭易角，醫生揭2大原因
健康Tips

名人健康｜34歲台灣男星自爆口臭遭易角，醫生揭2大原因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年34歲的台灣男星卞慶華日前亮相當地節目《11點熱吵店》，自爆出道初期一段不堪回首的經歷。他透露，當年試鏡期間，曾因嚴重口腔問題，被一名知名女星直指「嘴巴有大便味」，最終失去爭取角色的機會。

 

卞慶華自覺沒有異狀

 

　　卞慶華在節目中憶述，自己從中學開始已受口臭困擾，但當時自覺沒有異狀，亦聞不到任何異味。直至那次試鏡，他為角色做足準備，與該女星對戲時卻見對方不斷皺眉，隨後更向製片反映。製片其後轉述女星評語：「她說你嘴巴有大便味」，令他既丟臉又尷尬，始正視問題嚴重性。

 

自爆兩原因致長期口臭

 

　　卞慶華解釋，自幼牙齒較亂，加上智慧齒阻生，牙縫容易藏食物殘渣，而年輕時又不喜歡飲水、只喝飲料，更愛吃鹽酥雞等重口味宵夜，令口氣問題加劇。

 

　　錯失角色後，卞慶華決心矯正牙齒，適逢要入伍當兵一年，便利用這段時間調整牙齒，待退伍後重新投入娛樂圈。然而「大便味」一說已在他心中留下陰影。其後當他發展漸有起色，推出作品並舉行粉絲見面會時，得悉要近距離接觸粉絲，令他感到緊張。

 

口臭困擾｜34歲男星自爆被知名女星嫌口臭嘴有「大便味」 慘被易角留陰影 揭2原因致長期口臭

台灣男星卞慶華受口臭問題困擾。（節目《11點熱吵店》截圖）

 

為防止口氣 導致清潔過度引起反效果
 

　　卞慶華表示，每當與人靠近時，不自覺便覺得口腔滲出酸苦味，擔心「大便味」再現。自此他隨身攜帶口腔噴霧，緊張時就會反覆使用，幾近「病態」程度。有一次主持人藍心湄送上薄荷糖，他即時擔憂：「我的大便味是不是又跑出來了？」

 

　　為防止口氣散發，卞慶華平日習慣用力刷牙、使用漱口水、嚼香口膠等。但因長期嚼香口膠導致咀嚼肌過大，需注射肉毒桿菌修整面形，而且他用力刷牙，亦令牙齦萎縮，導致牙齒表面出現凹槽。

 

口臭困擾｜34歲男星自爆被知名女星嫌口臭嘴有「大便味」 慘被易角留陰影 揭2原因致長期口臭

台灣男星卞慶華。（IG@andybian0619）

 

轉載自晴報

 

