食用安全｜男子每日保溫杯沖人參茶患肝癌，醫生揭少做1步致癌關鍵

不少注重健康及熱愛環保的人士都喜歡使用保溫杯，方便隨時隨地飲用熱飲或補充水分。然而，台灣有醫生分享案例，一名男子每日習慣用保溫杯沖泡人參茶養生，卻因此罹患肝癌。醫生指出，該名患者因忽略一個關鍵步驟，導致長期飲用含致癌物的茶水，最終釀成悲劇。

男子長期用保溫杯沖人參茶慘罹肝癌

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日在節目《祝你健康》分享個案，指一名長者習慣長期用保溫杯沖泡人參茶，其家屬懷疑他因未有徹底清潔杯蓋，導致霉菌滋生，最終患上肝癌。

錢醫生解釋，若保溫杯長期欠缺妥善清洗，容易滋生霉菌，尤其當中或會產生致癌物「黃麴毒素」，不僅可能增加罹患消化道癌症和大腸瘜肉的風險，更可能引發肝癌。

保溫杯正確清洗方法

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈指出，定期清潔保溫杯至關重要，許多人因拆卸矽膠圈麻煩而忽略清洗，但研究顯示，矽膠圈是杯內污垢與細菌積聚最嚴重的位置。她建議，應將矽膠圈拆下洗淨並擦乾，可放入冰箱冷藏片刻令其質地變硬，此舉有助輕鬆裝回杯蓋。

譚敦慈表示，不少人誤以為保溫杯只用來盛載清水，簡單沖洗便足夠。她警告，若觸摸杯內感到滑膩黏手，代表內部可能已滋生大量細菌。她建議使用清潔劑配合專用刷具，仔細清洗杯身及杯口，尤其要重點清潔接觸嘴唇的瓶口位置，清洗後必須徹底晾乾，避免殘留水分助長細菌繁殖。

此外，她亦提醒，保溫杯材質也需注意，若杯內壁為不沾塗層，應避免盛載檸檬水、番茄汁、汽水或運動飲料等酸性飲品，以防酸性物質侵蝕塗層。清洗時亦切忌使用硬質百潔布，以免刮傷杯身表面。

7類飲品勿放入保溫杯

綜合專家及本港消委會建議，以下7類飲品應避免放入保溫杯，以免釋出有害物質或引致「爆炸」意外：

1. 中藥及植物性食材

如紅棗水等，這類飲品含有纖維素，熱水加熱後容易發酵產生氣體，開蓋時可能會造成爆炸。曾有內地女子把紅棗水放入保溫壼，放置10多日後開蓋，杯蓋彈到右眼導致眼球破裂，造成永久喪失視力。

2. 濃茶及咖啡

長時間存放這類味道濃烈的飲品，會在杯內留下難以清除的色素和氣味。

3. 牛奶、拿鐵及豆漿

高蛋白質飲品在保溫狀態下易變質、滋生細菌和出現異味。一項《德國杜夫萊菌》研究發現，豆漿放入保溫杯半小時後，細菌量可激增30倍。若長時間存放，會因發酵而產生氣體，增加內部壓力，可能導致開蓋時噴濺或爆炸。

4. 含糖飲品

糖分殘留易滋生細菌。建議盡快飲用，飲用後立即以清水徹底清洗保溫杯，以免殘留糖分。

5. 酸性飲料

如檸檬汁、橙汁等。強酸性可能會損害保溫杯的不鏽鋼內壁，導致釋出化學物質，影響保溫效果和飲品的安全性。

6. 碳酸飲品

如汽水等，由於二氧化碳在密閉環境中會造成壓力過大，開蓋時可能會導致飲品噴出，甚至造成損傷。

7. 高溫熱水

尤其按掣彈開式杯蓋的保溫杯，不宜載太高溫的熱水。據了解，94°C以上的熱水裝進保溫杯會產生大量水蒸氣，增加杯內氣壓。若在幾秒鐘後打開蓋，熱水會從吸管口噴出，伴隨水蒸氣可能會造成燙傷。

保溫杯使用錦囊：

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。

報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

200：工業用等級

300（304、316）：食品級／醫療級

400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

《消費者報告》測試10款保溫杯

美國《消費者報告》曾測試市面10款保溫杯，包括保溫效能、杯蓋易清潔度、杯中膠圈可否拆除、膠圈可否更換。結果如下：

象印 16 oz

保溫效能：5星（持續13.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：5星

膳魔師Stainless King,16 oz

保溫效能：5星（持續7.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星

Takeya Traveller,17 oz

保溫效能：5星（持續6.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：5星

S'well Commuter,16 oz

保溫效能：4星（持續6小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：1星

更換膠圈：N/A

Bubba Hero,20 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：3星

膠圈拆除：3星

更換膠圈：3星

Starbucks Traveler,16 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：2星

膠圈拆除：3星

更換膠圈：5星

Contigo Byron,20 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：2星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星

Ello Campy,16 oz

保溫效能：4星（持續5小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：5星

YEti Rambler,20 oz

保溫效能：4星（持續4.5小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星

Bubba Classic,52 oz

保溫效能：3星（持續4小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：3星

1毫克黃曲霉素足以致癌

根據亞洲癌症研究基金會有限公司的資料，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，對肝臟組織破壞極強，1毫克的分量已可致癌，20毫克更可致命。當中，黃曲霉素較常出現在以下4類物件或食物中：

1. 沒洗乾淨的砧板、筷子

若砧板、筷子沒及時清洗乾淨，上面殘留的食物殘渣和水分就會成為微生物良好的培養基地。

若砧板、筷子（特別是木製的）已經出現明顯的霉斑，最好換新的。

2.發苦的堅果

若吃到有苦味瓜子等堅果，這時候一定要趕緊吐掉，並漱口。

因為這種苦味正是黃曲霉素的化身，就算攝入少量也易增加患肝癌風險。

3. 劣質芝麻醬、花生醬

有些商家為降低成本，用糠芝麻、變質花生、變質的芝麻／花生等製作醬料。

變質的芝麻／花生中可能含有黃曲霉毒素，而經過加工之後，它們會更難被識別。

4. 牛奶

牛奶是人類食物鏈中主要的黃曲霉毒素來源之一。

當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於

乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。

黃曲霉毒素M1和B1可同時在牛奶中存在，但前者的含量是後者的10倍。

考慮到食用量及易受影響的人口等因素，從公眾健康的角度來說，經牛奶攝入黃曲霉毒素M1一向比攝入其他黃曲霉毒素更受關注。

資料來源：亞洲癌症研究基金會有限公司

減少攝取黃曲霉素貼士

食安中心建議消費者採取下列措施，以減少攝取黃曲霉毒素的風險。

購買方面

留意食物是否存放在陰涼的環境內

向衛生可靠和信譽良好的零售商購買食物

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品

儲存方面

保持乾爽、和清涼的環境（温度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下）

避免陽光直接照射

留意食品的保質期

避免囤積過量食品

食用方面

在指定「此日期前最佳」的時間內進食有關食品。

食物如看似霉壞、潮濕、皺皮禤變色，便應棄掉。

資料來源：食物安全中心